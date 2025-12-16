Colombia

“Circo Histórico”: Paola Holguín expuso la guerra interna del Gobierno Petro; “Parece una puñalada bailable, todos contra todos”

En un video viral, la senadora del Centro Democrático criticó duramente la falta de unidad dentro del gabinete, al evidenciar las rencillas entre figuras clave como Angie Rodríguez, Carlos Carrillo, Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

Paola Holguín como el responsable del desbalance dentro de su propio gabinete - crédito @PaolaHolguin/X

En medio de un panorama político marcado por peleas internas dentro del gabinete de Gustavo Petro, Paola Holguín, ex precandidata presidencial por el Centro Democrático, alzó su voz y calificó la situación como un “circo histórico”, y en una crítica mordaz, señaló que los miembros del Gobierno parecen estar más enfocados en atacarse entre sí que en gestionar los problemas del país.

Las tensiones dentro del gabinete de Petro son evidentes. Acusaciones de corrupción y malas gestiones en varias instituciones clave han puesto en evidencia una creciente fractura interna. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hasta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los funcionarios del Gobierno están involucrados en un juego político conocido como lucha de “fuego amigo”.

Ante las peleas desde los altos funcionarios del Gobierno, Paola Holguín decidió pronunciarse, en medio de lo que consideró una crisis de liderazgo y cohesión. En un video viral, la senadora del Centro Democrático no escatimó en críticas hacia el Estado, llamando “circo histórico” a la situación interna del gabinete —al referirse al Pacto Histórico—.

“Esto parece una puñalada bailable, todos contra todos”, afirmó con tono irónico.

Holguín destacó que las disputas no solo eran públicas, sino que involucraban a personajes de gran poder político: “Angie Rodríguez se va contra Carlos Carrillo, lo denuncia. Carrillo denuncia a Rodríguez. Benedetti denuncia a Carrillo. Carrillo denuncia a Benedetti. Luis Carlos Reyes denuncia a Benedetti. Benedetti denuncia a Luis Carlos Reyes… y así podemos seguir, uno denuncia al otro, el otro al otro”.

Noticia en desarrollo..

