Colombia

Capturan en Soacha a joven de 19 años tras hallar muerta a su pareja en un baño durante procedimiento policial

Un operativo de la Policía Nacional en Soacha derivó en la captura en flagrancia de un joven de 19 años, señalado de causar la muerte de su compañera sentimental, luego de que uniformados encontraran el cuerpo sin vida de la mujer en el baño del apartamento

Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

Un nuevo hecho de violencia contra una mujer fue reportado en el municipio de Soacha durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, tras una intervención de la Policía Nacional que permitió la captura en flagrancia de un joven de 19 años, señalado de haber causado la muerte de su compañera sentimental dentro de una vivienda. La información fue divulgada por Noticias RCN, medio que dio a conocer los detalles iniciales del procedimiento.

De acuerdo con el reporte oficial, la central de radio de la Policía recibió una alerta en horas de la madrugada relacionada con una presunta riña al interior de un conjunto residencial ubicado en ese municipio de Cundinamarca.

La comunicación advertía sobre una situación que requería atención inmediata debido a la posible afectación a la integridad de las personas involucradas.

Capturado por la Policía Nacional
Capturado por la Policía Nacional - crédito Colprensa

Tras recibir el aviso, uniformados adscritos a la Estación de Policía León XIII se desplazaron de manera inmediata hasta el lugar señalado en el reporte. Al llegar al conjunto residencial, los agentes se dirigieron al apartamento desde donde se habría originado la alerta, con el fin de verificar lo ocurrido y establecer las condiciones de seguridad necesarias.

Según la información entregada por la Policía Nacional, la puerta del inmueble fue abierta por un hombre de 19 años, quien atendió a los uniformados cuando estos llegaron al sitio. Durante el contacto inicial con las autoridades, el joven manifestó que había tenido una confrontación con su compañera sentimental y reconoció haberle ocasionado heridas.

Ante esa declaración, los policías ingresaron al apartamento para constatar la situación y realizar una inspección del lugar. Durante el recorrido por la vivienda, los uniformados se dirigieron al baño, donde encontraron el cuerpo de una mujer sin signos vitales, lo que confirmó la gravedad de los hechos reportados a la central de radio.

Capturado por la Policía Nacional
Capturado por la Policía Nacional - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La Policía procedió a la captura del joven en el lugar de los hechos, al considerar que se trataba de una detención en flagrancia. El caso fue catalogado de manera preliminar como un presunto feminicidio y se dio aviso a las autoridades judiciales competentes.

Posteriormente, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, encargada de adelantar el proceso de judicialización correspondiente. Las diligencias incluyen la recolección de elementos materiales probatorios, testimonios y demás información necesaria para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

En su comunicación oficial, la Policía Nacional señaló que el caso ya fue informado a las instancias judiciales, las cuales asumieron la investigación para determinar con precisión los hechos, el contexto en el que se produjo la agresión y las responsabilidades penales a las que haya lugar conforme a la ley.

Feminicidio en Soacha, Cundinamarca -
Feminicidio en Soacha, Cundinamarca - crédito Colprensa

La institución también indicó que se activaron los mecanismos de acompañamiento a los familiares de la víctima, en coordinación con las entidades correspondientes, como parte de los procedimientos establecidos en casos de violencia basada en género. Estas acciones buscan brindar apoyo durante las etapas iniciales del proceso judicial.

De igual manera, la Policía Nacional expresó su rechazo frente a este tipo de hechos y reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las mujeres. En el comunicado citado por Noticias RCN, la institución enfatizó que continuará desarrollando acciones de prevención, atención y respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población femenina.

El procedimiento policial ocurrido en Soacha se suma a otros casos que se encuentran bajo investigación en distintas regiones del país. Las autoridades reiteraron la importancia de reportar de manera oportuna cualquier hecho de violencia, con el fin de permitir una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad y de las entidades encargadas de la protección ciudadana.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso permanece en etapa de investigación, a la espera de los resultados de los análisis forenses y de las decisiones que adopten los jueces competentes, conforme al marco legal vigente y a las pruebas recaudadas por las autoridades.

