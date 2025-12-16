Colombia

Altafulla y Luis Díaz formaron el desorden en las calles de Alemania: así les fue bailando champeta

El futbolista del Bayern de Múnich y el cantante barranquillero hicieron los pasos de la canción ‘El criticón’ en plena vía pública, y contagiaron con su ritmo a los transeúntes

Luis Díaz y Andrés Altafulla
Luis Díaz y Andrés Altafulla arman una fiesta de champeta en plena calle de Alemania - crédito @altafulla/IG

El reciente encuentro entre Luis Díaz y Andrés Altafulla en Alemania ha generado un notable impacto en redes sociales, no solo por la popularidad de ambos, sino por la manera en que llevaron la champeta colombiana a las calles de una ciudad europea.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a los dos colombianos bailando El criticón, la nueva canción de Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2, en plena vía pública, lo que ha despertado el interés de muchos alemanes por la música y la cultura de Colombia.

En las imágenes, Luis Díaz, actual jugador del Bayern de Múnich desde agosto, aparece junto a Altafulla, quien viajó recientemente a Alemania y después de hacer una caminata se paran en la mitad de la calle a hacer la coreografía del tema musical.

Las celebridades, junto con el grupo de amigos con el que estaban compartiendo y el mánager de Altafulla se ubicaron frente a la cámara y en el momento en el que el artista empieza a cantar, los demás están estáticos sonrientes, pero luego se suman al baile con los pasos emblemáticos de la champeta.

El divertido reto de Luis Díaz y Andrés Altafulla: así pusieron a bailar a Alemania con “El criticón” - crédito @altafulla/IG

Altafulla y Luis Díaz mantienen una relación de amistad cercana, lo que motivó a Díaz a invitar al cantante barranquillero a recorrer la ciudad y durante este recorrido fue que el cantante propuso el reto de bailar su tema viral en la calle, invitando tanto al futbolista como a las otras personas presentes a sumarse al desafío.

El video muestra a Díaz y Altafulla mirando a la cámara antes de que comience el coro de la canción sonriente y al sonar el coro, ambos se entregan al ritmo de la champeta, desplegando movimientos animados y contagiando a quienes los acompañaban, que también se unieron al baile y terminaron en “una sola recocha”.

Aunque algunos de los presentes no demostraron gran destreza, la energía y el entusiasmo fueron evidentes hasta que el propio Luis Díaz no pudo contener la risa durante la grabación, reflejando la espontaneidad y diversión del momento.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, pues numerosos usuarios han celebrado la autenticidad de los dos colombianos y el hecho de que hayan compartido su “sabor y cultura” en un espacio público de Alemania.

Luis Díaz no se resiste
Luis Díaz no se resiste a la champeta y se une al reto viral de Andrés Altafulla en Alemania - crédito @altafulla/IG

“Alti y lucho en Alemania, junte que no sabía que necesitaba”, “Altafulla y Luchito son todo lo que está bien”, “Tu humildad te hace grande y bendecida Alti”, “Isshhh parchando con Luchito ya es todo”, “Los mejores siempre con los mejores”, “De Colombia para el mundo”, “Llevando la cultura y sabor de Colombia a todas las partes del mundo”, dicen algunos de los comentarios.

En otras imágenes, Luis Díaz y Altafulla aparecen caminando por las calles de Alemania, conversando y en otra posando juntos para las cámaras, demostrando la buena amistad que tienen, mientras que el grupo de amigos con los que estaban les tomaba fotos en la distancia y caminaban a sus alrededores.

Luis Díaz y Altafulla han demostrado en varias oportunidades que sostienen una amistad estrecha, incluso, cuando el cantante se coronó ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, celebró con él y en otros momentos han aparecido bailando juntos en otros eventos.

El jugador de fútbol se ha consolidado como una de las estrellas del club bávaro, lo que ha contribuido a que la música y las tradiciones colombianas despierten cada vez más interés entre los alemanes, pues todo si estilo colombiano ha llegado hasta el lugar y ahora con Altafulla le han puesto más sabor como mencionó el público, que emocionado les pidió compartir más contenido juntos.

