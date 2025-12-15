Wilmar Roldán reveló cuál es la barra “más jodida” del país con particular anécdota: “La mano del muerto saliendo así”

El árbitro aseguró que esa experiencia fue “terrible” - crédito Desnúdate con Eva/IG

La experiencia de casi dos décadas de Wílmar Alexánder Roldán Pérez en el arbitraje profesional colombiano le ha permitido vivir todo tipo de experiencias, algunas de ellas, muy particulares y hasta perturbadoras.

Así lo explicó en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista Eva Rey. En la conversación, contó que, gracias a su paso por las distintas canchas de Colombia, ahora sabe cuál sería, a su juicio, la barra de hinchas “más jodida” (en palabras de Eva Rey) del país, debido a episodios de violencia y situaciones insólitas que ha presenciado en el estadio.

Roldán aseguró que la barra del Cúcuta Deportivo se lleva el primer puesto en materia de conflictiva. Para sustentar su punto de vista, rememoró un hecho que causó polémica entre los apasionados por el fútbol colombiano. Relató que, en una ocasión, los aficionados del Rojinegro ingresaron un ataúd en la tribuna del estadio de la capital de Norte de Santander, debido a que un hincha había fallecido.

Recordó el momento en que observó el féretro desplazándose de un lado a otro, con la mano del difunto asomando, lo que calificó como una experiencia estremecedora. “Yo cuando veía ese ataúd de lado a lado, yo dije: ‘¿Qué es eso, un ataúd?’ Y la mano del muerto saliendo así. Eso fue una cosa terrible”, contó el árbitro colombiano en la entrevista.

Ese particular suceso se presentó en marzo de 2011, cuando los fanáticos se pusieron cita para presenciar un partido entre Cúcuta Deportivo y Envigado en el Estadio General Santander. Según reportaron los medios de comunicación en ese entonces, a solo 15 minutos del final del compromiso, miembros de la barra brava del equipo local ingresaron a la tribuna con un féretro, que, según los encargados de la seguridad, no pudo ser inspeccionado para confirmar su contenido.

Sin embargo, según Roldán, dentro del féretro sí pudo haber estado un cuerpo, puesto que alcanzó ver una de sus extremidades.

En todo caso, pese a que se desconocía si en su interior había o no un cadáver, la situación generó conmoción entre los asistentes, justo cuando el conjunto visitante se imponía por 1-0. Sin embargo, en medio de la conmoción provocada por el ingreso del féretro, que aturdió tanto a la fanaticada como a los jugadores, el Cúcuta Deportivo logró igualar el marcador en el segundo tiempo.

Posteriormente, se conoció que la identidad del fallecido al que la hinchada quiso hacer homenaje en el compromiso correspondería a Cristopher Alexander Sanguino, un joven de 17 años reconocido por su fidelidad al club, que habría muerto tras recibir varios disparos mientras jugaba un partido de fútbol en su barrio.

Además de esta experiencia, el árbitro colombiano enlistó otras situaciones que, desde su perspectiva, reflejan la intensidad de la afición de Cúcuta y los riesgos que enfrentan los jueces en ese escenario. Según Roldán, en ese estadio los hinchas no dudan en arrojar objetos de todo tipo al campo de juego.

“Te pueden tirar una carreta a la cancha. Le tiran a uno celulares, zapatos, monedas, camisas, dibujos”, detalló, destacando la magnitud de la hostilidad que puede vivirse en esos partidos. Además, aseguró que la barra de Cúcuta se distingue por la gravedad de los disturbios y motines que protagoniza, lo que la convierte, en su opinión, en la más problemática de Colombia. “Allá esa hinchada es cosa seria”, señaló.

En diciembre de 2025, justamente, los hinchas del Cúcuta Deportivo protagonizaron un episodio de violencia que acaparó los titulares de la prensa: atacaron a José Augusto Cadena, máximo accionista del club, que sería responsable de las últimas crisis económicas del club.