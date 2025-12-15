Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este lunes 15 de diciembre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este lunes 15 de diciembre.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio San Jorge, conjuntos residenciales Los Cedros, Los Robles, Los Caobos y Arboleda Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de las carreras 29, 30, 31, 32 y 33 entre calles 71 y 75 bis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro, Los Laureles y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Lomas Del Viento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Vereda Angelinos sectores de las urbanizaciones Campestre Norte y Altos de Caracolí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Hacienda La Meseta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Vado Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:05 - 11:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Boquerón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Centro Poblado Vado Real y algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Vereda Buenavista sector finca Vista Hermosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo del Puente sectores de las carreras 3A y 3B entre calles 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto residencial Mediterrané Royal, Parque Industrial Zimura, Terpel Aranzoque y algunos sectores de la Vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio El Laguito. Y, sectores de las veredas Llanadas, Rio Frio y Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio San Jorge, conjuntos residenciales Los Cedros, Los Robles, Los Caobos y Arboleda Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas, El Salado, La Aguada y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Puerto madero sectores de las peatonales 14B, 14C, 15 y 15A con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael De Payoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo del Puente sectores de las carreras 1E y 1D con calles 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Las Montoyas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Horta Media.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tebaida y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chacará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bariri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gramalotico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Pino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Todo el Casco Urbano, Veredas Santa Barbara, San Cayetano, San José, San Agustín, Panamá, San Miguel, San Juan Nepomusena, así como sectores de San Emigdio, Santa Clara y San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Quebrada La Iglesia sectores de las carreras 29A,30,31 y 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Condominio Palmetto y barrio La Floresta sectores de la carrera 28 entre calles 71 y 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de las carreras 29, 30, 31, 32 y 33 entre calles 71 y 75 bis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Villa Linda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 16 con calle 54.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Abisinia y sectores de Gaital y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro, Los Laureles y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Abisinia y sectores de Gaital y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.