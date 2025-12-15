Colombia

Abelardo de la Espriella arremetió contra Gustavo Petro y afirmó que será extraditado: “Nada evitará que te vistas de naranja”

El abogado y precandidato presidencial intensificó el debate en redes sociales al denunciar presunta impunidad en contra del jefe de Estado colombiano

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se volvió a despachar en contra de Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

Un video difundido en la red social X muestra a Abelardo de la Espriella conversando con un usuario sobre la frase más recordada del año.

El usuario señaló que “Solo Petro en esta monda, no joda. Viva Petro, no joda (sic)”, generando debate entre seguidores y detractores de Gustavo Petro.

Tras lo anterior, el mandatario colombiano respondió en la misma plataforma: “Solo Petro, paracos no. Si los paracos quieren hablar hablamos, si quieren disparar ni por el chiras. Señales del cambio”, dando pie a nuevas discusiones políticas.

El pronunciamiento de Petro al video, hizo que Abelardo de la Espriella, abogado y actual precandidato presidencial, arremetiera en su contra.

En uno de sus trinos, De la Espriella escribió: “Ni paracos, ni guerrilleros, ni narcos, ni drogadictos aberrados como tú”.

Abelardo de la Espriella llamó
Abelardo de la Espriella llamó "drogadicto" a Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

Esta afirmación, en tono confrontativo, evidenció su rechazo a la actual gestión presidencial y su desacuerdo con el liderazgo del país.

El mensaje incluyó una alerta sobre un posible proceso judicial internacional contra Petro: “Agárrate, que cuando te pidan en extradición nada evitará que te vistas de overol naranja”.

Con estas palabras, el abogado insinuó que el mandatario podría enfrentar acciones legales fuera del territorio nacional.

Además, enfatizó la idea de que la justicia llegará en una fecha concreta al escribir: “La impunidad de tus crímenes tiene fecha de caducidad: 7/8/26”.

En otro trino, De la Espriella apeló a la unidad nacional y al optimismo con respecto al potencial de Colombia.

Según expresó, el país requiere “un cambio de pensamiento en el imaginario colectivo” para avanzar hacia nuevos horizontes.

“Lo primero para salir adelante es creer en nuestra propia pasión”, afirmó De la Espriella.

Para el jurista, la clave reside en fortalecer la autoestima social y reconocer el valor de los ciudadanos: “Si nosotros no creemos en nuestra valentía, en nuestra fuerza como país, en el futuro que tiene Colombia, en lo que significa Colombia para el resto del mundo, no lograremos avanzar”.

Abelardo de la Espriella afirmó
Abelardo de la Espriella afirmó que Colombia merece una gran transformación - crédito @ABDELAESPRIELLA

Colombia es vista, según el abogado, como una nación apreciada mundialmente por su calidad en distintos sectores: “Colombia es muy respetada con nuestros productos, con nuestros artesanos, nuestros empresarios, con nuestro potencial humano”, escribió.

El mensaje concluyó con un llamado a la unidad y a la fe en las capacidades nacionales. “Tenemos que creer en nuestra propia pasión para llevar entre todos a este país al lugar de grandeza que se merece”, resumió De la Espriella en la red social.

De la Espriella llamó a coalición para frenar al oficialismo en 2026

Abelardo de la Espriella informó que su movimiento, Defensores de La Patria, no inscribirá listas propias al Congreso de la República en los comicios de 2026.

De la Espriella planteó que la decisión responde a la búsqueda de una coalición patriota que reúna mayorías parlamentarias para enfrentar el proyecto oficialista del actual gobierno encabezado por Gustavo Petro.

En un comunicado divulgado en su cuenta de X, el precandidato expuso que la reunificación del voto resulta imperativa para formar “un dique que contenga el avance oficialista”.

Abelardo de la Espriella, Colombian
Abelardo de la Espriella, Colombian lawyer and right-wing presidential candidate, speaks during the delivery of the signatures he collected for his candidacy at the national registry office, in Bogota, Colombia December 4, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

De la Espriella calificó de “peligro mortal” el contexto de Colombia y responsabilizó a Petro de propiciar “inseguridad desbocada, corrupción rampante y antivalores que destruyen la familia, la propiedad y la libertad”.

El jurista también señaló que, bajo esta administración, el Estado se habría convertido en “botín”, la justicia en “arma de venganza política” y la fuerza pública en “chivo expiatorio”.

En relación con las alianzas, De la Espriella sostuvo: “No dividiré el voto patriota ni un solo segundo”, insistiendo en que apoyará a cualquier postulante comprometido con “enfrentar, derrotar y castigar políticamente a quienes, desde el gobierno de Petro, han llevado a Colombia al abismo de la inseguridad, la corrupción y la sumisión ante el narcoterrorismo”.

El dirigente convocó a respaldar especialmente al Centro Democrático, señalando que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría convertirse en senador número 25 y liderar la denominada “reconquista de Colombia” desde la corporación legislativa.

También expresó su respaldo a la lista de Salvación Nacional, integrada por Enrique Gómez y Carlos Felipe Mejía: “Sumaremos el mayor número posible de curules a la maravillosa lista de Salvación Nacional”.

Finalmente, De la Espriella instó a sus seguidores a votar por candidatos que no hayan sido “cómplices de Petro y Cepeda” y reiteró que “esa es la máxima coherencia, derrotar al enemigo en común con las armas de la democracia y los votos de los patriotas”.

