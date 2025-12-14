Tres caleños fueron a concretar un negocio inmobiliario a Medellín y terminaron secuestrados: así se logró el rescate

Así se logró el rescate de los tres ciudadanos que viajaron a Medellín a concretar un negocio - crédito Policía Valle de Aburrá

El sábado 13 de diciembre se conoció el rescate de tres personas por la Policía Metropolitana de Medellín en un apartamento ubicado en el sector de El Poblado, tras permanecer alrededor de tres días secuestradas con fines extorsivos.

Las víctimas, todas procedentes de Cali, llegaron a la ciudad para concretar una negociación inmobiliaria y, poco después de su arribo, fueron engañadas y conducidas en contra de su voluntad al inmueble donde las retuvieron.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, el operativo se desplegó luego de que un familiar de las víctimas, residente en la capital vallecaucana, denunciara el caso tras recibir una llamada en la que se exigía la venta de propiedades, además del pago de una suma cercana a los $1.700 millones, para garantizar la liberación de los retenidos.

Comandante de la Policía de Valle de Aburrá resaltó la importancia de denunciar - crédito Policía Valle de Aburrá

“La denuncia oportuna de uno de los familiares de las víctimas en la ciudad de Cali, permitió activar de inmediato un plan antisecuestro, articulando capacidades de inteligencia, de policía judicial, junto con nuestro Gaula y a partir de esta información se desarrollaron actividades de verificación”, sostuvo el general William Castaño, comandante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las acciones incluyeron labores de inteligencia, Policía judicial y análisis técnico, para localizar con precisión el sitio donde se encontraban los secuestrados.

Al respecto, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que el “análisis de las cámaras de la Secretaría de Seguridad y el Distrito de Medellín permitió la identificación del sujeto que condujo a las víctimas al vehículo utilizado para su cautiverio”, lo que facilitó el avance de la búsqueda y la pronta localización.

El plan antisecuestro, ejecutado de forma controlada, permitió la entrada segura al apartamento y el rescate de las víctimas sin que presentaran lesiones físicas.

Secretario de Seguridad se refirió al operativo de rescate de los tres ciudadanos - crédito Alcaldía de Medellín

Durante la operación, dos hombres, de 29 y 41 años, fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en el secuestro y se incautó una pistola y tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los capturados mientras continúan las investigaciones para establecer posibles responsables adicionales.

Villa Mejía enfatizó que en Medellín “toda la institucionalidad de manera articulada actúa sin titubeos frente al fenómeno del secuestro y la extorsión”, destacando el compromiso de las autoridades locales para impedir que grupos criminales conviertan la ciudad en un escenario de amenazas y retenciones ilegales.

Y concluyó: “Ningún grupo criminal va a convertir nuestra ciudad en un escenario de amenaza, de engaños y de retenciones ilegales. Vamos a seguir fortaleciendo todas las capacidades que se requieran para que se cuenten con las herramientas investigativas por parte de las autoridades y toda la articulación interinstitucional para que cualquier caso de esto encuentre una respuesta inmediata, firme y eficaz”.

La Policía Nacional utilizó inteligencia, análisis técnico y cámaras de seguridad para localizar con precisión a las víctimas del secuestro - crédito Policía Valle de Aburrá

Hallan los restos de Ángela María Chisacá, comerciante secuestrada en Girardot, tras dos años de búsqueda

El secuestro y asesinato de la comerciante Ángela María Chisacá en Girardot (Cundinamarca), encontró cierre tras un largo proceso de búsqueda que inició el 12 de julio de 2023.

Ese día, Chisacá, de 38 años, fue forzada a salir de su vivienda y subir a su propio vehículo. Conforme relató un primo de la víctima en declaraciones a Noticias Caracol, un vigilante del condominio fue la última persona que la vio. Horas después del rapto, el vehículo fue hallado incinerado en zona rural de Flandes (Tolima).

La investigación policial avanzó tras la captura de tres presuntos implicados. Uno de ellos, identificado como alias El Gordo, aportó información que permitió a las autoridades ubicar sus restos en la vereda La Islandia, jurisdicción de Rovira (Tolima), el 3 de julio de 2025.

Según explicó el coronel Arley Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, el análisis de más de 500 horas de videos resultó clave en el hallazgo.

La Policía Nacional confirmó que el crimen tuvo fines extorsivos y que los detenidos, actualmente cinco personas, enfrentarán cargos por secuestro extorsivo, desaparición forzada e incendio. Herrera puntualizó que “el cabecilla alias El Gordo ordenó el secuestro haciéndose pasar por disidencias de las Farc para exigir la suma de $500 millones”.

El 11 de diciembre, los restos de Chisacá fueron identificados y entregados a sus allegados en Bogotá, entre ellos sus dos hijas.