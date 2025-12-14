Jennifer Pedraza contestó a mensaje de Gustavo Petro sobre el Nobel de Albert Einstein: “Demagogia y culto a la ignorancia”

En medio de la polémica generada por sus afirmaciones, el mandatario utilizó plataformas digitales para justificar sus ideas y responder a las críticas provenientes de distintos sectores académicos y políticos - crédito @jenniferpedrazas/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

Las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la conexión entre la física cuántica, la inteligencia artificial y la tecnología motivaron una amplia respuesta en el ámbito académico. Petro introdujo estas ideas durante una transmisión oficial del Consejo de Ministros del miércoles 10 de diciembre de 2025, cuando estableció vínculos entre la física cuántica, el avance tecnológico y la soberanía digital de Colombia.

Recientemente, Petro intentó defender sus declaraciones en redes sociales y también hizo referencia al Nobel de Albert Einstein.

En ese contexto, la representante Jennifer Pedraza respondió al mensaje del presidente y calificó sus manifestaciones como “demagogia y culto a la ignorancia”. Las afirmaciones de Petro, al relacionar la física cuántica y el desarrollo tecnológico, continuaron generando controversia y provocaron nuevas críticas en el debate público.

En medio de la controversia, Petro recurrió a las redes sociales para sostener su posición, respondiendo a las críticas sobre sus afirmaciones. El presidente señaló que la deslocalización constituye un elemento central en la física cuántica y lo relacionó con el reconocimiento otorgado a Albert Einstein por la comunidad científica. Esta intervención formó parte de un intercambio con un usuario llamado Rafael.

“Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio Nobel”, comentó el primer mandatario en su mensaje.

Petro reiteró que la inteligencia artificial se sustenta en principios de la física cuántica y puso sobre la mesa la cuestión de la soberanía tecnológica nacional. En sus palabras: “Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, será soberana, es decir instalada y hospedada en Colombia o serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo (sic)”.

La representante Jennifer Pedraza criticó a Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre la física cuántica y el premio Nobel de Albert Einstein, y cuestionó la falta de apoyo estatal a la investigación científica en Colombia. Pedraza subrayó que, en lugar de enfocarse en discusiones abstractas, el mandatario debería priorizar el financiamiento de la ciencia y atender las denuncias por supuesta persecución laboral dentro del Ministerio de Ciencias.

“En vez de hablar tanto, Presidente, debería financiar la ciencia. Su Gobierno es el que más le ha recortado el presupuesto a @MincienciasCo y las denuncias por persecución a las trabajadoras del Ministerio pululan. Su gobierno fue eso: demagogia y culto a la ignorancia”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Además de las críticas de Jennifer Pedraza, anteriormente Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional de Colombia ya le había contestado al primer mandatario del país.

Wasserman utilizó sus redes sociales para refutar la interpretación de Gustavo Petro sobre la relación entre los aportes de Albert Einstein y los avances señalados por el mandatario. El académico dejó claro que Einstein no trabajó en las áreas científicas que el presidente mencionó tanto en el Consejo de Ministros como en sus mensajes posteriores en plataformas digitales.

“La verdad es que Einstein no hizo ningún experimento; tampoco era físico cuántico. Recibió el Nobel por su teoría que explicaba el efecto fotoeléctrico. Nada que ver”, sostuvo Wasserman en su mensaje en la red social X en respuesta a las palabras del jefe de Estado.

La intervención de Moisés Wasserman circuló ampliamente y fue vista por muchos usuarios como una aclaración necesaria frente a la manera en que Gustavo Petro expuso el vínculo entre Albert Einstein, la física cuántica y el efecto fotoeléctrico.

El cruce de opiniones superó el ambiente académico y tomó fuerza en espacios políticos y sociales, destacando la importancia de utilizar correctamente los conceptos científicos al discutir sobre política tecnológica y la autonomía digital en Colombia.