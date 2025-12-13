Taxista fue asesinado al interior de su vehículo en Medellín: se completan ocho crímenes en el gremio en el 2025

Taxista asesinado en Medellín dentro de su carro - crédito redes sociales/X

El asesinato de Héctor Fabio Cano, un taxista de 46 años, se convirtió en el octavo caso de homicidio contra conductores de este gremio en el Valle de Aburrá durante el año.

Según reportó El Colombiano, el crimen ocurrió la noche del jueves, 11 de diciembre, en la carrera 71A del barrio Alfonso López, en el noroccidente de Medellín, mientras la víctima conducía su vehículo.

De acuerdo con la información obtenida por El Colombiano, Cano fue atacado con arma de fuego por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Los agresores se acercaron al taxi mientras el conductor realizaba su labor y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir. El cuerpo de la víctima fue hallado en el asiento del vehículo, aun con el cinturón de seguridad puesto, lo que evidencia que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y mientras Cano se encontraba en pleno servicio.

Las autoridades no realizaron capturas inmediatas en el lugar de los hechos. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), inició la revisión de cámaras de seguridad en la zona y logró identificar una motocicleta Kawasaki y un vehículo Chevrolet Spark gris, ambos localizados en puntos distintos al sitio del ataque. Estos vehículos están bajo análisis para determinar su posible vinculación con el homicidio.

Inseguridad en Medellín

El contexto de violencia en Medellín se refleja en las cifras oficiales: hasta la fecha, la ciudad ha registrado 324 homicidios, lo que representa 16 casos más que el año anterior, cuando se contabilizaron 290 asesinatos. Las armas de fuego continúan siendo el principal medio utilizado en estos crímenes, con 162 casos, seguidas por las armas blancas, que suman 115. En lo que va del año, ocho taxistas han sido asesinados en el Valle de Aburrá, de los cuales siete casos ocurrieron en Medellín y uno en el municipio de Bello.

Los antecedentes de violencia contra taxistas muestran circunstancias diversas. Hace un mes, John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, fue asesinado en el barrio El Raizal, comuna 3 (Manrique), tras un altercado con un presunto jíbaro mientras intentaba comprar una dosis de marihuana.

En ese episodio, Osorio Maldonado recibió dos heridas de arma blanca en una pierna y, aunque logró llegar a su vivienda, falleció poco después. Las autoridades capturaron a uno de los implicados, Alejandro Vidales Mesa, de 22 años, a quien se le incautaron 200 gramos de marihuana, y continúan la búsqueda de los otros dos responsables identificados.

Mientras la investigación por el asesinato de Cano avanza, los equipos forenses y judiciales han realizado la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en el lugar del crimen, con el objetivo de esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.

Cuerpos hallados con la cabeza incinerada en zona rural de Medellín eran de dos hermanos

Los cuerpos de dos hermanos fueron hallados con la cabeza incinerada y signos de tortura en la vereda Aguas Frías, zona rural del corregimiento de Altavista, Medellín, pocas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición ante las autoridades.

De acuerdo con los análisis forenses de Medicina Legal, las víctimas fueron identificadas como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, ambos residentes del barrio Las Violetas en la comuna 16 (Belén) de Medellín, según información de Teleantioquia.

Los hermanos salieron de su vivienda la noche del 10 de diciembre alrededor de las 9:00 p. m. y desde entonces se perdió contacto con ellos.

El hallazgo se produjo en la mañana del 11 de diciembre, cerca de las 7:00 a. m., cuando habitantes del sector conocido como La Isla observaron lo que parecían ser dos cuerpos abandonados en una zona boscosa próxima a la quebrada La Picacha. Tras el aviso a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos patrullas confirmaron la escena.

Según El Colombiano, ambos cadáveres presentaban múltiples quemaduras concentradas en la cabeza y el rostro, además de bolsas plásticas negras cubriéndoles la cabeza, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar su identidad y causar mayor daño. Un habitante del sector relató que los rostros estaban “totalmente quemados e irreconocibles” y que uno de los cuerpos tenía un tatuaje visible en la mano, lo que permitió una identificación preliminar