Colombia

Taxista fue asesinado al interior de su vehículo en Medellín: se completan ocho crímenes en el gremio en el 2025

El cuerpo de la víctima fue hallado en el asiento del vehículo, aún con el cinturón de seguridad puesto

Guardar
Taxista asesinado en Medellín dentro
Taxista asesinado en Medellín dentro de su carro - crédito redes sociales/X

El asesinato de Héctor Fabio Cano, un taxista de 46 años, se convirtió en el octavo caso de homicidio contra conductores de este gremio en el Valle de Aburrá durante el año.

Según reportó El Colombiano, el crimen ocurrió la noche del jueves, 11 de diciembre, en la carrera 71A del barrio Alfonso López, en el noroccidente de Medellín, mientras la víctima conducía su vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información obtenida por El Colombiano, Cano fue atacado con arma de fuego por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Los agresores se acercaron al taxi mientras el conductor realizaba su labor y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir. El cuerpo de la víctima fue hallado en el asiento del vehículo, aun con el cinturón de seguridad puesto, lo que evidencia que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y mientras Cano se encontraba en pleno servicio.

Las autoridades no realizaron capturas inmediatas en el lugar de los hechos. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), inició la revisión de cámaras de seguridad en la zona y logró identificar una motocicleta Kawasaki y un vehículo Chevrolet Spark gris, ambos localizados en puntos distintos al sitio del ataque. Estos vehículos están bajo análisis para determinar su posible vinculación con el homicidio.

En lo que va del
En lo que va del año, ocho taxistas han sido asesinados en el Valle de Aburrá, de los cuales siete casos ocurrieron en Medellín y uno en el municipio de Bello - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Inseguridad en Medellín

El contexto de violencia en Medellín se refleja en las cifras oficiales: hasta la fecha, la ciudad ha registrado 324 homicidios, lo que representa 16 casos más que el año anterior, cuando se contabilizaron 290 asesinatos. Las armas de fuego continúan siendo el principal medio utilizado en estos crímenes, con 162 casos, seguidas por las armas blancas, que suman 115. En lo que va del año, ocho taxistas han sido asesinados en el Valle de Aburrá, de los cuales siete casos ocurrieron en Medellín y uno en el municipio de Bello.

Los antecedentes de violencia contra taxistas muestran circunstancias diversas. Hace un mes, John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, fue asesinado en el barrio El Raizal, comuna 3 (Manrique), tras un altercado con un presunto jíbaro mientras intentaba comprar una dosis de marihuana.

ohn Alejandro Osorio Maldonado, de
ohn Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, fue asesinado en el barrio El Raizal, comuna 3 (Manrique), tras un altercado con un presunto jíbaro mientras intentaba comprar una dosis de marihuana - crédito archivo Colprensa y El informante bellanita/Facebook

En ese episodio, Osorio Maldonado recibió dos heridas de arma blanca en una pierna y, aunque logró llegar a su vivienda, falleció poco después. Las autoridades capturaron a uno de los implicados, Alejandro Vidales Mesa, de 22 años, a quien se le incautaron 200 gramos de marihuana, y continúan la búsqueda de los otros dos responsables identificados.

Mientras la investigación por el asesinato de Cano avanza, los equipos forenses y judiciales han realizado la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en el lugar del crimen, con el objetivo de esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.

Cuerpos hallados con la cabeza incinerada en zona rural de Medellín eran de dos hermanos

Los cuerpos de dos hermanos fueron hallados con la cabeza incinerada y signos de tortura en la vereda Aguas Frías, zona rural del corregimiento de Altavista, Medellín, pocas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición ante las autoridades.

De acuerdo con los análisis forenses de Medicina Legal, las víctimas fueron identificadas como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, ambos residentes del barrio Las Violetas en la comuna 16 (Belén) de Medellín, según información de Teleantioquia.

Kevin Alberto y Camilo Andrés
Kevin Alberto y Camilo Andrés Álvarez Mazo, los dos hermanos hallados sin vida en zona rural de Altavista, habían sido reportados como desaparecidos horas antes de su asesinato - crédito red social Facebook

Los hermanos salieron de su vivienda la noche del 10 de diciembre alrededor de las 9:00 p. m. y desde entonces se perdió contacto con ellos.

El hallazgo se produjo en la mañana del 11 de diciembre, cerca de las 7:00 a. m., cuando habitantes del sector conocido como La Isla observaron lo que parecían ser dos cuerpos abandonados en una zona boscosa próxima a la quebrada La Picacha. Tras el aviso a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos patrullas confirmaron la escena.

Según El Colombiano, ambos cadáveres presentaban múltiples quemaduras concentradas en la cabeza y el rostro, además de bolsas plásticas negras cubriéndoles la cabeza, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar su identidad y causar mayor daño. Un habitante del sector relató que los rostros estaban “totalmente quemados e irreconocibles” y que uno de los cuerpos tenía un tatuaje visible en la mano, lo que permitió una identificación preliminar

Temas Relacionados

Héctor Fabio CanoHomicidios de taxistasMedellínValle de AburráViolencia urbanaArmas de fuegoSeguridad ciudadanaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que reúne a los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Denuncian a la senadora Isabel Cristina Zuleta ante la Corte Suprema por presunta interferencia en operativos militares: “Ni Piedad Córdoba se atrevió a tanto”

La denuncia fue instaurada ante la Corte Suprema de Justicia a partir de testimonios de generales del Ejército y la Policía que aseguran haber recibido presiones para detener operativos contra grupos armados en Antioquia

Denuncian a la senadora Isabel

María Fernanda Cabal afirmó que en el Gobierno “se reparten el Estado” por chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

La precandidata presidencial aseguró que los funcionarios tienen pruebas suficientes en sus chats para las acusaciones, en medio de la polémica entre Reyes y Benedetti

María Fernanda Cabal afirmó que

Presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso frente al Gobierno: “Aquí nosotros no recibimos órdenes”

La postura del titular del Senado resalta la importancia de mantener la independencia legislativa en medio de tensiones políticas y desafíos internos, como la baja asistencia de ministros y la dificultad para sostener el quórum

Presidente del Senado, Lidio García,

Cable aéreo qué unirá a La Calera con Bogotá, y reducirá tiempos de viajes a solo minutos, entra en nuevo proceso

Un proyecto de transporte regional inicia una fase clave de estudios que permitirá evaluar su viabilidad e integración dentro del sistema de movilidad en la capital del país

Cable aéreo qué unirá a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

La Liendra reveló que se

La Liendra reveló que se siente más conectado con sus seguidores desde que cambió el contenido que publica en redes sociales: “Todos me saludan”

Luinny reveló cuáles son los planes que tiene para Yina Calderón profesionalmente: le dará importante puesto en su compañía

‘La reina del flow 3’ ya tiene fecha de estreno: este es el día y la hora

Manuela Gómez y Campanita confesaron el nombre de la persona que no les gustaría encontrarse en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados para el concierto de J Balvin en Bogotá: estos son los artistas y lista de canciones que podrían acompañar al paisa en El Campín

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Carlos Antonio Vélez analizó la goleada de Junior frente al Tolima en la final de la Liga BetPlay: “No salieron a jugar”

Así se vio el golazo de José Enamorado desde afuera del campo de juego en la final Junior vs. Tolima

Teófilo Gutiérrez no se confía y advirtió al Deportes Tolima de cara a la final de vuelta en Ibagué: “Iremos con carácter”

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”