Colombia

Sinuano Noche: revise los números ganadores del 12 del diciembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En la última edición del sorteo de la lotería colombiana Sinuano Noche, realizada en su habitual transmisión nocturna, se revelaron los números ganadores que generaron gran expectativa.

El sorteo, conocido por su transparencia y credibilidad, atrajo a numerosos jugadores que buscaban poner a prueba su suerte y llevarse uno de los atractivos premios que ofrece.

Los resultados del sorteo de anoche sorprendieron a varios, especialmente a quienes acertaron la combinación ganadora, lo que les permitió hacerse con considerables premios en efectivo. Para quienes no lograron ganar en esta ocasión, el sorteo Sinuano Noche sigue brindando la posibilidad diaria de cambiar su suerte.

A continuación los números ganadores

Los ganadores: 1, 1, 4, 7.

Fecha: 12 Diciembre 2025.

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

El nombre "Sinuano" tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano Nochecolombia-noticiasLotería Colombiacolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este sábado 13 de diciembre

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Con doblete de José Enamorado y gol de Bryan Castillón, el Tiburón prácticamente definió la serie ante los ibaguereños, que sufrieron la expulsión de Sebastián Guzmán y esperando la revancha el 16 de diciembre

Junior de Barranquilla dio un

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Luego de las emociones en el compromiso de ida en Barranquilla, llegó el momento de conocer al ganador del segundo semestre y clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores

Cuándo se jugará la vuelta

Pizzería colombiana brilló en prestigioso premio internacional que destaca lo mejor del plato italiano

El reconocimiento fue otorgado por la organización de los Pizza DOC Awards, que destacó la fidelidad de la propuesta a la tradición napolitana y su aporte a la cultura gastronómica italiana fuera de Europa

Pizzería colombiana brilló en prestigioso

Piden a la Corte Suprema de Justicia rechazar tutela para frenar la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

El magistrado Gerson Chaverra solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante, argumentando que el recurso carece de fundamento

Piden a la Corte Suprema
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Enrique Peñalosa reveló cómo le

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Junior de Barranquilla dio un

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo