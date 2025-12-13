Colombia

Liberan a hombres que habrían sido secuestrados por el ELN en Tibú, Norte de Santander

Los ciudadanos, identificados como Wilder Antonio Franco Alvernia y Fabián Carrascal, fueron interceptados por hombres armados mientras se dirigían a su lugar de residencia

Testigos aseguraron que los hombres armados que se llevaron a Wilder Antonio Franco Alvernia y a Fabián Carrascal son del ELN - crédito Redes sociales/X

Dos hombres identificados como Wilder Antonio Franco Alvernia y Fabián Carrascal, el primero integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, fueron liberados tras haber sido víctimas de un secuestro que duró un poco más de 24 horas. De acuerdo con la organización, los sobrevivientes fueron interceptados por hombres armados y retenidos contra su voluntad.

Los hechos se presentaron el 12 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, Norte de Santander. El secuestro ocurrió a las 2:30 p. m., aproximadamente, cuando las víctimas se movilizaban desde Cúcuta hacia su lugar de residencia, ubicado en Palmeras Mirador.

En el momento de los hechos, Wilder Franco se encontraba acompañado de su esposa y sus dos hijas menores”, informó la organización en un comunicado.

Se cree que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron los responsables del crimen. Sin embargo, el grupo armado no se ha pronunciado sobre los hechos. En consecuencia, en su momento, la Asociación Campesina del Catatumbo pidió que la integridad y la vida de los sobrevivientes fueran respetadas.

Exigimos respeto por la vida e integridad de los señores Wilder Franco y Fabián Carrascal, y hacemos un llamado urgente para que se garantice su pronto y seguro retorno a sus hogares”, indicó.

En desarrollo...

