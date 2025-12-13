Colombia

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial se casó nuevamente a los 70 años

Guardar
El exalcalde contó cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz - crédito Desnúdate con Eva/IG

En octubre de 2024, varios medios de comunicación reportaron lo que pareció ser una boda muy discreta e íntima entre el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa, que para entonces tenía 70 años, y Denisse Ruíz. De acuerdo con La FM, la unión entre la pareja se efectuó con una ceremonia privada que reunió a poco más de 100 invitados, entre amigos y antiguos colaboradores, en una residencia ubicada al norte de Bogotá.

Y, aunque no se tiene claro cuándo empezaron su relación, desde 2019, la prensa colombiana difundió rumores de la llegada de un nuevo amor para el exmandatario local, que se separó de su exesposa Liliana Sánchez, con quien tiene dos hijos: Renata Peñalosa y Martín Peñalosa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Peñalosa relató detalles de su matrimonio en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista Eva Rey, donde confesó que la decisión de casarse no fue premeditada; se trató de un impulso motivado por el deseo de sorprender a su compañera y de demostrar públicamente sus sentimientos.

Enrique Peñalosa contó que siendo
Enrique Peñalosa contó que siendo novio de su actual esposa, Denisse Ruiz, vivían en casas distintas - crédito @enriquepenalosal/IG

El exalcalde explicó que, pese a los años de relación que acumulaban, sentía la necesidad de dar un paso más y formalizar el vínculo: “Idea mía”. Entonces, empezó a organizar todo para la propuesta; la primera tarea fue buscar el anillo de compromiso: “Tocó ahorrar para el anillo. Eso fue lo que tomó tiempo”, dijo.

Teniendo esa pieza clave lista, organizó la propuesta de matrimonio. La hizo en una casa de campo que pertenece a un amigo, con vista al embalse de Tominé. “Nos prestó la casa. Entonces, fuimos una tarde allá. Entonces, fue así, con sacada de anillo y todo”, detalló.

Peñalosa precisó que no recurrió al gesto tradicional de arrodillarse para pedir el matrimonio. Sin embargo, Ruiz se sorprendió ante su propuesta y no dudó en responder con un “Sí”. “De una, (dijo) sí. Felicidad total, gracias a Dios”, expresó.

El exalcalde Enrique Peñalosa estuvo
El exalcalde Enrique Peñalosa estuvo casado con Liliana Sánchez antes de conocer a Denisse Ruiz - crédito Sergio Acero/Colprensa

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de casarse a los 70 años –algo que no esperaba volver a experimentar en su vida–, Peñalosa indicó: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”.

El noviazgo de Peñalosa y Ruiz: “Una relación ‘toalla’”

En 2022, en conversación con Caracol Radio, el exmandatario local reveló detalles de su noviazgo con Denisse Ruiz. De acuerdo con su relato, en 2020, cuando el mundo enfrentó la pandemia por covid-19, vivió con su pareja en su apartamento. Sin embargo, posteriormente retornaron a su estilo de vida normal, en el que cada uno permanecía en su respectivo apartamento, sin necesariamente retomar la convivencia.

En realidad, buena parte de la pandemia estuve con mi actual señora, en el apartamento de ella, con las niñas de ella, pero también hubo otra época, ya pospandemia, donde no. Tenemos una relación un poco peculiar, somos pareja total, pero cada uno vive en su apartamento. Entonces, yo vivo con mis hijos y los perros. Eso es lo que se llama una relación ‘toalla’, tú aquí y yo allá”, detalló.

Enrique Peñalosa tuvo una boda
Enrique Peñalosa tuvo una boda discreta e íntima con Denisse Ruiz - crédito @enriquepenalosal/IG

Durante la entrevista, también reveló que hay una canción de Fonseca que le recuerda a su pareja. Se trata de Vine a buscarte, una pieza musical que fue lanzada en 2015 y que se enfoca en el amor de pareja.

Esta canción me recuerda mucho de Denisse, mi señora, que me da mucha alegría, paz, fuerza, felicidad”, explicó en su momento a la emisora.

El exalcalde tiene varias fotografías publicadas con su pareja en sus redes sociales; entre ellas destacan las fotos de viajes en familia a distintos destinos turísticos, las cuales se mezclan con un amplio contenido político.

Temas Relacionados

Enrique Peñalosa MatrimonioEsposa de Enrique PeñalosaDenisse RuizColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Barranquilla

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO,

Detalles de la red que tramitaba identidades falsas para prófugos extranjeros: Registraduría tomó acciones tras la captura de un funcionario

Según establecieron las autoridades, los documentos obtenidos de manera irregular habrían sido utilizados para permitir el desplazamiento de los extranjeros hacia otros países del continente y Europa

Detalles de la red que

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

El combinado nacional ha generado mucha expectativa para el certamen en Estados Unidos, México y Canadá por su nivel, plantilla y que uno de sus rivales en fase de grupos es Portugal

La selección Colombia se roba

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Pese a que el equipo desaparecerá para la temporada 2026, se conoció que un polémico directivo se quiere quedar con uno de los detalles más valiosos de la institución opita

Atlético Huila sería “secuestrado” por

Ministro de Defensa lanzó dura advertencia al ELN por paro armado: “Es una amenaza directa contra la población colombiana”

Pedro Sánchez sostuvo que desplegará a todos los efectivos de las Fuerzas Militares para neutralizar las actividades del grupo armado ilegal

Ministro de Defensa lanzó dura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló del polémico “Cambiaste

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO,

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Barranquilla

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión