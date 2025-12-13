Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

El exalcalde contó cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz - crédito Desnúdate con Eva/IG

En octubre de 2024, varios medios de comunicación reportaron lo que pareció ser una boda muy discreta e íntima entre el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa, que para entonces tenía 70 años, y Denisse Ruíz. De acuerdo con La FM, la unión entre la pareja se efectuó con una ceremonia privada que reunió a poco más de 100 invitados, entre amigos y antiguos colaboradores, en una residencia ubicada al norte de Bogotá.

Y, aunque no se tiene claro cuándo empezaron su relación, desde 2019, la prensa colombiana difundió rumores de la llegada de un nuevo amor para el exmandatario local, que se separó de su exesposa Liliana Sánchez, con quien tiene dos hijos: Renata Peñalosa y Martín Peñalosa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Peñalosa relató detalles de su matrimonio en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista Eva Rey, donde confesó que la decisión de casarse no fue premeditada; se trató de un impulso motivado por el deseo de sorprender a su compañera y de demostrar públicamente sus sentimientos.

Enrique Peñalosa contó que siendo novio de su actual esposa, Denisse Ruiz, vivían en casas distintas - crédito @enriquepenalosal/IG

El exalcalde explicó que, pese a los años de relación que acumulaban, sentía la necesidad de dar un paso más y formalizar el vínculo: “Idea mía”. Entonces, empezó a organizar todo para la propuesta; la primera tarea fue buscar el anillo de compromiso: “Tocó ahorrar para el anillo. Eso fue lo que tomó tiempo”, dijo.

Teniendo esa pieza clave lista, organizó la propuesta de matrimonio. La hizo en una casa de campo que pertenece a un amigo, con vista al embalse de Tominé. “Nos prestó la casa. Entonces, fuimos una tarde allá. Entonces, fue así, con sacada de anillo y todo”, detalló.

Peñalosa precisó que no recurrió al gesto tradicional de arrodillarse para pedir el matrimonio. Sin embargo, Ruiz se sorprendió ante su propuesta y no dudó en responder con un “Sí”. “De una, (dijo) sí. Felicidad total, gracias a Dios”, expresó.

El exalcalde Enrique Peñalosa estuvo casado con Liliana Sánchez antes de conocer a Denisse Ruiz - crédito Sergio Acero/Colprensa

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de casarse a los 70 años –algo que no esperaba volver a experimentar en su vida–, Peñalosa indicó: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”.

El noviazgo de Peñalosa y Ruiz: “Una relación ‘toalla’”

En 2022, en conversación con Caracol Radio, el exmandatario local reveló detalles de su noviazgo con Denisse Ruiz. De acuerdo con su relato, en 2020, cuando el mundo enfrentó la pandemia por covid-19, vivió con su pareja en su apartamento. Sin embargo, posteriormente retornaron a su estilo de vida normal, en el que cada uno permanecía en su respectivo apartamento, sin necesariamente retomar la convivencia.

“En realidad, buena parte de la pandemia estuve con mi actual señora, en el apartamento de ella, con las niñas de ella, pero también hubo otra época, ya pospandemia, donde no. Tenemos una relación un poco peculiar, somos pareja total, pero cada uno vive en su apartamento. Entonces, yo vivo con mis hijos y los perros. Eso es lo que se llama una relación ‘toalla’, tú aquí y yo allá”, detalló.

Enrique Peñalosa tuvo una boda discreta e íntima con Denisse Ruiz - crédito @enriquepenalosal/IG

Durante la entrevista, también reveló que hay una canción de Fonseca que le recuerda a su pareja. Se trata de Vine a buscarte, una pieza musical que fue lanzada en 2015 y que se enfoca en el amor de pareja.

“Esta canción me recuerda mucho de Denisse, mi señora, que me da mucha alegría, paz, fuerza, felicidad”, explicó en su momento a la emisora.

El exalcalde tiene varias fotografías publicadas con su pareja en sus redes sociales; entre ellas destacan las fotos de viajes en familia a distintos destinos turísticos, las cuales se mezclan con un amplio contenido político.