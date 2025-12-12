Colombia

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 11 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
Esta lotería captó la atención
Esta lotería captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña es una de las más emocionantes que se juega en el país. Todas las noches las personas que participan en este sorteo tienen la oportunidad de ganar diferentes premios.

Cada noche miles de colombianos se mantienen a la expectativa de los resultados que se dan a conocer a las 22:00 horas locales. Su estilo de juego sencillo es de gran atractivo para jugadores principiantes como experimentados, pues deben de elegir un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999 y posteriormente decidir la cantidad que desean apostar.

Los jugadores pueden adquirir los billetes en los puntos de venta autorizados que están distribuidos a lo largo del país, mismos que están especificados en la página oficial de la lotería.

A continuación te compartimos cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de la Lotería Caribeña con fecha del 11 de diciembre. Recuerda que es muy importante que guarde su boleto en caso de ser uno de los ganadores, pues es el único documento que lo puede avalar para recibir el premio.

Cuáles fueron los números ganadores de hoy

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 2491

Quinta: 8

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 11 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 11 de diciembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultados del Sinuano Noche: ganadores

Resultados Super Astro Sol y Luna 11 de diciembre 2025: números ganadores del último sorteo

Este popular juego entrega un premio principal de hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol y

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este viernes 12 de diciembre

La restricción vehicular en Cartagena cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa: qué carros

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este 12 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este viernes

Pico y Placa en Villavicencio:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Cucho Hernández sería visto por

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”