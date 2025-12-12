Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller y le dedicó sentido mensaje: “Con disciplina todo se puede”

La madre de Karen Sevillano se gradúa de bachiller: La creadora de contenido publicó fotos y palabras de reconocimiento - crédito @karensevillano/ Instagram

Karen Sevillano, reconocida creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió en sus redes sociales un momento familiar que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma casi cuatro millones de seguidores, la influenciadora divulgó una serie de imágenes y videos en los que muestra a su mamá durante la ceremonia de graduación como bachiller.

En la publicación, Karen Sevillano enseñó a su madre luciendo toga y birrete, manifestando una expresión de satisfacción tras alcanzar este objetivo académico. La creadora de contenido también compartió el instante en el que la graduada recibió el diploma, destacando la emoción vivida en ese momento. En la celebración estuvieron presentes las hermanas de Karen, su papá y el influenciador Neider García, actual pareja de la caleña.

Junto a las imágenes, Karen Sevillano acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su madre: “Hoy mi mamá se convirtió en bachiller. No le gustan las fotos, pero no podía dejar pasar este momento. Sos el símbolo de la perseverancia amá, de que con disciplina todo se puede. Gracias por enseñarnos tanto. Estoy muy orgullosa de ser tu hija”.

La revelación de este logro suscitó una ola de mensajes de felicitación en sus redes sociales. Muchos usuarios celebraron el ejemplo de superación dado por la madre de la influenciadora, resaltando que nunca es tarde para cumplir los sueños y que la disciplina es clave para alcanzar nuevas metas. “Nunca es tarde para superarse” y “una lección de vida para todos” figuran entre los comentarios más recurrentes.

Varios seguidores también destacaron la belleza de la madre de Karen Sevillano y señalaron que, debido a su bajo perfil en redes, pocos la conocían hasta este momento. La caleña suele mantener detalles de su vida familiar en privado, compartiendo ocasionalmente sucesos de especial relevancia como el procedimiento académico de su mamá.

Karen Sevillano continúa compartiendo con su familia en este fin de año y anticipa nuevos proyectos profesionales. En las próximas semanas, asumirá el rol de presentadora en el ‘After’ de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Además, la influenciadora planea retomar su actividad digital y seguir cautivando a sus seguidores con contenido en plataformas sociales.