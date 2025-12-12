Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy viernes

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este viernes 12 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Bella Vista Occidental.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de macromedidor

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este viernes 12 de diciembre

La restricción vehicular en Cartagena cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa: qué carros

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este 12 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este viernes

Pico y Placa en Villavicencio:

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este viernes 12 de diciembre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 12 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Medellin este viernes

Así rotara el pico y

Estos son los cortes de la luz del 12 de diciembre en Santander

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Cucho Hernández sería visto por

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”