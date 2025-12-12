Armando Benedetti respondió a críticas en medio de la polémica con Carlos Carrillo: “Si quieres fama, habla de Benedetti”

Armando Benedetti, ministro del Interior, se defendió de las críticas por la polémica con Carlos Carrillo y Angie Rodríguez - crédito Colprensa

En medio de la polémica que sacude al Gobierno de Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a defenderse tras verse envuelto en la confrontación pública con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La disputa se originó luego de las denuncias de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y encargada del Fondo de Adaptación, sobre supuestas irregularidades y baja ejecución de proyectos en la gestión de Carrillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El detonante fue un video y una serie de publicaciones en la red social X, donde Benedetti respondió con vehemencia a las críticas y acusaciones cruzadas que se han registrado en los últimos días.

En el video difundido por Benedetti, el ministro aseguró que, a pesar de que la disputa se ha centrado en él, su única intervención fue respaldar la denuncia de Rodríguez sobre la supuesta baja ejecución de proyectos en la gestión de Carrillo.

Armando Benedetti afirma que todos la 'cogieron' contra él - crédito Armando Benedetti/X

“Entonces la gente y la opinión la coge contra mí, cuando yo no he hecho absolutamente nada”, afirmó, en un mensaje que refleja la percepción del ministro sobre su rol en la polémica.

Benedetti recordó incluso situaciones de su juventud en las que, según dijo, siempre fue señalado injustamente.

“Desde que estaba pequeño, cuando era adolescente en el colegio, siempre me echaban la culpa de absolutamente todo. Si rompía un vidrio me echaban la culpa, si había desorden en la clase, la culpa siempre era mía; cuando fui senador me pasó igual y ahora que soy ministro me pasa igual”.

La confrontación pública comenzó cuando Rodríguez denunció irregularidades y baja ejecución de proyectos en la UNGRD, específicamente en el manejo del Fondo de Adaptación.

Tras estas declaraciones, Carrillo publicó en X que la información presentada provenía de una persona cercana a Benedetti y que había sido “puesta ahí por Armando Benedetti” con el objetivo de politizar el fondo.

En una rueda de prensa, Carrillo señaló que la denuncia sobre el contrato del proyecto conocido como Ruta del Arroz “iría directo a la ‘Ñoñomanía’” y que la advertencia habría sido hecha por personas “cercanas a Benedetti”.

Sin embargo, Benedetti no se quedó callado y en su cuenta de X respondió con duras críticas hacia Carrillo, a quien calificó de mentiroso e inepto, cuestionando su trayectoria y su preparación para el cargo.

- crédito @AABenedetti/X

“Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino presagiar la ramplonería con la que has actuado ahora con el disfraz de funcionario público”, escribió Benedetti.

Además, agregó: “La misma historia de lunático errante, esa que te hace repetir frases y versos marxistas que aprendiste de memoria, sin haber leído de verdad al filósofo y economista de Tréveris”, y concluyó con una frase que buscaba resumir su visión sobre el funcionario: “Zapatero a tus zapatos”.

Carrillo, por su parte, aseguró no querer entrar en confrontaciones directas con Benedetti, aunque defendió su gestión y cuestionó la manera en que se presentaron las denuncias.

“Yo no he querido pelear con Benedetti porque todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado”, afirmó el director de la Ungrd.

En diálogo con medios, Benedetti defendió a Rodríguez, describiéndola como una funcionaria intachable que fue víctima de mentiras y conspiraciones internas. “Sin tener muchos elementos, yo llegaría a esa conclusión. A Angie le trataron de hacer una mala jugada, le montaron mentiras. Ella es intachable, es una persona eficaz, inteligente. Ella se venía enterando de que le estaban haciendo el cajón con mentiras perversas”, señaló.

Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

El ministro también dejó claro que no tiene autoridad sobre la permanencia de Carrillo en el Gobierno.

“No estoy para decir quién se queda o no. Lo que sí es verdad es que, con base en lo que presentó Angie Rodríguez, es clarísimo que no hay ejecución. ¿Quién es el responsable de eso? Carrillo”, dijo.

Sobre la situación de Rodríguez, explicó que la funcionaria tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos y aclarar la verdad, por lo que se mantuvo en su cargo.

Finalmente, Benedetti aprovechó para abordar la política interna del Gobierno, subrayando que algunos sectores, por actitudes sectarias, dificultan el avance del proyecto político, sin que esto dependa exclusivamente de la ideología de izquierda.

Incluso abordó un tema internacional, aclarando que la posibilidad de que Colombia otorgue asilo político a Nicolás Maduro es solo una “hipótesis”, y recordó que el presidente Petro ha manifestado su disposición a negociar elecciones libres en Venezuela.