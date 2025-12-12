Así funciona el pago retroactivo para ciertos beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Hay opciones para reclamar el dinero si no lo pudo hacer en las fechas contempladas, evite perder el incentivo - crédito Johan Largo/Infobae

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá es una iniciativa distrital que entrega transferencias monetarias a hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad, con un componente orientado a personas mayores.

Este esquema en particular, que realiza pagos mensuales a través de billeteras digitales o Efecty, tiene el objetivo de complementar los ingresos y reducir la pobreza en la ciudad.

Pagos retroactivos a adultos mayores

En caso de recibir el pago mediante Efecty, los giros no reclamados se programan de nuevo para el mes siguiente.

Según la Secretaría de Integración Social, las personas mayores tienen treinta días para retirar el dinero en cualquier punto Efecty.

Si el retiro no se realiza dentro de ese plazo, el sistema reintenta el pago un máximo de tres veces. Después de estos intentos, el apoyo económico dejan de procesarse.

Si existen dificultades con la verificación por huella digital al momento de reclamar el giro, pueden solicitar en Efecty el formato de exoneración de huella para obtener un PIN y realizar el retiro de manera alterna.

En situaciones de actualización de datos, es posible acudir a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social para adelantar el proceso de bancarización en Nequi, Daviplata, Dale o Movii.

Requisitos para adultos mayores

Las personas adultas mayores pueden acceder al IMG si cumplen con los siguientes requisitos:

Pertenecer a los grupos A, B o a ciertos segmentos del grupo C del Sisbén IV.

Tener 60 años o más, residir en Bogotá y acreditar permanencia en Colombia según los criterios vigentes.

Adicionalmente, no deben ser beneficiarios de subsidios nacionales como Colombia Mayor, ni contar con una pensión o ingresos suficientes para subsistir.

Es indispensable tener cédula de ciudadanía vigente.

Un número de celular activo.

Una cuenta en una billetera digital habilitada como Nequi, Daviplata o Movii.

Quienes no tengan Sisbén IV pueden solicitar la encuesta en la Secretaría Planeación o a través de los puntos RedCADE.

El estado como beneficiario puede verificarse en la página web de la Secretaría de Integración Social o en los puntos de atención habilitados.

Mantener actualizados el número de celular y la cuenta de billetera digital es necesario para recibir las transferencias mensuales.