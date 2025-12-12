Colombia

Así funciona el pago retroactivo para ciertos beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Un programa social en Bogotá entrega transferencias monetarias mensuales a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante distintos mecanismos de pago

Guardar
Hay opciones para reclamar el
Hay opciones para reclamar el dinero si no lo pudo hacer en las fechas contempladas, evite perder el incentivo - crédito Johan Largo/Infobae

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá es una iniciativa distrital que entrega transferencias monetarias a hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad, con un componente orientado a personas mayores.

Este esquema en particular, que realiza pagos mensuales a través de billeteras digitales o Efecty, tiene el objetivo de complementar los ingresos y reducir la pobreza en la ciudad.

Pagos retroactivos a adultos mayores

En caso de recibir el pago mediante Efecty, los giros no reclamados se programan de nuevo para el mes siguiente.

Según la Secretaría de Integración Social, las personas mayores tienen treinta días para retirar el dinero en cualquier punto Efecty.

Si el retiro no se realiza dentro de ese plazo, el sistema reintenta el pago un máximo de tres veces. Después de estos intentos, el apoyo económico dejan de procesarse.

Si existen dificultades con la verificación por huella digital al momento de reclamar el giro, pueden solicitar en Efecty el formato de exoneración de huella para obtener un PIN y realizar el retiro de manera alterna.

En situaciones de actualización de datos, es posible acudir a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social para adelantar el proceso de bancarización en Nequi, Daviplata, Dale o Movii.

Requisitos para adultos mayores

Las personas adultas mayores pueden acceder al IMG si cumplen con los siguientes requisitos:

  • Pertenecer a los grupos A, B o a ciertos segmentos del grupo C del Sisbén IV.
  • Tener 60 años o más, residir en Bogotá y acreditar permanencia en Colombia según los criterios vigentes.
  • Adicionalmente, no deben ser beneficiarios de subsidios nacionales como Colombia Mayor, ni contar con una pensión o ingresos suficientes para subsistir.
  • Es indispensable tener cédula de ciudadanía vigente.
  • Un número de celular activo.
  • Una cuenta en una billetera digital habilitada como Nequi, Daviplata o Movii.

Quienes no tengan Sisbén IV pueden solicitar la encuesta en la Secretaría Planeación o a través de los puntos RedCADE.

El estado como beneficiario puede verificarse en la página web de la Secretaría de Integración Social o en los puntos de atención habilitados.

Mantener actualizados el número de celular y la cuenta de billetera digital es necesario para recibir las transferencias mensuales.

Temas Relacionados

Ingreso Mínimo GarantizadoBogotáSubsidiosAlcaldía de BogotáAdultos mayoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Efemérides del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe

Eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este martes

Efemérides del 12 de diciembre,

Santoral del 12 de diciembre: día de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 12 de diciembre:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el partido de ida por la estrella de Navidad

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Resultados Lotería de Bogotá jueves 11 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Bogotá jueves

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 11 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Esto se conoce sobre la

Esto se conoce sobre la muerte de Casiano, reconocido rapero caleño: “La gente lo va a tener en su memoria siempre”

Por qué la bebé de Sara Corrales tendrá un particular nombre: esto explicó la actriz

Manuela Gómez le respondió a seguidor para aclarar cuál será su papel en ‘La casa de los famosos Colombia 2026’: “No pongan palabras en mi boca”

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Deportes

Técnico del Tolima afirmó que

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene la obligación en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el partido de ida por la estrella de Navidad

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación