Armando Benedetti llamó “enfermo de la cabeza” y “criminal” a Luis Carlos Reyes: aseguró que tiene nexos con ‘Papá Pitufo’

El ministro Armando Benedetti aseguró que durante la dirección de Luis Carlos Reyes en la Dian se incrementó el contrabando en el país - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló al exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes de hacer parte de una organización criminal ligada al contrabando y liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. El ex jefe de la cartera aseguró que también exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue mencionado en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

“Luis Carlos Reyes, alias Orejas en la estructura criminal de Pitufo según el fiscal Marín”, aseveró el ministro, que, según Reyes, fue el que intentó negociar con alias Papá Pitufo.

Luis Carlos Reyes hizo el nombramiento de una mujer que fue salpicada en el escándalo de alias Papá Pitufo - crédito redes sociales/X

Para soportar sus acusaciones, indicó que durante el tiempo en el que estuvo en dirección de la Dian (agosto de 2022 - junio de 2024), hizo un nombramiento cuestionable. Ubicó en la jefatura de la dirección de Aduanas de Cartagena a una mujer de “confianza”: Sandra Milena Peláez López, que fue mencionada por la Fiscalía en el escándalo de alias Papá Pitufo.

Benedetti recordó que el puerto de Cartagena es estratégico para los actores ilícitos, teniendo en cuenta que es el segundo más grande del país. En ese sentido, aseguró, sin pruebas, que el exdirector de la Dian hizo el nombramiento de Peláez López para “hacer negocios”.

En su publicación adjuntó la Resolución 006609 del 9 de agosto de 2023, por medio de la cual se asignó a la jefatura a la mujer en cuestión. Peláez López reemplazó a la funcionaria Diana Marcela Manchola en el cargo.

Este fue el nombramiento de Sandra Milena Peláez López en la jefatura de la dirección de Aduanas de Cartagena en 2023 - crédito @AABenedetti/X

“A partir del 17 de agosto de 2023 y mientras se designa titular, Asignar la Jefatura de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la servidora pública SANDRA MILENA PELÁEZ LÓPEZ (…) actualmente asignada como Jefe de la División de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali”, se lee en el documento oficial.

Así las cosas, el ministro del Interior tildó al ex jefe de la cartera de Comercio de ser un delincuente y de no haber sido leal al primer mandatario Gustavo Petro. “Es usted un criminal, enfermo de la cabeza con los likes, lo mentiroso y lo perverso que ha sido con la lealtad del presidente”, señaló.

El ministro Armando Benedetti señaló a Luis Carlos Reyes de integrar la organización criminal de alias Papá Pitufo - crédito @AABenedetti/X

Acciones penales contra Armando Benedetti: el anuncio de Reyes

En una publicación anterior, el alto funcionario del Gobierno aseguró que durante la administración de Luis Carlos Reyes en la Dian se incrementó el movimiento de contrabando en el país gracias a las acciones de “Papá Pitufo” –que infiltró la entidad y Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a partir de sobornos a funcionarios y uniformados– y a su presunta vinculación con su organización delictiva.

El exdirector de la entidad respondió a los señalamientos de Benedetti, anunciando acciones legales en su contra por injuria y calumnia. Negó haber tenido vínculos con el “zar del contrabando”.

“Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, detalló.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes anunció denuncia penal contra Armando Benedetti - crédito @luiscrh/X

La discusión entre Benedetti y Reyes surgió porque el exministro de Comercio aseguró que tanto el jefe de la cartera como otras personas del Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaron hacer negocios con el “zar del contrabando”. Incluso, aseguró que el Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, estaría salpicado en el escándalo.

El ministro del Interior rechazó los señalamientos y cuestionó a Reyes por denunciar actos de corrupción solo hasta que salió del Gobierno.