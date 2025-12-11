Colombia

Vicky Dávila formalizó su inscripción por firmas ante la Registraduría: entregó más de 1.3 millones

La precandidata presidencial aseguró que trabajará para unir a los sectores políticos, además de acabar con la corrupción y velar por la preservación de la democracia

Vicky Dávila afirmó que su paso a la política no es por ambición personal, sino por un compromiso con las personas más vulnerables del país - crédito Vicky Davila/Facebook

Sigue el desfile de precandidatos frente a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar sus inscripciones que los avalaría para las próximas elecciones presidenciales de 2026.

De hecho, sobre las 10:30 a. m. de este jueves 11 de diciembre, la precandidata independiente Vicky Dávila hizo su aparición oficial en el organismo electoral para entregar alrededor de 1.3 millones de firmas que la habilitarían para disputarse el cargo político más importante del país.

En su presentación, la también periodista aseguró que su inscripción se da sin ningún tipo de “politiquería” y que es el resultado del apoyo innato de los ciudadanos que confían en su naciente proyecto político.

Hoy es un día tan especial para mí, para los valientes de Colombia. Estamos llegando a nuestro primer puerto. Firmas de madres cabeza de hogar, de jóvenes, de hombres recios que están luchando día a día. Por eso me gusta estar aquí, porque no tenemos parafernalia, no tenemos extravagancias, somos colombianos comunes y corrientes, de a pie. Yo soy como ustedes”, aseguró la precandidata.

Vicky Dávila pidió al país unirse para impedir una posible elección de Iván Cepeda - crédito prensa Vicky Dávila

La precandidata presidencial aseguró que su campaña está inspirada en la opositora venezolana María Corina Machado y su contra el régimen de Nicolás Maduro que, según indicó, le ha dado el premio Nobel en las últimas horas.

Y hoy, desde aquí, les digo: vamos a luchar por la unión, vamos a luchar por un gobierno intachable, un gobierno decente. Esa es nuestra obligación moral con los colombianos. Vamos a luchar por no perder a Colombia, por la libertad y la democracia. Hoy nos inspira la lucha de años de María Corina Machado. Nos inspira porque su valentía ha irradiado a los valientes de Colombia. ¡Llegó la hora de los valientes de Colombia!”, señaló.

Durante su presentación oficial en la Registraduría, Vicky Dávila también lanzó fuertes críticas a su oponente Iván Cepeda, que representa el proyecto político del presidente Gustavo Petro, asegurando que su llegada al poder significaría la transformación hacia un ‘narco Estado’

Si Cepeda es elegido presidente, se consolida el narcoestado, pero Cepeda no es el único que tenemos que derrotar, no podemos estar condenados a elegir entre el diablo y el demonio. Tendremos que derrotar a las mafias, a los corruptos, a los criminales, la cocaína, la plata sucia del Cartel de los Soles, de Maduro, de Saab, que ya está infiltrada en las elecciones de 2026”, comentó Dávila.

La precandidata llegó acompañada de su equipo de campaña a la sede de la Registraduría - crédito prensa Vicky Dávila

En su discurso, la precandidata reafirmó su posición frente al proyecto de paz total que mantiene vigente el presidente Gustavo Petro y con el que ha entablado mesas de negociación con el ELN, algunas facciones de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y algunas bandas urbanas.

Extraditaré de manera exprés a los narcos, y empezaré por usted Mordisco, por usted Calarcá, por usted Iván Márquez, por usted Antonio García, por usted Chiquito Malo, y por usted Gonzalito”, dijo.

Finalmente, Vicky Dávila agradeció nuevamente a sus simpatizantes y prometió ‘rehacer’ el Gobierno nacional para evitar que sea infiltrado por fuerzas ilegales o dañado por la corrupción.

La precandidata llegó acompañada de su equipo de campaña a la sede de la Registraduría - crédito prensa Vicky Dávila

A quienes firmaron: no les voy a fallar. No voy a transar con mafias, no voy a ceder ante chantajes y no voy a negociar sus sueños ni sus banderas para conseguir apoyos. Esta campaña es de ustedes. Este movimiento les pertenece”, concluyó.

Previo a su aparición en la Registraduría, la precandidata presidencial se cruzó con el también aspirante Daniel Palacios, que llegó minutos antes para radicar sus firmas y así oficializar su inscripción.

Durante su presentación, Palacios también hizo un enérgico llamado a todos los partidos de oposición para unirse a la consulta interpartidista de marzo de 2026 y así centrar fuerzas contra el candidato oficial del Pacto Histórico.

