Colombia

Valor de apertura del euro en Colombia este 11 de diciembre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se negocia al comienzo de sesión a 4.467,65 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,53% con respecto al dato de la jornada previa, que fue de 4.400,20 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 2,79%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 4,88%.

Si comparamos el valor con días previos, da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,99%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un comportamiento manifiestamente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Con vuelo en parapente, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto presentó su candidatura a la Cámara por Santander: todo quedó en video

El lanzamiento de la candidatura se realizó desde una montaña en Floridablanca, donde Pinto Rueda utilizó el parapente como símbolo de impulso para la economía y la seguridad regional

Con vuelo en parapente, hijo

Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

Nadia Blel es actual candidata al Senado de la República por esa colectividad, motivo por el cual señaló que su renuncia es para “competir en igualdad de condiciones”

Nadia Blel renunció de manera

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio podrían ser declaradas en abandono y pérdida

La empresa activó un protocolo para casos que afectan a quienes usan los parqueaderos de bicicletas en el sistema

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio

Precio de apertura del dólar en Colombia: en cuánto inició la jornada este 11 de diciembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio de apertura del dólar

SIC sancionó a Claro por el cobro excesivo a miles de usuarios: negaban portabilidad luego de vincularse al programa NavegaTIC

Contra la sanción impuesta, la Superintendencia informó que procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones

SIC sancionó a Claro por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ se realizó

La ‘Barbie colombiana’ se realizó un nuevo procedimiento estético en los ojos: “La mejor decisión de mi vida”

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Deportes

Colombia pierde puestos en el

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia