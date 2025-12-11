Sergio Fajardo reveló estrategia para superar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta: “Esto aquí no es para hacer experimentos”

El precandidato presidencial descartó alianzas con el abogado defensor por diferencias en su manera de ver el país - crédito Colprensa y Reuters

El 8 de diciembre de 2025, el precandidato presidencial Sergio Fajardo descartó públicamente su participación en las consultas interpartidistas previstas para marzo de 2026, argumentando que este mecanismo favorece a los extremos políticos y debilita al centro.

En un comunicado, Fajardo sostuvo que “las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Fajardo profundizó en su estrategia electoral, en particular, abordó la competencia con Abelardo de la Espriella, que también anunció que no participará en la consulta interpartidista. El acádemico expresó con convicción que su trayectoria política, caracterizada por la coherencia y la ausencia de agresiones, le permitirá captar votos de sectores que buscan una alternativa a la polarización.

El abogado y aspirante a la presidencia afirmó que no irá a consulta interpartidista - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Con esta entrevista, ya estoy seguro de que muchas personas que me están viendo están diciendo: ‘Es Fajardo, Fajardo la ha luchado, se ha mantenido por un camino, no se ha perturbado, no ha caído en la trampa de la agresión, del insulto, para hacerse potente’”, según declaró en entrevista con Semana.

A su vez, el exgobernador de Antioquia subrayó la importancia de la decencia y la transparencia en la política, presentándose como ejemplo de estos valores. Rechazó la polarización que, a su juicio, atraviesa a Colombia y advirtió sobre sus consecuencias.

“Colombia no necesita más extremos, esa polarización es un daño muy grande y está en un nivel nunca visto en nuestro país. Y, por ese camino —y estoy diciéndolo con toda la convicción— vamos para una mala Colombia. Ese es el reto político y ahí en eso estamos y seguro que le vamos a quitar votos [De la Espriella]”, afirmó Fajardo.

El político colombiano insistió en que el próximo presidente debe poseer la capacidad de enfrentar los desafíos estructurales del país, especialmente las desigualdades sociales. En sus palabras: “Esto aquí no es para hacer experimentos, esto es seriedad, rigor, disciplina. La capacidad, como le decía, de entender las desigualdades sociales de Colombia”, según recogió el medio citado.

El precandidato presidencial descartó alianzas con el abogado defensor por diferencias en su manera de ver el país - crédito Colprensa y Reuters

Por lo tanto, el aspirante a la Presidencia de la República defendió la necesidad de construir consensos y evitar la política de confrontación. Rechazó la idea de eliminar al adversario político y reivindicó una visión incluyente: “No es la política de que tengo que eliminar al diferente. El que está en ese terreno jamás va a unir a Colombia. Aquí está la expresión de una forma de la política que puedo hacerla, la represento yo y lo estoy diciendo con todo el gusto, porque somos muchas personas las que compartimos esta visión y el reto es que esa mayoría silenciosa se vaya manifestando”, declaró Fajardo.

Al ser consultado sobre un eventual enfrentamiento en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, Fajardo opinó que este último “lo barre”. Además, fue tajante al marcar distancia con el togado: “Nunca en mi vida estaré con el señor Abelardo de la Espriella. Nunca. Porque una persona que dice que su proyecto es destripar a otros, jamás en la vida yo me sentaré con esa persona”, sentenció.

Fajardo propuso utilizar encuentras en vez de consultas inter partidistas - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

En paralelo, señaló que considera más idóneo basarse en encuestas calificadas en vez de consultas interpartidistas, que, en su opinión, brindan más información sobre las preferencias de la población y lo que consideran importante de cara al próximo cuatrienio.

“Quién dijo que la única forma era una consulta y ahí es donde aparecen oportunidades. Por ejemplo, un mecanismo que me gusta a mí, probado en México, que es muy efectivo, son encuestas calificadas, donde se puedan hacer unas encuestas, no solamente entre estas personas y preguntar quién le gustaría o no, sino que además describan los atributos que describan qué se necesitan para gobernar a Colombia”, explicó el exalcalde de Medellín.