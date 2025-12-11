Puebla y Guadalajara, las primeras ciudades visitadas por la FCF para ser sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

El estadio Cuauhtémoc sería donde se desarrollen los entrenamientos de la selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

La selección Colombia ha intensificado su preparación para el Mundial 2026 con una serie de visitas estratégicas a ciudades mexicanas, en busca de la mejor sede de concentración y entrenamiento.

En los últimos días, dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol han realizado actividades de scouting en Guadalajara y han sostenido reuniones clave en Puebla, dos de las ciudades que compiten por albergar a equipos internacionales durante la próxima Copa del Mundo, que comenzará en junio de 2026.

Según David Medrano en su columna En la mira, representantes de la selección Colombia, junto con delegados de Corea del Sur, arribaron recientemente a Guadalajara para evaluar opciones de hotel y sedes de entrenamiento.

El objetivo de estas visitas es asegurar instalaciones óptimas para el campamento previo y durante el torneo.

Medrano detalla que la delegación coreana contempla una estancia de entre quince y dieciséis días en la capital jalisciense, mientras que la comitiva colombiana también explora alternativas en la región, sin que hasta el momento se haya definido una decisión final sobre la sede.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

FILE PHOTO: Soccer Football - Concacaf Olympic Qualifiers - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 22, 2021 General view inside the stadium as a sanitation team works at Akron Stadium ahead of the second phase of the Concacaf Olympic qualifiers for Tokyo 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Por su parte, Mediotiempo informa que el gobierno del estado de Puebla ha desplegado una intensa campaña para atraer a selecciones como Colombia, Sudáfrica, Corea del Sur y Uzbekistán.

Autoridades estatales, encabezadas por Carla López Malo, titular de la Secretaría de Turismo, e Isidro Sánchez, de la Universidad del Deporte, han sostenido mesas de diálogo con entrenadores y directivos de estos equipos, así como con funcionarios de la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol. El objetivo es posicionar a Puebla y al Estadio Cuauhtémoc como la base de concentración y entrenamiento durante el Mundial.

La delegación poblana ha destacado ante los representantes internacionales la reciente renovación del Estadio Cuauhtémoc, que ahora cumple con los estándares de la FIFA tras la sustitución del césped, la optimización del sistema de drenaje y la adecuación de áreas de apoyo para deportistas y equipos técnicos. Además, han puesto en valor la capacidad hotelera y de servicios de la ciudad, así como su cercanía con la Ciudad de México, lo que representa una ventaja logística para las selecciones participantes. Isidro Sánchez subrayó que, tras el sorteo de grupos, las reuniones más cercanas se han dado con Uzbekistán, Colombia, Corea del Sur y Sudáfrica, quienes han mostrado mayor interés en establecer su campamento en Puebla.

En cuanto al calendario de la selección Colombia, el equipo disputará su primer partido de la fase de grupos el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Posteriormente, el 23 de junio, enfrentará al ganador del repechaje intercontinental en el estadio Akron de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta distribución de partidos refuerza la importancia de elegir una sede de concentración que facilite los desplazamientos y la logística del equipo durante el torneo.

La competencia entre ciudades mexicanas por captar la atención de selecciones internacionales se ha intensificado a medida que se acerca el Mundial. Mediotiempo señala que tanto Guadalajara como Puebla buscan posicionarse como destinos preferentes para equipos como Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica y Uzbekistán. Las autoridades locales han desplegado estrategias de promoción y han resaltado sus ventajas en infraestructura, servicios y ubicación, en un contexto donde la decisión de cada selección puede tener un impacto significativo en la proyección internacional y la economía local.