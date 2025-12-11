Deportes

Puebla y Guadalajara, las primeras ciudades visitadas por la FCF para ser sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol analiza las ciudades con mejor hospedaje y centros de entrenamiento para definir su centro de operaciones en la Copa Mundial

Guardar
El estadio Cuauhtémoc sería donde
El estadio Cuauhtémoc sería donde se desarrollen los entrenamientos de la selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

La selección Colombia ha intensificado su preparación para el Mundial 2026 con una serie de visitas estratégicas a ciudades mexicanas, en busca de la mejor sede de concentración y entrenamiento.

En los últimos días, dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol han realizado actividades de scouting en Guadalajara y han sostenido reuniones clave en Puebla, dos de las ciudades que compiten por albergar a equipos internacionales durante la próxima Copa del Mundo, que comenzará en junio de 2026.

Según David Medrano en su columna En la mira, representantes de la selección Colombia, junto con delegados de Corea del Sur, arribaron recientemente a Guadalajara para evaluar opciones de hotel y sedes de entrenamiento.

El objetivo de estas visitas es asegurar instalaciones óptimas para el campamento previo y durante el torneo.

Medrano detalla que la delegación coreana contempla una estancia de entre quince y dieciséis días en la capital jalisciense, mientras que la comitiva colombiana también explora alternativas en la región, sin que hasta el momento se haya definido una decisión final sobre la sede.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

FILE PHOTO: Soccer Football -
FILE PHOTO: Soccer Football - Concacaf Olympic Qualifiers - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 22, 2021 General view inside the stadium as a sanitation team works at Akron Stadium ahead of the second phase of the Concacaf Olympic qualifiers for Tokyo 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Por su parte, Mediotiempo informa que el gobierno del estado de Puebla ha desplegado una intensa campaña para atraer a selecciones como Colombia, Sudáfrica, Corea del Sur y Uzbekistán.

Autoridades estatales, encabezadas por Carla López Malo, titular de la Secretaría de Turismo, e Isidro Sánchez, de la Universidad del Deporte, han sostenido mesas de diálogo con entrenadores y directivos de estos equipos, así como con funcionarios de la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol. El objetivo es posicionar a Puebla y al Estadio Cuauhtémoc como la base de concentración y entrenamiento durante el Mundial.

La delegación poblana ha destacado ante los representantes internacionales la reciente renovación del Estadio Cuauhtémoc, que ahora cumple con los estándares de la FIFA tras la sustitución del césped, la optimización del sistema de drenaje y la adecuación de áreas de apoyo para deportistas y equipos técnicos. Además, han puesto en valor la capacidad hotelera y de servicios de la ciudad, así como su cercanía con la Ciudad de México, lo que representa una ventaja logística para las selecciones participantes. Isidro Sánchez subrayó que, tras el sorteo de grupos, las reuniones más cercanas se han dado con Uzbekistán, Colombia, Corea del Sur y Sudáfrica, quienes han mostrado mayor interés en establecer su campamento en Puebla.

En cuanto al calendario de la selección Colombia, el equipo disputará su primer partido de la fase de grupos el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Posteriormente, el 23 de junio, enfrentará al ganador del repechaje intercontinental en el estadio Akron de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta distribución de partidos refuerza la importancia de elegir una sede de concentración que facilite los desplazamientos y la logística del equipo durante el torneo.

La competencia entre ciudades mexicanas por captar la atención de selecciones internacionales se ha intensificado a medida que se acerca el Mundial. Mediotiempo señala que tanto Guadalajara como Puebla buscan posicionarse como destinos preferentes para equipos como Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica y Uzbekistán. Las autoridades locales han desplegado estrategias de promoción y han resaltado sus ventajas en infraestructura, servicios y ubicación, en un contexto donde la decisión de cada selección puede tener un impacto significativo en la proyección internacional y la economía local.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa Mundial de la FIFA 2026Mundial 2026PueblaGuadalajaraColombia vs.Federación Colombiana de FútbolColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000

El evento contará con la participación de reconocidos jugadores y entrenadores, quienes se enfrentarán en un partido especial y compartirán experiencias con las nuevas generaciones del deporte en la región

James Rodríguez jugará partido en

Carlos Antonio Vélez reveló los 5 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Tras quedar por fuera de la gran final de la Liga Betplay, el comentarista deportivo entregó el balance del cuadro verdolaga en el segundo semestre del año

Carlos Antonio Vélez reveló los

Este es el precio oficial de las boletas para el partido Colombia vs. Portugal en la plataforma de la FIFA: hasta 700 dólares

Una vez la FIFA abrió la tercera fase de venta de boleterías, los que se inscriban tienen una última oportunidad de acceder a las entradas a precios razonables

Este es el precio oficial

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional, volvió a interesar a Boca Juniors: “Es interesante”

El responsable del área de fútbol del equipo argentino reconoció el interés por el extremo colombiano, por su habilidad y velocidad, y aseguró que evaluarán las opciones

Marino Hinestroza, figura de Atlético

Adiós al Atlético Huila: asamblea de la Dimayor aprobó el traslado al municipio de Yumbo

Aunque en principio Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío y Orsomarso se opusieron a la solicitud, finalmente fue aceptada en la Asamblea que se realiza en Medellín

Adiós al Atlético Huila: asamblea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro acusó a Francisco Barbosa

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

ENTRETENIMIENTO

A Karina García la recibieron

A Karina García la recibieron por todo lo alto en Medellín tras haber ganado el ‘reality’ ‘La mansión de Luinny’

⁠Marco Antonio Solís envió sentido mensaje a Karol G por la invitación a su documental: “Es un honor”

Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron nuevamente por una posible separación de Salomón Bustamente y los detalles de cómo está su pie

Yina Calderón generó controversia con nuevo corte de cabello: “Quedó igualita a la negra Candela”

Yina Calderón pone en duda la historia de Tatiana Murillo sobre un atentado y desata controversia en el ‘reality’: “Me molesta que se lo haya inventado”

Deportes

Dimayor haría un revolcón para

Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que habrá para el fútbol colombiano

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000

Carlos Antonio Vélez reveló los 5 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Este es el precio oficial de las boletas para el partido Colombia vs. Portugal en la plataforma de la FIFA: hasta 700 dólares

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional, volvió a interesar a Boca Juniors: “Es interesante”