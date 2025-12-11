“No son mentiras, presidente”: Bruce Mac Master respondió a Petro y señaló al Gobierno de tener un mal manejo fiscal

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló al Gobierno de Gustavo Petro de afectar la mayor fuente de ingresos del país: los hidrocarburos - crédito Colprensa

La reciente advertencia de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sobre la imposibilidad de declarar una emergencia económica en Colombia, derivó en un acalorado debate en redes con el presidente Gustavo Petro. Pues, el primer mandatario contempla la posibilidad de hacer la declaratoria de emergencia debido a al hundimiento de su ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso, por medio de la cual esperaba completar un rubro faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.

El economista aseguró en su cuenta de X que la alternativa de una emergencia económica no está sobre la mesa y señaló al Gobierno Petro de incrementar el gasto de recursos públicos. “Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica. El gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50% nominal durante los últimos tres años, ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”, aseguró Mac Master.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que Colombia no tiene las condiciones para decretar una emergencia económica

El presidente Petro respondió, indicando que las declaraciones del líder de la Andi son falsas y explicó que la tasa de interés del Banco de la República aumenta la deuda interna y que el gasto se incrementa porque se han estado pagando deudas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec). La situación se agrava, desde su perspectiva, por la caída del precio internacional del petróleo pesado. Todo esto, según indicó, amerita la declaratoria de emergencia.

“El presupuesto siempre crecerá inflado por la deuda, fundamentalmente interna, y su tasa de interés implícita. Y el crecimiento de ingresos corrientes de la nación siempre irá por abajo ligado a la tasa de crecimiento real de la economía, deprimida precisamente por la tasa de interés real del Banco de la República. Por esa razón en la crisis de 1998 Andrés Pastrana, declaró emergencia”, precisó.

La respuesta de Mac Master al presidente Petro

Contestando al primer mandatario, el líder gremial criticó los señalamientos directos que hizo el jefe de Estado en su contra: “Como es su costumbre, inicia toda argumentación, tratando de deslegitimar a quien lo contradice. Gran bien le haría el país Presidente, si se concentrará en los argumentos y no en tratar de agredir a las personas”.

Aunado a ello, aseguró que el país enfrenta actualmente la tasa de interés real más alta de la región, una situación que atribuye a las políticas fiscales implementadas por el actual Gobierno, lo que, desde su perspectiva, ha incrementado el costo financiero para el Estado y ha deteriorado la credibilidad de Colombia en los mercados internacionales.

En su análisis, Mac Master explicó que, a pesar de que el país ha cumplido con el pago de toda su deuda, el país se encuentra en una posición desfavorable como deudor. “Hoy en día tenemos un costo financiero inmenso, a pesar de que hemos pagado toda la deuda. Es decir, tanto en Colombia, como en los mercados internacionales, estamos siendo probablemente el tomador de crédito que más costoso paga su riesgo”.

El presidente de la Andi también cuestionó la política energética de Petro, señalando que la administración actual ha reducido deliberadamente la producción de hidrocarburos, lo que ha impactado negativamente en las finanzas del país, teniendo en cuenta que los combustibles fósiles son una fuente de ingresos muy fuerte en Colombia. “Literalmente se dedicó a atacar la mayor fuente de recursos de nuestro país. Y hoy se queja de que no hay recursos”, aseveró.

Además, criticó el hecho de que el Ejecutivo se enorgullezca de no producir petróleo ni carbón, recursos que históricamente han sido fundamentales para la economía colombiana.

En cuanto al manejo del gasto público, Mac Master advirtió sobre un aumento desmedido en ciertos rubros, especialmente en programas de corte electoral que, según él, carecen de rigor técnico. A esto suma la preocupación por la corrupción, que, en su opinión, ha significado la pérdida de grandes sumas de dinero para el país.

“Todo esto, sin mencionar el anticipo de impuestos futuros, que fue la práctica de todos los años, desfinanciando las finanzas públicas de los años siguientes (...). O los ahorros de los pensionados colombianos que quiere obligar a liquidar en los mercados internacionales para traerlos a Colombia para que inviertan a tasas de feria. Los recursos en Mercado local. No son mentiras Presidente, y usted lo sabe”, concluyó.