Ministerio de Transporte refuerza medidas por aumento de viajeros en el aeropuerto El Dorado: estas son las recomendaciones

Las autoridades implementan medidas excepcionales para evitar congestiones y garantizar la seguridad en el aeropuerto El Dorado - crédito Eva García/ EFE

En respuesta a la inminente llegada de millones de viajeros al aeropuerto El Dorado durante la temporada navideña, las autoridades colombianas han adoptado medidas rigurosas para evitar que la alta demanda derive en congestiones y complicaciones operativas.

Con la expectativa de que los flujos de pasajeros alcancen niveles previamente inéditos, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil han emitido directrices obligatorias a todos los usuarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026, el Gobierno ha anticipado la movilización de 7,4 millones de pasajeros, un volumen que posiciona este periodo como uno de los más activos en la historia reciente de la aviación nacional.

El incremento de la demanda ha exigido un refuerzo coordinado entre todas las entidades involucradas en la cadena de viaje: aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y los servicios de control aéreo han activado protocolos adicionales para asegurar que los picos operativos, que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y 73.000 internacionales en un solo día, se gestionen con eficiencia y seguridad.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil recomiendan llegar con antelación y consultar información oficial para evitar retrasos - crédito Aeropuerto El Dorado

La agenda de destinos nacionales estará liderada por rutas hacia San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que el tráfico internacional tendrá mayor incidencia en trayectos hacia Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, con un aumento observado en las conexiones hacia Buenos Aires y São Paulo en el cierre de diciembre.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones a los usuarios, la llegada anticipada ya no constituye una sugerencia, sino un requisito ineludible. El Ministerio de Transporte ha recordado que los tiempos mínimos de antelación se establecen en dos horas para vuelos nacionales y tres para internacionales.

Además, se insta a los pasajeros a consultar en todo momento el estado de su vuelo con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto, adelantar trámites migratorios y de equipaje, evitar portar objetos prohibidos y prestar atención exclusiva a la información que emitan los canales oficiales.

Entre los requisitos destacados, las autoridades han hecho énfasis en la necesidad de seguir instrucciones del personal de seguridad y de no confiar en información externa al Ministerio de Transporte, la Aerocivil, las aerolíneas autorizadas o los propios aeropuertos.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá proyecta recibir 7,4 millones de pasajeros durante la temporada navideña, según el Ministerio de Transporte - crédito @BernateRomel/X

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, sintetizó el enfoque del operativo al afirmar: “La prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”. Las autoridades recalcan que el objetivo central es preservar la seguridad y garantizar que cada etapa del proceso de viaje cuente con respaldo institucional continuo.

¿Qué dice el aeropuerto El Dorado?

En esta época, la terminal aérea recordó que la distribución actualizada de vuelos en la terminal: los internacionales salen desde los muelles A y B de la Terminal 1, mientras que los vuelos internos operan por los muelles C y D; la Terminal 2, conocida como el antiguo Puente Aéreo, maneja exclusivamente rutas nacionales desde los muelles G y H.

La implementación de nuevas tecnologías también es parte de la estrategia para agilizar el proceso de los viajeros.

Un ejemplo es Biomig, un sistema disponible para mayores de 12 años que optimiza el control migratorio al emplear el registro biométrico. Para utilizar este servicio, los ciudadanos colombianos pueden acercarse al Counter 68, presentar su pasaporte y realizar el registro bajo la supervisión de un oficial. Turistas extranjeros pueden acceder igualmente, siempre que cumplan el requisito de edad.

Las autoridades implementan medidas excepcionales para evitar congestiones y garantizar la seguridad en el aeropuerto El Dorado - crédito Luisa González/ REUTERS

Otra herramienta al alcance de quienes transitan por el aeropuerto es “Dora”, una asistente virtual que, a través de WhatsApp (+57 322 822 0300), entrega información en tiempo real sobre los vuelos, orientación en las terminales y consejos útiles para optimizar la experiencia.

A esto se suman las opciones de Check-in y Self Bag Drop Off a través de máquinas automáticas, que permiten evitar largas filas y cumplir con los procedimientos de manera más autónoma.

Ante el gran movimiento de personas, la seguridad es otro de los puntos destacados por la administración del aeropuerto, que exhortó a los viajeros a no entregar dinero ni información personal a desconocidos, emplear únicamente los puntos oficiales para el embalaje de equipaje y reportar cualquier situación sospechosa que pueda comprometer la integridad de los usuarios o la operación.

El aeropuerto ha reforzado tanto su personal como los equipos destinados a la atención de usuarios, con el objetivo de asegurar que todos vivan una experiencia segura y tranquila durante la temporada alta.