Colombia

Ministerio de Transporte refuerza medidas por aumento de viajeros en el aeropuerto El Dorado: estas son las recomendaciones

La terminal aérea de Bogotá anticipa un flujo sin precedentes de usuarios entre diciembre de 2025 y enero de 2026: el Gobierno ha anticipado la movilización de 7,4 millones de pasajeros

Guardar
Las autoridades implementan medidas excepcionales
Las autoridades implementan medidas excepcionales para evitar congestiones y garantizar la seguridad en el aeropuerto El Dorado - crédito Eva García/ EFE

En respuesta a la inminente llegada de millones de viajeros al aeropuerto El Dorado durante la temporada navideña, las autoridades colombianas han adoptado medidas rigurosas para evitar que la alta demanda derive en congestiones y complicaciones operativas.

Con la expectativa de que los flujos de pasajeros alcancen niveles previamente inéditos, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil han emitido directrices obligatorias a todos los usuarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026, el Gobierno ha anticipado la movilización de 7,4 millones de pasajeros, un volumen que posiciona este periodo como uno de los más activos en la historia reciente de la aviación nacional.

El incremento de la demanda ha exigido un refuerzo coordinado entre todas las entidades involucradas en la cadena de viaje: aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y los servicios de control aéreo han activado protocolos adicionales para asegurar que los picos operativos, que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y 73.000 internacionales en un solo día, se gestionen con eficiencia y seguridad.

El Ministerio de Transporte y
El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil recomiendan llegar con antelación y consultar información oficial para evitar retrasos - crédito Aeropuerto El Dorado

La agenda de destinos nacionales estará liderada por rutas hacia San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que el tráfico internacional tendrá mayor incidencia en trayectos hacia Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, con un aumento observado en las conexiones hacia Buenos Aires y São Paulo en el cierre de diciembre.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones a los usuarios, la llegada anticipada ya no constituye una sugerencia, sino un requisito ineludible. El Ministerio de Transporte ha recordado que los tiempos mínimos de antelación se establecen en dos horas para vuelos nacionales y tres para internacionales.

Además, se insta a los pasajeros a consultar en todo momento el estado de su vuelo con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto, adelantar trámites migratorios y de equipaje, evitar portar objetos prohibidos y prestar atención exclusiva a la información que emitan los canales oficiales.

Entre los requisitos destacados, las autoridades han hecho énfasis en la necesidad de seguir instrucciones del personal de seguridad y de no confiar en información externa al Ministerio de Transporte, la Aerocivil, las aerolíneas autorizadas o los propios aeropuertos.

El aeropuerto El Dorado de
El aeropuerto El Dorado de Bogotá proyecta recibir 7,4 millones de pasajeros durante la temporada navideña, según el Ministerio de Transporte - crédito @BernateRomel/X

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, sintetizó el enfoque del operativo al afirmar: “La prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”. Las autoridades recalcan que el objetivo central es preservar la seguridad y garantizar que cada etapa del proceso de viaje cuente con respaldo institucional continuo.

¿Qué dice el aeropuerto El Dorado?

En esta época, la terminal aérea recordó que la distribución actualizada de vuelos en la terminal: los internacionales salen desde los muelles A y B de la Terminal 1, mientras que los vuelos internos operan por los muelles C y D; la Terminal 2, conocida como el antiguo Puente Aéreo, maneja exclusivamente rutas nacionales desde los muelles G y H.

La implementación de nuevas tecnologías también es parte de la estrategia para agilizar el proceso de los viajeros.

Un ejemplo es Biomig, un sistema disponible para mayores de 12 años que optimiza el control migratorio al emplear el registro biométrico. Para utilizar este servicio, los ciudadanos colombianos pueden acercarse al Counter 68, presentar su pasaporte y realizar el registro bajo la supervisión de un oficial. Turistas extranjeros pueden acceder igualmente, siempre que cumplan el requisito de edad.

Las autoridades implementan medidas excepcionales
Las autoridades implementan medidas excepcionales para evitar congestiones y garantizar la seguridad en el aeropuerto El Dorado - crédito Luisa González/ REUTERS

Otra herramienta al alcance de quienes transitan por el aeropuerto es “Dora”, una asistente virtual que, a través de WhatsApp (+57 322 822 0300), entrega información en tiempo real sobre los vuelos, orientación en las terminales y consejos útiles para optimizar la experiencia.

A esto se suman las opciones de Check-in y Self Bag Drop Off a través de máquinas automáticas, que permiten evitar largas filas y cumplir con los procedimientos de manera más autónoma.

Ante el gran movimiento de personas, la seguridad es otro de los puntos destacados por la administración del aeropuerto, que exhortó a los viajeros a no entregar dinero ni información personal a desconocidos, emplear únicamente los puntos oficiales para el embalaje de equipaje y reportar cualquier situación sospechosa que pueda comprometer la integridad de los usuarios o la operación.

El aeropuerto ha reforzado tanto su personal como los equipos destinados a la atención de usuarios, con el objetivo de asegurar que todos vivan una experiencia segura y tranquila durante la temporada alta.

Temas Relacionados

Aeropuerto El DoradoTemporada navidañaIncremento pasajerosRecomendaciones pasajerosAeronáutica CivilMinisterio de TransporteColombia-Noticias

Más Noticias

El comediante Frank Martínez contó cuál ha sido su peor experiencia paranormal: “Empezó a oler como a muerte, horrible”

Inspirado en experiencias pasadas, el exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ revivió una historia que lo marcó y en la que habría encontrado inspiración para sus presentaciones

El comediante Frank Martínez contó

Por caso de inspector de Policía de Soacha que fue denunciado por tres vigilantes, abogada ‘influencer’ explicó si es legal grabar a una persona cometiendo un delito

La creadora de contenido Laura Sánchez explicó por qué es fundamental conocer esta información para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de las conductas inapropiadas

Por caso de inspector de

Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

Nadia Blel es actual candidata al Senado de la República por esa colectividad, motivo por el cual señaló que su renuncia es para “competir en igualdad de condiciones”

Nadia Blel renunció de manera

Con vuelo en parapente, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto presentó su candidatura a la Cámara por Santander: todo quedó en video

El lanzamiento de la candidatura se realizó desde una montaña en Floridablanca, donde Pinto Rueda utilizó el parapente como símbolo de impulso para la economía y la seguridad regional

Con vuelo en parapente, hijo

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio podrían ser declaradas en abandono y pérdida

La empresa activó un protocolo para casos que afectan a quienes usan los parqueaderos de bicicletas en el sistema

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ se realizó

La ‘Barbie colombiana’ se realizó un nuevo procedimiento estético en los ojos: “La mejor decisión de mi vida”

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Deportes

Alerta en la selección Colombia:

Alerta en la selección Colombia: Daniel Muñoz tuvo que ser operado de la rodilla y será baja por seis semanas

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025