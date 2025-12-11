Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

El cantante Colombiano vuelve a popularizarse en Spotify con este destacado tema. Crédito: YT, Beéle

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas de la semana

1. quédate

(YT, Beéle)

Beéle

Esta es la canción que se ubica en la primera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 223.648, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

2. La Plena

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

W Sound

«La Plena» de W Sound se ubica en la segunda posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 222.282 reproducciones.

3. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en Colombia . Crédito: BLESSD EL BENDITO

Blessd

Tras acumular 203.823 reproducciones, el temazo de Blessd se mantiene en tercer lugar.

4. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat - crédito cortesía Anuel AA

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 161.988 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición cuarta.

5. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

Tras haberse reproducido 156.950 veces, «Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 153.496 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Un número tan favorable como 151.206 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ovy On The Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la séptima posición.

8. El Beneficio De La Duda

(Cuartoscuro)

Grupo Firme

«El Beneficio De La Duda» de Grupo Firme pierde fuerza. Hoy solo cosecha 150.638 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la octava posición, lo que apunta a que va de salida.

9. top diesel

-(Europa Press)

Beéle

«top diesel» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 148.036 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. no tiene sentido

el joven colombiano domina la lista de las canciones más reproducidas en Spotify Colombia con sus temas del género urbano. (MV BELEE)

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 147.580 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.