Colombia

La dura respuesta de Petro por críticas sobre narcotráfico: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”

El presidente defendió sus políticas contra el narcotráfico con cifras sobre incautaciones y reducción de cultivos ilegales, y cuestionó las estrategias estadounidenses, proponiendo mayor cooperación internacional para el control de capitales mafiosos y nuevas alternativas sociales para las zonas afectadas

Guardar
El presidente destacó que durante
El presidente destacó que durante su gestión se han incautado 2.700 toneladas de cocaína, la cifra más alta en la historia del país. - crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, respondió públicamente a las recientes críticas de Donald Trump sobre la lucha antidrogas, calificando al mandatario estadounidense como “muy desinformado de Colombia” y defendiendo los resultados de su gobierno en el enfrentamiento al narcotráfico. La controversia surgió tras declaraciones de Trump que advertían sobre una supuesta hostilidad de Petro hacia Estados Unidos y le atribuían falta de acción frente a la producción de drogas.

Donald Trump criticó abiertamente al presidente Petro, indicando que ha sido “bastante hostil” con Estados Unidos y no ha conseguido frenar la producción de cocaína, lo que podría convertirlo en el próximo objetivo de las presiones de Washington. Las palabras del mandatario provocaron una inmediata reacción en Colombia, donde el propio Petro expuso una defensa numérica de la gestión de su administración ante el Consejo de Ministros y a través de sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro responde con datos y acusa engaños

Gustavo Petro calificó a Trump de “un hombre muy desinformado de Colombia” y afirmó que los asesores estadounidenses proporcionan información incorrecta. “Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, expresó. Enfatizó que Colombia tiene el mayor conocimiento global sobre el tráfico de cocaína y respaldó cada uno de sus argumentos con cifras atribuidas al actual gobierno.

Según la versión del mandatario, en su gestión han ocurrido más de 1.446 combates en tierra contra mafias, con apoyo de inteligencia militar, y 13 operaciones de bombardeo orientadas a identificar jefes del narcotráfico. Petro reportó la incautación de 2.700 toneladas de cocaína bajo su administración, una cantidad sin precedentes que representa unas 32.000 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos ni a otros países consumidores.

Además, recordó que el crecimiento récord en hectáreas de hoja de coca provino del gobierno de Iván Duque, con una tasa anual superior al 45%. Reiteró que fue Trump quien en 2020 denunció públicamente ese aumento de los cultivos cuando Duque aún era presidente de Colombia.

Petro propuso un plan de
Petro propuso un plan de inclusión social para jóvenes en zonas afectadas por cultivos ilícitos, como parte de su estrategia antidrogas. - crédito @petrogustavo/X

Cambios recientes y presión sobre las mafias

Para 2025, Petro aseguró que con el uso de medición satelital los cultivos dejaron de crecer en Colombia. Con este avance y una mayor incautación de droga, asegura que las mafias han buscado nuevos destinos en países como Ecuador y otras naciones centroamericanas. “Si la incautación aumenta y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia”, explicó el presidente en sus declaraciones.

Petro denunció la desinformación transmitida a Estados Unidos y consideró que constituye una ofensa a la soberanía y la legitimidad del gobierno colombiano, elegido de manera democrática.

Cuestionamientos a la cooperación antidrogas y propuestas alternativas

El presidente discrepó abiertamente de los métodos y estrategias estadounidenses, rechazando el ataque con misiles a lancheros en el Caribe, a quienes definió como “gente pobre”, y criticó los acuerdos que sólo restringen el ingreso de cocaína a Estados Unidos, ya que los mafiosos terminan regresando a Colombia y expandiendo sus operaciones en el resto del mundo.

“No es positiva la clausula de tratos de la justicia estadounidense con los mafiosos colombianos restringiéndolos a no entrar más cocaína a EE. UU., pero sin hablar del resto del mundo, terminan esos mafiosos regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo”, afirmó Petro en redes sociales.

Pidió además un plan coordinado a nivel internacional para atacar los capitales y bienes de los narcotraficantes, señalando que el dinero ya no entra al sistema financiero colombiano, sino que circula por redes internacionales.

Gustavo Petro defendió ante su
Gustavo Petro defendió ante su gabinete las acciones de su gobierno contra el narcotráfico en respuesta a las críticas internacionales. - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Iniciativas sociales y control territorial

Petro propuso un modelo de inclusión juvenil en el Caribe, basado en educación, acceso a tecnología y fomento de emprendimientos legales como producción de chocolate, coco y café. Destacó que 30.000 hectáreas de hoja de coca han sido inscritas voluntariamente para ser reemplazadas por cultivos legales, a la espera de inversión privada estadounidense en contratos agrícolas de largo plazo.

En cuanto al control de rutas, el presidente explicó que actualmente la mayor parte de la cocaína sale por el Pacífico y el Amazonas, más que por el Caribe.

Subrayó la importancia del control portuario y del trabajo conjunto con inteligencia extranjera, pero recalcó que la coordinación solo resulta efectiva si se trabaja directamente con las autoridades colombianas, que conocen el territorio y la sociedad.

Petro reivindicó el respeto obtenido por su administración entre la población campesina y en el Caribe, lo que ha permitido avanzar hacia la sustitución voluntaria de cultivos.

El mandatario pidió cooperación internacional
El mandatario pidió cooperación internacional para perseguir los capitales de las mafias y reforzar el control portuario y marítimo. - crédito @petrogustavo/X

Relación binacional y advertencia regional

Finalmente, el mandatario insistió en que Colombia no requiere romper su soberanía ni aceptar imposiciones, y que la verdadera amenaza proviene de mafias internacionales dueñas del tráfico de cocaína que han causado cerca de 300.000 muertos en el país. Criticó la asesoría de exmilitares o políticos colombianos vinculados con violaciones a los derechos humanos, y reafirmó su independencia política ante Estados Unidos, respetando la democracia pero rechazando presiones basadas en datos falsos.

“He luchado dos décadas contra el narco y estoy vivo de milagro, por eso mi pueblo me eligió, ahora veo a esos mafiosos yendo a EE. UU. a desinformar”, sentenció el jefe de Estado, reiterando su postura frente a las amenazas y desafíos diplomáticos recientes.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald Trumpnarcotráficoincautaciones de cocaínapolíticas antidrogasColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 9 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Resultados del Sinuano Noche: ganadores

Sinuano Noche reveló sus cifras ganadoras: consulte si fue el afortunado del miércoles 10 de diciembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Sinuano Noche reveló sus cifras

Super Astro Sol y Luna resultados 10 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Resultados de la Lotería de Meta 10 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 11 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este jueves

Pico y Placa en Cartagena:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Santa Fe se desarma para

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha