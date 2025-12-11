La dura respuesta de Petro por críticas sobre narcotráfico: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”

El presidente destacó que durante su gestión se han incautado 2.700 toneladas de cocaína, la cifra más alta en la historia del país. - crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, respondió públicamente a las recientes críticas de Donald Trump sobre la lucha antidrogas, calificando al mandatario estadounidense como “muy desinformado de Colombia” y defendiendo los resultados de su gobierno en el enfrentamiento al narcotráfico. La controversia surgió tras declaraciones de Trump que advertían sobre una supuesta hostilidad de Petro hacia Estados Unidos y le atribuían falta de acción frente a la producción de drogas.

Donald Trump criticó abiertamente al presidente Petro, indicando que ha sido “bastante hostil” con Estados Unidos y no ha conseguido frenar la producción de cocaína, lo que podría convertirlo en el próximo objetivo de las presiones de Washington. Las palabras del mandatario provocaron una inmediata reacción en Colombia, donde el propio Petro expuso una defensa numérica de la gestión de su administración ante el Consejo de Ministros y a través de sus redes sociales.

Petro responde con datos y acusa engaños

Gustavo Petro calificó a Trump de “un hombre muy desinformado de Colombia” y afirmó que los asesores estadounidenses proporcionan información incorrecta. “Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, expresó. Enfatizó que Colombia tiene el mayor conocimiento global sobre el tráfico de cocaína y respaldó cada uno de sus argumentos con cifras atribuidas al actual gobierno.

Según la versión del mandatario, en su gestión han ocurrido más de 1.446 combates en tierra contra mafias, con apoyo de inteligencia militar, y 13 operaciones de bombardeo orientadas a identificar jefes del narcotráfico. Petro reportó la incautación de 2.700 toneladas de cocaína bajo su administración, una cantidad sin precedentes que representa unas 32.000 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos ni a otros países consumidores.

Además, recordó que el crecimiento récord en hectáreas de hoja de coca provino del gobierno de Iván Duque, con una tasa anual superior al 45%. Reiteró que fue Trump quien en 2020 denunció públicamente ese aumento de los cultivos cuando Duque aún era presidente de Colombia.

Petro propuso un plan de inclusión social para jóvenes en zonas afectadas por cultivos ilícitos, como parte de su estrategia antidrogas. - crédito @petrogustavo/X

Cambios recientes y presión sobre las mafias

Para 2025, Petro aseguró que con el uso de medición satelital los cultivos dejaron de crecer en Colombia. Con este avance y una mayor incautación de droga, asegura que las mafias han buscado nuevos destinos en países como Ecuador y otras naciones centroamericanas. “Si la incautación aumenta y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia”, explicó el presidente en sus declaraciones.

Petro denunció la desinformación transmitida a Estados Unidos y consideró que constituye una ofensa a la soberanía y la legitimidad del gobierno colombiano, elegido de manera democrática.

Cuestionamientos a la cooperación antidrogas y propuestas alternativas

El presidente discrepó abiertamente de los métodos y estrategias estadounidenses, rechazando el ataque con misiles a lancheros en el Caribe, a quienes definió como “gente pobre”, y criticó los acuerdos que sólo restringen el ingreso de cocaína a Estados Unidos, ya que los mafiosos terminan regresando a Colombia y expandiendo sus operaciones en el resto del mundo.

“No es positiva la clausula de tratos de la justicia estadounidense con los mafiosos colombianos restringiéndolos a no entrar más cocaína a EE. UU., pero sin hablar del resto del mundo, terminan esos mafiosos regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo”, afirmó Petro en redes sociales.

Pidió además un plan coordinado a nivel internacional para atacar los capitales y bienes de los narcotraficantes, señalando que el dinero ya no entra al sistema financiero colombiano, sino que circula por redes internacionales.

Gustavo Petro defendió ante su gabinete las acciones de su gobierno contra el narcotráfico en respuesta a las críticas internacionales. - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Iniciativas sociales y control territorial

Petro propuso un modelo de inclusión juvenil en el Caribe, basado en educación, acceso a tecnología y fomento de emprendimientos legales como producción de chocolate, coco y café. Destacó que 30.000 hectáreas de hoja de coca han sido inscritas voluntariamente para ser reemplazadas por cultivos legales, a la espera de inversión privada estadounidense en contratos agrícolas de largo plazo.

En cuanto al control de rutas, el presidente explicó que actualmente la mayor parte de la cocaína sale por el Pacífico y el Amazonas, más que por el Caribe.

Subrayó la importancia del control portuario y del trabajo conjunto con inteligencia extranjera, pero recalcó que la coordinación solo resulta efectiva si se trabaja directamente con las autoridades colombianas, que conocen el territorio y la sociedad.

Petro reivindicó el respeto obtenido por su administración entre la población campesina y en el Caribe, lo que ha permitido avanzar hacia la sustitución voluntaria de cultivos.

El mandatario pidió cooperación internacional para perseguir los capitales de las mafias y reforzar el control portuario y marítimo. - crédito @petrogustavo/X

Relación binacional y advertencia regional

Finalmente, el mandatario insistió en que Colombia no requiere romper su soberanía ni aceptar imposiciones, y que la verdadera amenaza proviene de mafias internacionales dueñas del tráfico de cocaína que han causado cerca de 300.000 muertos en el país. Criticó la asesoría de exmilitares o políticos colombianos vinculados con violaciones a los derechos humanos, y reafirmó su independencia política ante Estados Unidos, respetando la democracia pero rechazando presiones basadas en datos falsos.

“He luchado dos décadas contra el narco y estoy vivo de milagro, por eso mi pueblo me eligió, ahora veo a esos mafiosos yendo a EE. UU. a desinformar”, sentenció el jefe de Estado, reiterando su postura frente a las amenazas y desafíos diplomáticos recientes.