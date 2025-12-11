Colombia

Gustavo Petro firmó la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos: deberá responder por tres delitos

El cabecilla de la organización delincuencial La Inmaculada es señalado de estar detrás de la comercialización de cocaína

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia ya había avalado la extradición de alias Pipe Tuluá - crédito Pixabay - Policía

El presidente Gustavo Petro dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, a Estados Unidos. El señalado criminal es líder de la organización delincuencial La Inmaculada, con la que el Gobierno nacional espera avanzar en diálogos de paz que den por terminada la violencia ejercida por el grupo ilegal.

Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”, se lee en el documento firmado por el jefe de Estado.

Alias Pipe Tuluá deberá responder por tres delitos que le fueron imputados en la acusación adelantada en su contra en el caso número 4:24-CR-195 SDJ/BD, dictada el 11 de septiembre del 2024, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas:

  • Concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína.
  • Concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada lícitamente a los Estados Unidos.
  • Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.
Alias Pipe Tuluá será extraditado
Alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes sociales/X

En el documento también se ordena no diferir la entrega de alias Pipe Tuluá por cuenta de otros procesos penales o condenas que pesen en su contra. Asimismo, insta a Estados Unidos a autorizar el regreso del señalado criminal a Colombia cuando haya cumplido su eventual condena.

“Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marin Silva al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, detalla.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición, que debe ser interpuesto por escrito en una diligencia o dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la autorización de la extradición.

El Gobierno autorizó la extradición
El Gobierno autorizó la extradición de alias Pipe Tuluá y pidió a Estados Unidos garantizar su regreso a Colombia si llega a cumplir con una eventual condena - crédito Redes sociales/X

Corte ya había avalado la extradición de ‘Pipe Tuluá’

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Marín Silva en una decisión proferida en noviembre de 2025. Indicó que, si el Gobierno nacional concede al procesado la extradición –como ya lo hizo–, deberá garantizar su permanencia en el país que lo está requiriendo y que sea tratado con dignidad y respeto en caso de que sea absuelto y devuelto a Colombia, incluso, si cumple la condena que se le llegue a imponer y, posterior a eso, regresa al territorio nacional.

De igual manera, advirtió al Gobierno que debe exigir que alias Pipe Tuluá sea juzgado únicamente por los delitos por los cuales fue requerido en extradición, los cuales fueron cometidos después del 17 de diciembre de 1997. Además, deberá garantizar que el criminal no sea sometido a actos de tortura ni que reciba pena de muerte, cadena perpetua o destierro.

“El hecho que, en contra de Andrés Felipe Marín Silva figuren sentencias condenatorias ejecutoriadas por hechos diferentes a los de la acusación foránea, no es una circunstancia que impida a la Corte emitir concepto favorable de extradición, en un caso como el presente, en el que se encuentran cabalmente cumplidos los requisitos constitucionales y legales para el proferimiento de una decisión en tal sentido”, detalló la Corte en su momento.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia ha dado luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien enfrenta una solicitud de las autoridades de Estados Unidos - crédito Corte Suprema

“No soy narcotraficante”: alias Pipe Tuluá

Luego de que la Corte autorizó su extradición, “Pipe Tuluá” emitió un comunicado en el que pidió que se mantuviera la calma en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunado a ello, rechazó los cargos que se le endilgan en relación con el narcotráfico y aseguró que los señalamientos en su contra surgieron por haber estado recluido en el pabellón de los extraditables de la cárcel de La Picota.

Sigo firme en mi propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante”, aseveró.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlias Pipe TuluáExtradiciónEstados UnidosCocaínaNarcotráficoColombia-Noticias

