El euro cae en Colombia, pero sigue presionando al peso colombiano: así fue el sacudón del mercado el 11 de diciembre

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 11 de diciembre de 2025 en un promedio de $4.480,58, lo que representó una caída de 6,57 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,15%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.504,62 y un mínimo de $4.457,92, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

En la última semana, el euro registra un ascenso 2,45%, de manera que en términos interanuales aún acumula un incremento del 4,54%.

Respecto de días pasados, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un descenso del 0,99%, sin poder establecer una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 24,65%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (15,78%), lo que indica que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Análisis de mercado

El comportamiento del euro se convirtió en un punto de referencia para evaluar la dirección que puede tomar el mercado cambiario global a finales de 2025. La moneda europea llega a la antesala de la próxima decisión del Banco Central Europeo en un entorno de relativa estabilidad, respaldada por la expectativa de que el BCE mantendrá su tasa de referencia anclada en 2% hasta 2026.

Aunque no hay señales de un giro inminente, la combinación de inflación moderada, un mercado laboral estable y un diferencial de tasas menos agresivo frente a Estados Unidos ha permitido que el euro conserve un perfil defensivo en un mercado más volátil. Este posicionamiento cobra relevancia al observar cómo la Reserva Federal comienza a suavizar su postura, recortando nuevamente su tasa de referencia y ampliando la brecha de expectativas entre ambas regiones.

Para Colombia, una divisa europea estable contrasta con un peso que opera bajo tensiones mixtas. Por el lado externo, la relajación monetaria en Estados Unidos reduce presión sobre los flujos hacia mercados emergentes, ayudando a amortiguar episodios de volatilidad. Sin embargo, la incertidumbre fiscal doméstica mantiene al peso colombiano en un punto de vulnerabilidad. Con el gobierno buscando alternativas para sustituir los recursos que no se podrán recaudar tras el fracaso de la reforma tributaria, y con el ministro de Hacienda advirtiendo que el país “ya está en una emergencia económica”, el mercado se mueve entre señales contradictorias. La mejora marginal del Indicador de Confianza Davivienda da un respiro, pero no altera el diagnóstico general, el peso colombiano seguirá condicionado por la política económica interna en las próximas semanas.

En paralelo, la atención internacional gira hacia Estados Unidos, donde la Fed aplicó su tercer recorte consecutivo de 25 puntos básicos y situó su tasa entre 3,50% y 3,75%. Más allá del movimiento técnico, lo relevante fue el mensaje, Jerome Powell aseguró que nuevas subidas son improbables, lo que concedió impulso inmediato al apetito por riesgo. Las proyecciones para 2026 reflejan una economía más dinámica de lo previsto, con crecimiento estimado en 2,3% y una inflación que solo convergería parcialmente al objetivo, ubicándose alrededor de 2,4%. En materia fiscal, el déficit de noviembre mostró una reducción interanual significativa, un factor que podría moderar parte de las preocupaciones sobre sostenibilidad de deuda.

La situación es distinta en Europa, donde Reino Unido enfrenta una dinámica más ajustada. A pesar de la sorpresa positiva en los precios residenciales según Rics, el Ftse 100 no logra desprenderse del impacto de la aversión global al riesgo y de los temores asociados a un ciclo prolongado de políticas restrictivas. En China, las señales también son cautelosas, con los inversionistas esperando definiciones clave de la Conferencia Central de Trabajo Económico. Mientras se proyectan posibles recortes del Pboc para 2026, el sector automotriz aporta un matiz constructivo, las ventas de vehículos de Nueva Energía crecieron más de 20% interanual.

En Brasil y México, la política monetaria sigue marcando el tono. El Copom en Brasil optó por dejar la Selic en 15%, mientras Banxico señala que el mayor riesgo continúa siendo una inflación más persistente de lo previsto. Ambos países mantienen una postura defensiva ante un entorno internacional aún incierto. En este escenario, el euro se mantiene como ancla relativa y el peso colombiano como termómetro de un país que enfrenta simultáneamente presiones externas manejables y desafíos internos mucho más complejos.