Precio del dólar en Colombia da buenas noticias antes de Navidad: así se compra y vende en casas de cambio el 11 de diciembre

La divisa norteamericana, en el mercado regulado, perdió más de $40 en la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.800, según la plataforma Set-FX

En le mercado regulado, el
En le mercado regulado, el dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.798,51 en la jornada del 11 de diciembre- crédito Nathalia Angarita/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de diciembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.810,89, lo que representó una caída de $43,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.854,28. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.672 millones en 2.730 transacciones, con un precio de apertura de $3.820,00, un mínimo de $3.798,51 y un máximo de $3.824,00.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 1,13%, de modo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 8,88%.

Respecto a jornadas previas, sumó dos sesiones consecutivas cayendo. La cifra de la volatilidad fue de 9,94%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (10,25%), con lo que se mostró como un valor con menos variaciones de lo normal ahora mismo.

La tasa de interés de
La tasa de interés de la FED se ubica en un rango entre 3,5% y el 3,75% - crédito Sarah Silbiger/Reuters

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el dólar se debilitó a nivel global durante la jornada, por lo que el índice DXY registró una variación de 0,52% tras la decisión de la Reserva Federal (FED) de recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés, lo que la dejó en un rango entre 3,5% y el 3,75%. No obstante, más allá del recorte de 25 pb, esperado por los analistas, el mercado reaccionó a las señales de una postura menos restrictiva de la anticipada, a proyecciones más favorables y a una decisión con la mayor cantidad de disensos desde 2019: nueve gobernadores apoyaron el recorte, dos propusieron 50 pb y uno mantener la tasa.

A su vez, el peso colombiano se apreció 1,01% en línea con la tendencia regional y la debilidad global del dólar.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en octubre, noviembre e inicio de diciembre de 2025 en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.800. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de diciembre de 2025 fue de $3.712,03, mientras que el de venta resultó de $3.824,44.

El dólar se debilitó a
El dólar se debilitó a nivel global y, en Colombia, cerró por debajo de los $3.800 en noviembre de 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Lo hacen de la siguiente manera:

  • Nutifinanzas: compra: $3.650. Venta: $3.800 .
  • El Cóndor: compra: $3.650. Venta: $3.800 .
  • Cambios Kapital: compra: $3.750. Venta: $3.800.
  • Smart Exchange: compra: $3.730. Venta: $3.800.
  • Cambios Vancouver: compra: $3.750. Venta: $3.800.
  • Latin Cambios: compra: $3.700. Venta: $3.820.
  • Money Max: compra: $3.680. Venta: $3.830.
  • GrabrFi: compra: $3.730,34. Venta: $3.844,40.
  • Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.750. Venta: $3.860.
  • Alliance Trade: compra: $3.730. Venta: $3.890.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.710 para compra y en $3.840 para venta. Exactamente estuvo así:

  • Bogotá D.C.: compra: $3.730. Venta: $3.850.
  • Medellín: compra: $3.690. Venta: $3.840.
  • Cali: compra: $3.750. Venta; $3.860.
  • Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
  • Cúcuta: compra: $3.700. Venta: $3.760.
  • Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de
La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

