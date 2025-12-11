Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 11 de diciembre

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 11 de diciembre.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villa Gladys.Lugar: De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Paz.Lugar: De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Rubí.Lugar: De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Estación Central.Lugar: De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos.Lugar: De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Almirante Colón.Lugar: De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte.Lugar: De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: T. Quindío:Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.  T. Juan Rey:Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres.Lugar: Afectación 1: De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este.  Afectación 2: De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Soacha.Barrios: Municipio de Soacha, sector de ciudadela sucreBella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael.Lugar: De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 9 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Resultados del Sinuano Noche: ganadores

Sinuano Noche reveló sus cifras ganadoras: consulte si fue el afortunado del miércoles 10 de diciembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Sinuano Noche reveló sus cifras

Super Astro Sol y Luna resultados 10 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol y Luna

La dura respuesta de Petro por críticas sobre narcotráfico: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”

El presidente defendió sus políticas contra el narcotráfico con cifras sobre incautaciones y reducción de cultivos ilegales, y cuestionó las estrategias estadounidenses, proponiendo mayor cooperación internacional para el control de capitales mafiosos y nuevas alternativas sociales para las zonas afectadas

La dura respuesta de Petro

Resultados de la Lotería de Meta 10 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Santa Fe se desarma para

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha