Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 11 de diciembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 11 de diciembre.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villa Gladys.Lugar: De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Paz.Lugar: De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Rubí.Lugar: De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Estación Central.Lugar: De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos.Lugar: De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Almirante Colón.Lugar: De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte.Lugar: De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: T. Quindío:Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey:Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres.Lugar: Afectación 1: De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este. Afectación 2: De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Soacha.Barrios: Municipio de Soacha, sector de ciudadela sucreBella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael.Lugar: De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.