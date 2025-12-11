Congresista uribista cambió de parecer y apoyará moción de censura contra el ministro de Defensa: estos son los motivos

El representante a la Cámara estaría dispuesto a apoyar la moción de censura contra el titular de la cartera, debido al escándalo del general Juan Miguel Huertas - crédito @JJUscategui/X

En lo que podría considerarse un giro inesperado en su postura, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, apuntó hacia el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y expresó que estaría dispuesto a apoyar la moción de censura que se adelanta contra el titular de la cartera. Lo anterior, por lo que consideró una profunda crisis de confianza en la gestión de la seguridad y la transparencia gubernamental.

Durante el debate celebrado el miércoles 10 de diciembre de 2025, en la plenaria de la corporación, Uscátegui expuso los motivos que lo llevaron a reconsiderar su voto, y centró su crítica en la falta de explicaciones claras sobre el caso del general Juan Miguel Huertas: jefe del Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional y las filtraciones de información sensible que se habrían producido por miembros de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

En palabras del congresista, su cambio de posición venía ‘cocinándose’ desde hace varios días. “Yo había dicho que no aprobaba esta moción de censura, refiriéndome exclusivamente al tema de los bombardeos. Pero si el señor ministro no le da una explicación clara y concisa a este Congreso, sobre la situación del general Huertas, no nos quedará otro camino y se lo pediré a mi bancada, el Centro Democrático, que votemos favorablemente la moción”, afirmó el congresista.

El general Juan Miguel Huertas ha negado los señalamientos que lo acusan de entregar datos sensibles de las Fuerzas Militares a estructuras vinculadas con alias Calarcá - crédito redes sociales

El representante fue especialmente crítico con la gestión de las filtraciones atribuidas a hombres de “Calarcá”, al señalar la responsabilidad del Gobierno en la protección de sus propios hombres. Y recordó el caso del asesinato del subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy, que fue asesinado en marzo de 2023 en el sector de Pozos, Caquetá, por hombres armados de las disidencias, al mando de Alexander Díaz Mendoza, el nombre de pila del cabecilla insurgente.

“Decir que Calarcá no es un angelito es cierto, pero esto lo ha sabido el Gobierno desde siempre. Fue el que asesinó a su intendente Monroy. Pidámoslo, premiémoslo con cese al fuego, con suspensión de la orden de captura, con parálisis del trámite de extradición, como si la vida de ese hombre en uniforme no fuera lo suficientemente valiosa para que ustedes se pararan en la raya, señor ministro”, reclamó Uscátegui, al cuestionar la coherencia de la política de seguridad.

Alias Calarcá, señalado en chats filtrados de ordenar asesinatos y dirigir la expansión armada de su estructura durante el cese al fuego. - compasión fotográfica

Uscátegui acusó al ministro de Defensa de no respaldar al Ejército

En ese orden de ideas, el parlamentario fue más allá y acusó a Sánchez de no respaldar a la fuerza pública. “No vengan a dárselas acá de los más defensores de sus hombres, cuando han sido los primeros en darle la espalda con tal de ganarse el aplauso del presidente o que los sostenga en el cargo mientras esos mismos criminales siguen acribillando todos los días a integrantes de la fuerza pública”, denunció el representante a la Cámara frente a esta situación.

Uscátegui también estableció un paralelismo entre tragedias recientes y errores pasados en esta dependencia del gabinete, que está bajo la lupa por los ataques en los que han muerto menores de edad. “Esa tragedia en Amalfi (Antioquia) está casi que calcada con la operación Fortaleza en Segovia, Antioquia, cometiéndose los mismos errores, con los mismos personajes, con las mismas falencias y con la misma indolencia que caracteriza a este Gobierno”, dijo.

José Jaime Uscátegui había dicho que no respaldaría la moción de censura, pero cambió de postura por el escándalo de las chuzadas en el Ejército - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así pues, el congresista no ocultó su indignación ante la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia. “Porque esa red del general Huertas es sinceramente vergonzosa. Que tengan nuestros códigos de comunicaciones y radios, que se haya fugado alias Marcos en el Tolima, precisamente en la tierra del general Huertas, es una vergüenza y yo no sé para qué sirve la inteligencia y la contrainteligencia”, sostuvo Uscátegui, frente a este panorama que no pasó desapercibido.

Y por último ironizó sobre las prioridades de las autoridades. “O de pronto están muy preocupados persiguiendo profesores de inglés o torturando niñeras en Palacio o suicidando oficiales como el coronel Óscar Dávila, que no les alcanza el tiempo para hacer lo propio con los más grandes criminales de este país”, haciendo énfasis en casos como el del general (r) Luis Ospina, señalado de un tema personal con el maestro de su esposa, o del alto oficial muerto, que resultó salpicado en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exempleada de la excanciller Laura Sarabia.