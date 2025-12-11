Colombia

Congresista uribista cambió de parecer y apoyará moción de censura contra el ministro de Defensa: estos son los motivos

Se trata del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, que durante el debate de moción de censura al general (r) Pedro Sánchez, expresó su inconformidad frente a situaciones relacionadas con esta dependencia; en especial, por lo que serían las filtraciones de alias Calarcá

Guardar
El representante a la Cámara estaría dispuesto a apoyar la moción de censura contra el titular de la cartera, debido al escándalo del general Juan Miguel Huertas - crédito @JJUscategui/X

En lo que podría considerarse un giro inesperado en su postura, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, apuntó hacia el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y expresó que estaría dispuesto a apoyar la moción de censura que se adelanta contra el titular de la cartera. Lo anterior, por lo que consideró una profunda crisis de confianza en la gestión de la seguridad y la transparencia gubernamental.

Durante el debate celebrado el miércoles 10 de diciembre de 2025, en la plenaria de la corporación, Uscátegui expuso los motivos que lo llevaron a reconsiderar su voto, y centró su crítica en la falta de explicaciones claras sobre el caso del general Juan Miguel Huertas: jefe del Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional y las filtraciones de información sensible que se habrían producido por miembros de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En palabras del congresista, su cambio de posición venía ‘cocinándose’ desde hace varios días. “Yo había dicho que no aprobaba esta moción de censura, refiriéndome exclusivamente al tema de los bombardeos. Pero si el señor ministro no le da una explicación clara y concisa a este Congreso, sobre la situación del general Huertas, no nos quedará otro camino y se lo pediré a mi bancada, el Centro Democrático, que votemos favorablemente la moción”, afirmó el congresista.

El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas ha negado los señalamientos que lo acusan de entregar datos sensibles de las Fuerzas Militares a estructuras vinculadas con alias Calarcá - crédito redes sociales

El representante fue especialmente crítico con la gestión de las filtraciones atribuidas a hombres de “Calarcá”, al señalar la responsabilidad del Gobierno en la protección de sus propios hombres. Y recordó el caso del asesinato del subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy, que fue asesinado en marzo de 2023 en el sector de Pozos, Caquetá, por hombres armados de las disidencias, al mando de Alexander Díaz Mendoza, el nombre de pila del cabecilla insurgente.

“Decir que Calarcá no es un angelito es cierto, pero esto lo ha sabido el Gobierno desde siempre. Fue el que asesinó a su intendente Monroy. Pidámoslo, premiémoslo con cese al fuego, con suspensión de la orden de captura, con parálisis del trámite de extradición, como si la vida de ese hombre en uniforme no fuera lo suficientemente valiosa para que ustedes se pararan en la raya, señor ministro”, reclamó Uscátegui, al cuestionar la coherencia de la política de seguridad.

Alias Calarcá, señalado en chats
Alias Calarcá, señalado en chats filtrados de ordenar asesinatos y dirigir la expansión armada de su estructura durante el cese al fuego. - compasión fotográfica

Uscátegui acusó al ministro de Defensa de no respaldar al Ejército

En ese orden de ideas, el parlamentario fue más allá y acusó a Sánchez de no respaldar a la fuerza pública. “No vengan a dárselas acá de los más defensores de sus hombres, cuando han sido los primeros en darle la espalda con tal de ganarse el aplauso del presidente o que los sostenga en el cargo mientras esos mismos criminales siguen acribillando todos los días a integrantes de la fuerza pública”, denunció el representante a la Cámara frente a esta situación.

Uscátegui también estableció un paralelismo entre tragedias recientes y errores pasados en esta dependencia del gabinete, que está bajo la lupa por los ataques en los que han muerto menores de edad. “Esa tragedia en Amalfi (Antioquia) está casi que calcada con la operación Fortaleza en Segovia, Antioquia, cometiéndose los mismos errores, con los mismos personajes, con las mismas falencias y con la misma indolencia que caracteriza a este Gobierno”, dijo.

José Jaime Uscátegui había dicho
José Jaime Uscátegui había dicho que no respaldaría la moción de censura, pero cambió de postura por el escándalo de las chuzadas en el Ejército - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así pues, el congresista no ocultó su indignación ante la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia. “Porque esa red del general Huertas es sinceramente vergonzosa. Que tengan nuestros códigos de comunicaciones y radios, que se haya fugado alias Marcos en el Tolima, precisamente en la tierra del general Huertas, es una vergüenza y yo no sé para qué sirve la inteligencia y la contrainteligencia”, sostuvo Uscátegui, frente a este panorama que no pasó desapercibido.

Y por último ironizó sobre las prioridades de las autoridades. “O de pronto están muy preocupados persiguiendo profesores de inglés o torturando niñeras en Palacio o suicidando oficiales como el coronel Óscar Dávila, que no les alcanza el tiempo para hacer lo propio con los más grandes criminales de este país”, haciendo énfasis en casos como el del general (r) Luis Ospina, señalado de un tema personal con el maestro de su esposa, o del alto oficial muerto, que resultó salpicado en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exempleada de la excanciller Laura Sarabia.

Temas Relacionados

José Jaime UscáteguiPedro SánchezMinistro de DefensaCentro DemocráticoCongreso ColombiaCongresoCámara de RepresentantesColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado: le faltan cuatro debates para ser ley

Ingrid Aguirre, que impulsa la iniciativa, agradeció a Fecode por la persistencia y el liderazgo histórico en la defensa de los derechos del magisterio

Reforma que revive la mesada

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Las expectativas por lo que será la presentación de la Tricolor en el torneo de naciones han aumentado tras el sorteo de la fase de grupos

Fue presentada la ruana de

Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

Las personas clasificadas en los subgrupos C1 a C18 tienen la posibilidad de recibir apoyos estatales, aunque la asignación de estos recursos depende de los requisitos establecidos por cada programa y entidad gubernamental

Estos son los beneficios en

Caída de la reforma tributaria: experto reveló errores del Gobierno y lo que se avecina para Colombia, “Ha causado una crisis”

El director de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, explicó a Infobae Colombia las consecuencias de las decisiones que ha tomado la administración Petro en materia fiscal

Caída de la reforma tributaria:

Universidades colombianas no lograron entrar a las 10 mejores de Latinoamérica en prestigioso ranking: esta fue la mejor ubicada

El listado reflejó una caída en la posición de una institución respecto al año anterior, aunque otras universidades nacionales lograron mantenerse entre las cincuenta primeras

Universidades colombianas no lograron entrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP vinculó al general

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Estos son los extremos que

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

Luis Díaz reveló cómo fue su relación con Mohamed Salah en el Liverpool: esto fue lo que dijo

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional: estos son los precios de las entradas