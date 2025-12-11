Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

A propósito de la gran final de la Liga BetPlay 2025-2, entre Junior y Deportes Tolima, la excreadora de contenido Aida Cortés reveló a que equipo le haría fuerza - crédito suministrada a Infobae

Empezó el conteo regresivo para que los hinchas de Junior de Barranquilla y Deportes Tolima conozcan la suerte de sus equipos en la gran final de la Liga BetPlay 2025-2. El estadio Metropolitano, con más de 46.000 espectadores en sus tribunas, albergará el viernes 12 de diciembre (8:00 p. m.) los primeros 90 minutos de la llave, que finalizará el martes 16 de diciembre (7:30 p. m.) en el césped del presidente Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Frente a frente estarán el mejor local del campeonato, el equipo comandado por el uruguayo Alfredo Arias, frente al más destacado visitante, como el conjunto dirigido por el bogotano Lucas González; en una llave que promete dar espectáculos a ambas hinchadas y, en general, al país futbolero que aguarda por conocer cuál será el ganador de la estrella de Navidad y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026, al lado de Independiente Santa Fe.

El primer sorbo de la gran final de la Liga será en el estadio Metropolitano, mientras el choque de vuelta en el césped del Murillo Toro - crédito Junior FC

Para los Rojiblancos será la posibilidad de sumar el undécimo título en la escena nacional, y dejar atrás, justamente, a los cardenales y al Deportivo Cali, que también cuentan con 10 conquistas. Por su parte, en las toldas del Pijao, la ilusión está intacta en ir por su cuarta consagración y hacer realidad el anhelo de sus fanáticos de por fin quedar campeón en casa, tras tres ocasiones fallidas en los que la gloria se le ha escapado en el Coloso de la 37.

Y en medio de esta definición, habrá -por lo visto- una reconocida figura de las redes sociales que hinchará por uno de estos dos clubes: se trata de la excreadora de contenido para adultos Aida Cortés, una de las que más facturaba en esta industria, que en un reciente pódcast reveló que en su corazón lleva los colores de uno de los clubes protagonistas de esta instancia definitiva del balompié nacional, y que quedará en sus vitrinas con el codiciado trofeo dorado.

Aida Cortés es hincha del Junior de Barranquilla, por herencia familiar

La ahora modelo y cantante, nacida en Bucaramanga, confesó en el diálogo con el influenciador costeño Andy Alonso, que le hace fuerza al equipo barranquillero. El origen de su cariño por el elenco Tiburón nació gracias a su mamá, que es oriunda de Montería (Córdoba), que es fanática de esta divisa y que de seguro estará pendiente de cómo le irá al onceno de La Arenosa, que viene de ganar el considerado cuadrangular de la ‘muerte’.

“Mi mamá es hincha del Junior porque nació en Córdoba. Entonces, yo entre Nacional y Junior, aunque vivo en Medellín, pues mi corazón se sentiría más alegre si gana Junior. Entonces, me compró la camisa del Junior y me fui para allá sin boletas. La gente que sabe de fútbol me dijo: ‘Aquí no entran ya ni con boletas, amiga, eso está lleno’. Y yo: Y sin boletas, menos. Entonces, no pude entrar. Fui una persona más del común", contó Cortés en este espacio.

La anécdota que contó Cortés estaría relacionada con el juego en el que Junior venció (2-1) al ‘verde’ paisa en el ‘Metro’, el 30 de noviembre, en el que los goles de Joel Canchimbo y Steven ‘Tití’ Rodríguez le dieron tres puntos de oro al dueño de casa, pese a que empezó perdiendo con el tanto de Dairon Asprilla. Aunque lamentó no poder quedarse para los demás juegos del rojiblanco, la mujer aprovechó para desearle éxitos al club, y tal parece que funcionó.

Y es que luego de este choque, el equipo barranquillero venció al América de Cali como local, el jueves 4 de diciembre, por idéntico marcador, y dejó encarrilada la clasificación a la máxima instancia, que terminó de sellarse pese a la derrota (2-1) en la visita al Independiente Medellín. Así, la divisa costeña avanzó a su final número 13 en el balompié rentado, de las cuales en las anteriores 12 perdió seis y ganó seis: 2004-2, 2010-1, 2011-2, 2018-2, 2019-1 y 2023-2.