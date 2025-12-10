Partido Conservador confirmó sus precandidatos a la Presidencia: así será la escogencia del aspirante, en medio de una fuerte controversia

El Partido Conservador escogerá a su candidato a la presidencia a través de un mecanismo interno - crédito Partido Conservador Colombia

Con la confirmación del excontralor Carlos Felipe Córdoba como precandidato presidencial, el Partido Conservador, considerado el más longevo en la historia política del país, cerró su grupo de aspirantes a la nominación de la colectividad, cuyo escogido participará en la consulta interpardista del 8 de marzo de 2026. En total son cinco los perfiles definidos por la colectividad, que mediante un mecanismo interno decantará cuál será su candidato.

Además de Córdoba, cuyo aterrizaje al partido azul causó revuelo entre algunos de sus militantes, harán parte de este grupo el expresidente del Congreso Efraín Cepeda Sarabia, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño y el coronel retirado Carlos Velásquez, cuyas aspiraciones serán sometidas a una especie de puja interna para conocer cuál será la aspiración que seguirá en carrera en este proceso.

Aunque la participación del extitular del órgano de control fiscal causó una fuerte controversia en este partido, pues fue señalado por Cepeda de tener nexos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el excontralor finalmente hará parte de esta elección; favorecido, en parte, por la ampliación del periodo de inscripción de precandidaturas que decidió el conservatismo, con la participación del representante a la Cámara Jorge Alexander Quevedo, pese a estar suspendido.

“A partir de hoy pongo a disposición del partido las más de 1.300.000 firmas de mi movimiento e invito a todos a participar en este proyecto de la mano del Partido Conservador Colombiano”, indicó Córdoba, que desestimó así los fuertes señalamientos provenientes de Cepeda; y, si se quiere, del exministro Lizarralde, dos de los que se opusieron a que se oficializara su aval, que quedó en firme pese a que estaba, justamente, en proceso de recolección de rúbricas.

¿Cómo será el proceso de escogencia del nominado del partido Conservador a la consulta de marzo?

Según se conoció, el Directorio Nacional será el encargado de definir el mecanismo de elección del aspirante, que podría ser una encuesta, como se ha contemplado en otras vertientes políticas, aunque la propuesta de la aspirante Londoño es que se lleve a cabo una convención nacional, en la que sean los militantes del partido el que escojan al candidato que competirá en la consulta interpartidista de marzo, frente a los aspirantes de otros partidos y corrientes cercanas.

Los cinco precandidatos del partido Conservador a la presidencia

Efraín Cepeda: es uno de los dirigentes más reconocidos del Partido Conservador. Ha ocupado el cargo de senador durante varias legislaturas, y llegó a presidir el Senado de la República en dos periodos (2017-2018 y 2024-2025). En su trayectoria se destaca su trabajo en la promoción de reformas legislativas y su liderazgo en la bancada conservadora, en la que ha jugado un papel relevante en debates nacionales sobre economía, salud y educación.

El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

Carlos Felipe Córdoba: inició su carrera en entes territoriales, lo que le permitió adquirir experiencia en gestión pública y control fiscal. Designado auditor general y posteriormente elegido contralor General de la República, cargo en el que impulsó estrategias para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos, promovió reformas que modernizaron los sistemas de control, y que mejoraron la eficiencia en la detección y prevención de actos de corrupción.

Carlos Felipe Córdoba se desempeñó como contralor General de la Nación - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Juana Carolina Londoño: es una dirigente política caldense que ha ejercido como representante a la Cámara y ha sido directora departamental del Partido Conservador, tras su paso por el sector privado. Con su participación en el Congreso, la parlamentaria ha promovido iniciativas legislativas y ha asumido roles de liderazgo dentro de su colectividad, posicionándose como una figura con influencia en las decisiones partidistas a nivel regional y nacional.

A sus 48 años, Juana Carolina Londoño, precandidata presidencial por el Partido Conservador, siente que es el momento de buscar el primer cargo de la Nación - suministrado a Infobae Colombia

Rubén Darío Lizarralde: exministro de Agricultura durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, entre 2013 y 2014, ha sido precandidato del Partido Conservador en diferentes ocasiones. Ha adquirido reconocimiento en la escena política por sus posturas sobre política agraria y su papel en discusiones nacionales relacionadas con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, gracias a su experiencia como jefe de esta cartera, y su gestión en el sector público y privado.

Rubén Darío Lizarralde fue ministro de Agricultura durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y en la actualidad se ha convertido en crítico de la administración de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Carlos Velásquez: es un coronel retirado del Ejército colombiano conocido por su papel como líder del Bloque de Búsqueda, encargado de operaciones contra el cartel de Cali, durante la década de los 90. Tras su retiro de la vida militar, incursionó en la política, de la mano del partido Conservador. Su trayectoria se caracteriza por la experiencia en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, lo que ha enrutado su perfil como candidato y figura pública.

El coronel (r) Carlos Velásquez, que lideró operaciones contra el cartel de Cali - crédito elderecho.com.co