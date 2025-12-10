Mauricio Lizcano aseguró que la consulta de la derecha política en Colombia “se está desbaratando”: “Demasiados egos”

Mauricio Lizcano advierte sobre la falta de acuerdos entre los sectores políticos para definir candidaturas y señala que la fragmentación dentro de las consultas complica la unidad en el proceso electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El aspirante presidencial Mauricio Lizcano afirmó que enfrenta un escenario político marcado por la fragmentación de las consultas, tras acusar a posibles aliados y rivales de priorizar los intereses propios por encima de la unidad.

En entrevista con Caracol Radio, destacó el ambiente de divisiones que atraviesan distintas fuerzas rumbo a las elecciones en Colombia 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató el propio Lizcano, el panorama para definir las candidaturas está condicionado por la incapacidad de llegar a consensos.

“Nosotros no tenemos ningún problema en participar en la consulta. Ojalá el centro se uniera y pudiéramos presentar una consulta a Colombia, pero veo que, desafortunadamente, pues nadie quiere ir a consulta”, expresó.

De acuerdo con lo recogido por el medio citado, Lizcano atribuyó el estancamiento a una cadena de desencuentros políticos al interior del centro, así como a la indecisión en los bloques enfrentados.

Mauricio Lizcano critica egoísmos y advierte fragmentación en la carrera presidencial - crédito Infoabe Colombia

“La consulta de la derecha se está desbaratando, el candidato del centro, Fajardo, pues no sé si le dio miedo y no se metió a la consulta”, indicó el candidato, refiriéndose al político Sergio Fajardo.

El dirigente sumó críticas a la izquierda, a la que señaló por no definir sus rivales internos. El político enfatizó que su disposición para someterse a cualquiera de los mecanismos disponibles no depende del camino elegido por otros sectores.

“Yo no tendría problema en ir a la consulta, no tengo problema en ir a primera vuelta, lo que yo quiero es servirle a los colombianos”, planteó.

Para Lizcano, las diferencias personales obstaculizan la posibilidad de un debate transparente y amplio.

“Vemos demasiadas peleas políticas, demasiados egos, demasiados intereses que no se han podido sobrepasar para realmente ir a una consulta”, manifestó en diálogo con el medio radial.

Como parte de la estrategia para consolidar su aspiración, Lizcano afirmó que está orientado a cumplir los requisitos legales, entre los que destacó la entrega de avales ciudadanos en Medellín.

Mauricio Lizcano señala divisiones en consultas y cuestiona falta de acuerdos en el centro político - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

“Hoy por ahora vamos a cumplir uno de los requisitos más importantes, que es entregar más de un millón ochocientas diez mil firmas el día de hoy aquí en Medellín”, puntualizó el aspirante presidencial.

La campaña de Mauricio Lizcano ha insistido en la necesidad de dejar de lado disputas internas y avanzar hacia una oferta política cohesionada.

“Lo que decidan los colombianos lo haremos”, concluyó el precandidato, abriendo el camino a que la estrategia se adapte según la evolución del escenario electoral.

Fracasa la coalición de Uribe y Gaviria tras negativa de Sergio Fajardo y De la Espriella a participar en consulta presidencial

El proyecto impulsado por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria para consolidar un bloque político de oposición a la candidatura oficialista del senador Iván Cepeda no logró materializarse.

La renuncia de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, a intervenir en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 truncó la aspiración de reunir figuras clave de diferentes vertientes.

El plan, revelado tras un encuentro en Llanogrande, pretendía articular una coalición que incluyera desde el abogado Abelardo de la Espriella hasta Fajardo.

La conversación entre Álvaro Uribe y César Gaviria para buscar alianzas de cara a las elecciones de 2026 no terminó cuajando, pues esperaban a Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo - crédito Presidencia/X

“Nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática”, dijo Uribe, citado por distintos medios. Gaviria añadió que el objetivo era “reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su número electoral”.

Pese a la insistencia de los líderes del Centro Democrático y el Partido Liberal, ambos protagonistas fundamentales, ni Fajardo ni De la Espriella aceptaron la invitación.

De la Espriella, quien cuenta con un 18,2% de respaldo conforme al último estudio de Invamer, comunicó su decisión mediante una carta en la que fundamentó: “Dejar al pueblo, que ahora me ha entregado un mandato inequívoco, expuesto a los egos e intereses políticos individuales, sería una acción que decepcionaría a una base ciudadana”.

La consulta, prevista para perfilar un candidato único frente al oficialismo, no logró avanzar.

Uribe aún debe definir entre aspirantes como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, mientras Gaviria baraja coavales para nombres como Héctor Olimpo Espinosa y Daniel Palacio.

Fajardo, quien aparece con un 8,5% en la encuesta del 30 de noviembre de Invamer, reiteró públicamente que considera legítimo buscar acuerdos, pero deslindó su participación.

“Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión”, expresó.