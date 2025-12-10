Iván Duque y Marta Lucía Ramírez asistirán en Oslo a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

El expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez asisten a la ceremonia en Oslo como invitados especiales de María Corina Machado. - crédito Colprensa-Luisa González

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025 este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, en una ceremonia que contará con la presencia del expresidente de Colombia, Iván Duque, y la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez.

Ambos dirigentes colombianos fueron invitados por la propia galardonada, quien afrontó notorias dificultades para poder acudir a la capital noruega desde Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada se enmarca en un programa oficial que inicia este miércoles, cuando Machado participará en un acto organizado por Save the Children antes de trasladarse al escenario central de la entrega del Nobel, donde se reunirá un millar de asistentes, incluida la familia real noruega, autoridades del país anfitrión, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil internacional. Entre los invitados destacan también los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa.

La asistencia de Iván Duque reviste especial interés en el actual contexto latinoamericano, dado su papel como uno de los líderes regionales más críticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, escenario político que motivó el reconocimiento otorgado a Machado.

Iván Duque sostuvo un encuentro en Oslo con representantes de la oposición venezolana antes del evento central del Nobel de la Paz. - crédito @IvanDuque/X

El exmandatario sostuvo reuniones previas a la ceremonia con varios miembros de la llamada Resistencia Democrática venezolana, quienes le agradecieron por el respaldo a las luchas por la libertad y la democracia en la región.

“Nos unimos para acompañar a la valiente María Corina Machado en la antesala de la ceremonia del Premio Nobel de Paz, un reconocimiento que simboliza la resistencia democrática del pueblo venezolano y la lucha por las libertades en nuestra región”, difundió Duque a través de sus redes sociales.

Por su parte, Marta Lucía Ramírez compartió imágenes junto a líderes opositores venezolanos como Edmundo González y Antonio Ledesma. En sus declaraciones en X, señaló que la presencia en el parlamento noruego ilustra el valor de proyectar la democracia hacia la historia y no detenerse en debates coyunturales. “Colombia tiene que entender eso”, puntualizó Ramírez.

El Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado logró las garantías necesarias para salir de Venezuela y para estar presente en el evento, luego de semanas de incertidumbre acerca de su movilidad internacional. La entrega del galardón incluirá el tradicional diploma, una medalla de oro y un premio económico de 11 millones de coronas suecas.

Marta Lucía Ramírez compartió diálogo y fotografías con figuras destacadas de la dirigencia opositora venezolana en la capital noruega. - crédito @mluciaramirez/X

Entre los momentos destacados de la ceremonia, la pianista venezolana Gabriela Montero interpretará “Mi Querencia”, obra de Simón Díaz escogida especialmente dada la preferencia de la premiada. Además, miembros cercanos de la familia de Machado, incluidos sus tres hijos y su abuela, estarán en el recinto.

Tras la ceremonia principal, Machado será agasajada con una cena de gala en el Grand Hotel de Oslo y la tradicional procesión de antorchas que este año organiza la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

La agenda proseguirá el 11 de diciembre con una visita de Machado al Parlamento noruego, un encuentro con el primer ministro Jonas Gahr Støre y la apertura de la exhibición anual del Centro Nobel para la Paz.

De acuerdo con medios de comunicación, la presencia de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en Oslo representa un respaldo explícito de figuras significativas de la política colombiana, alineadas con la actual corriente internacional que observa con atención la situación política en Venezuela.

Duque expresó ante el medio La Gran Aldea su deseo de que el reconocimiento a Machado sirva para amplificar su liderazgo y la defensa de la democracia: “La vamos a seguir acompañando y que esta sea no solamente una ceremonia de darle a ella un galardón, que se lo merece, sino también que sea la posibilidad de enaltecer el púlpito de su voz para que pronto podamos ver el final de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.

Iván Duque y María Corina Machado coinciden en Oslo durante las actividades relacionadas con la entrega del Premio Nobel de la Paz. - crédito Colprensa

En ese contexto, el expresidente volvió a referirse a la postura del gobierno colombiano frente a Venezuela y reiteró su desacuerdo con la línea adoptada en los últimos años. “Petro siempre ha sido connivente y cómplice con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Eso a nadie nos sorprende”, manifestó Duque, recordando la influencia de alineamientos políticos regionales y la retórica antiestadounidense en diversos países sudamericanos.

De igual modo, insistió en la importancia de que la comunidad internacional mantenga la vigilancia y el apoyo ante los desafíos que enfrenta la democracia venezolana.

María Corina Machado se convierte así en el centro de atención de una ceremonia internacional a la que acuden invitados de alto perfil político y social provenientes de América Latina y Europa, reflejo de la actualidad venezolana y de los riesgos que enfrentó la galardonada para hacer efectiva su participación en uno de los eventos más relevantes del calendario diplomático global.