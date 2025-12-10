Explosión en la vía Medellín-Bogotá provocó la muerte de dos civiles y heridas a dos policías

El informe preliminar indica que habría dos uniformados heridos - crédito Redes Sociales

En la tarde del 9 de diciembre, en un retén ubicado a pocos metros del peaje de Copacabana, en la vía que conduce de Medellín a Bogotá, se registró una explosión de gran magnitud.

De acuerdo con el reporte preliminar, la situación se registró luego de que los uniformados detuvieron un vehículo particular y durante la revisión del mismo algo explotó al interior del carro.

Las autoridades están investigando para confirmar si se trató de una bomba o si la persona transportaba pólvora de manera irresponsable y sin la protección debida.

Hasta el momento, este hecho ha dejado dos civiles muertos, tripulantes del vehículo mencionado, y dos uniformados heridos, que fueron llevados de urgencia a un centro médico cercano.

Debido a esta situación, el peaje mencionado no está operando y los dos carriles del corredor vial se encuentran cerrados, las autoridades piden que los conductores tomen rutas alternas.

La hipótesis sobre el transporte de pólvora ha cobrado importancia debido a múltiples videos que han sido publicados en redes sociales, en los que los ciudadanos muestran que el vehículo no sufrió daños graves.

Tras la explosión, una de las víctimas, que es señalada de manejar el carro, perdió una de sus extremidades superiores y habría quedado con daños irreparables en su rostro, por lo que se presumen que la muerte fue instantánea.

Autoridades informaron a Infobae Colombia que la Policía del Valle de Aburra está en el lugar de los hechos y emitirán un comunicado oficial en cuanto se tenga claridad de lo registrado en el peaje de Copacabana.

Cabe mencionar que las autoridades están alertas en la región debido a que en la madrugada del 9 de diciembre se registró un atentado terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el hecho mencionado, el grupo armado detonó artefactos explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa. De la misma forma, reportes oficiales informaron que hombres armados intimidaron a trabajadores del peaje para que estos se alejaran del lugar antes de la explosión.

Además, en Medellín, encapuchados incendiaron oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, provocando que se llevara a cabo un consejo de seguridad extraordinario en la región, encuentro del que participó el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón.

Tras el consejo, el gobernador informó que hay una recompensa de hasta diez millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del atentado terrorista en el peaje de Cabildo.

De la misma forma, un precio similar por datos sobre la ubicación de miembros de las Farc o el ELN que estén planeando hechos de la misma índole en la región, por ejemplo, la caída de dos torres de energía en La Asomadera, al oriente de Medellín.

Por su parte, el alcalde de Medellín, rechazó la violencia que se registra en el país y responsabilizó al Gobierno nacional de permitir que los grupos armados tomen el poder de varias zonas del país.

“Ese es el resultado de la paz total y del desastre que está generando Petro y su mal gobierno, especialmente, en materia de seguridad. La paz total ha abierto espacio a las peores estructuras criminales. Ahora abren espacio nuevamente también al Clan del Golfo, lo hacen con las Farc, con Calarcá del Frente 36, que ha golpeado a Medellín con ataques terroristas, especialmente, contra las torres de energía, y ahora vemos lo del ELN. En cuanto al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo he venido denunciando: la institución fue tomada por unos pocos delincuentes, afectando a la inmensa mayoría de jóvenes y estudiantes que solo buscan un mejor futuro”, fueron las declaraciones de Federico Gutiérrez.