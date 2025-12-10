Estos son los cortes de la luz del miércoles 10 de diciembre en Santander

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este miércoles 10 de diciembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Contratación.

Sector(es): Corregimiento San Pablo, Veredas Pedregal, El Guayabal, Las Cruces, El Tigre, Santa Rosa, San Pablo, Hoya Grande y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Veredas San Diego Yariguies y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Linternita, Los Medios, Mirabuenos, Bocas, Trochas, La Linterna, Rincón Santo y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Santa Rita, Veredas El Pato, Cañaveral, Loma En Medio, Yariguies, El Centro, El Morro, La Laguna, Guaduales, Santa Rita Antigua, Chucuri, El Centro Santa Rita y Cedrales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cachipay, Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Sardinas Baja, Paramales, Cueva De Pavas Alta, San Roque, Montebello, Culebrosa, Saltico, Centro Campo, Pozo Azul, Candelaria, Sardinas, Cueva De Pavas Baja, San Luis, Agua Blanca, Cornetales, La Germania, San Cayetano, Santuario, San Antonio, Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo de Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas El Tagual, San Pedro y algunos sectores de Zarandas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Estanquito, Bajo Jordan, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayan, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Corinto, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Mata de Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Tambo Redondo, La Bodega, Pamplona y sectores de La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Arrugas, Llana Fría, Guadual, Alto Viento, Albania, Palmira, Esmeralda, Taguales, El León, Llana Caliente, Mérida, Naranjito, Vizcaína, La Tempestuosa, Barro Amarillo, Nueva Granada, Pamplona, Agua Blanca, Primavera, Santa Rosa, Pertrecho, La Colorada, Guamales, Pradera, Campo Hermoso, Marcito y Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, La Hermosura, Veredas San José, Lomalta, San Antonio, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero y San José De La Amistad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Cristales, Guamal, Motuas, San Ramón, Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, Lagunillas Diamante, Turcal, Platanillo, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, Horta, Alto Mina, Jabonero, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal y sectores de Granadillo y San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Hoyo De Panamá, Llano De Vargas, El Roble, Hoya De Peperos, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Vereda Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Callejón II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas El Uvito, Hato Santa Barbara y sectores de Lagunetas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Caguanoque, Vegas y Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Salado y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Santa Isabel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Vereda Salitre finca Sabanitas vía Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Reposo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Mirador Del Niño Jesús.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Las Villas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Coviba sectores de la calle 78 con carrera 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Alameda Real y Ciudadela Del Fonce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Zarandas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Bajo Palmas, Funcia, Arado, Bajo Mina y sectores de Mochiliro y Payo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cobre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, La Hermosura, Veredas San José, Lomalta, San Antonio, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero y San José De La Amistad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Salado y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Uvito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Lisboa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Hoyo De Panamá, Llano De Vargas, El Roble, Hoya De Peperos, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taladro y Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villarelys II sectores de las calles 49A y 50 entre carreras 55 y 57.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Callejón II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Villas Del Fonce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Yarima sector Pedro Elías.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Libertadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Humanidades UIS y barrio La Universidad sectores de las calles 9 y 10 entre carreras 25 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Yarima sector 1 de Abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Vereda El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Cristales, Guamal, Motuas, San Ramón, Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, Lagunillas Diamante, Turcal, Platanillo, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, Horta, Alto Mina, Jabonero, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal y sectores de Granadillo y San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Vereda Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas El Uvito, Hato Santa Barbara y sectores de Lagunetas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pozo Nutria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tumbita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Caguanoque, Vegas y Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Yarima sector El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y algunos sectores de Yariguies, Vegas y el Hato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Barro Amarillo y Cantarranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Panamá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Rinconada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Rodeo, Berlín, La Humareda y sectores de Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Barrio La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Falda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Nuevo sectores de la diagonal 17 con calles 11 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización Los Colorados frente a estación de servicio Las Aguilas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Corregimiento San Pablo, Veredas Pedregal, El Guayabal, Las Cruces, El Tigre, Santa Rosa, San Pablo, Hoya Grande y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Veredas San Diego Yariguies y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Linternita, Los Medios, Mirabuenos, Bocas, Trochas, La Linterna, Rincón Santo y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Santa Rita, Veredas El Pato, Cañaveral, Loma En Medio, Yariguies, El Centro, El Morro, La Laguna, Guaduales, Santa Rita Antigua, Chucuri, El Centro Santa Rita y Cedrales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cachipay, Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Sardinas Baja, Paramales, Cueva De Pavas Alta, San Roque, Montebello, Culebrosa, Saltico, Centro Campo, Pozo Azul, Candelaria, Sardinas, Cueva De Pavas Baja, San Luis, Agua Blanca, Cornetales, La Germania, San Cayetano, Santuario, San Antonio, Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo de Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas El Tagual, San Pedro y algunos sectores de Zarandas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Estanquito, Bajo Jordan, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayan, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Corinto, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Balzora, San José, Peña Morada, El Placer, El Centro, Santa Barbara, San Bernardo, San Rafael, Sogamoso y San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Centro, La Esperanza, Santa Inés, Chanchón, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Esmeralda, Palestina, Barro Amarillo y Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Palo Blanco, Paramito, Bellavista, San Javier, Mata de Guadua, Belmonte, La Plazuela, algunos sectores de Piedra Blanca, La Cacica y Cuchilla De San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Mata de Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Tambo Redondo, La Bodega, Pamplona y sectores de La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Arrugas, Llana Fría, Guadual, Alto Viento, Albania, Palmira, Esmeralda, Taguales, El León, Llana Caliente, Mérida, Naranjito, Vizcaína, La Tempestuosa, Barro Amarillo, Nueva Granada, Pamplona, Agua Blanca, Primavera, Santa Rosa, Pertrecho, La Colorada, Guamales, Pradera, Campo Hermoso, Marcito y Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.