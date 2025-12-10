Colombia

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 10 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo de la lotería de El Dorado Mañana se llevó a cabo este 10 de diciembre. Este es uno de los juegos más populares dentro de Colombia y su sorteo se realiza todos los días a excepción del domingo.

También conocida como Dorado Día se juega a las 11:00 horas de Colombia y se transmite en vivo a través del Canal 1. No olvides cuidar tu billete, pues es la única forma de que reclames tu premio en caso de resultar ganador.

A continuación te compartimos los resultados de este día:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 10 Diciembre 2025

Resultados: 7024 - 5

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaResultado de Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Comprar carro eléctrico sí sale más barato: estos son los descuentos que muchos no están aprovechando

Los beneficios del Gobierno permiten descontar hasta el 50% de la inversión en el impuesto de renta, acceder a exclusiones de IVA y aranceles, e instalar cargadores con costos reducidos

Comprar carro eléctrico sí sale

Abelardo de la Espriella se refirió a la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado: “Sumaremos esfuerzos para que el cáncer del socialismo jamás vuelva a tener las riendas”

La entrega del galardón a la opositora venezolana fue interpretada por el abogado colombiano como un mensaje internacional de apoyo a la democracia y de rechazo a los regímenes autoritarios en América Latina

Abelardo de la Espriella se

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

El comunicador dedicó unos segundos de la emisión del informativo para saludar a María Helena, gesto que fue valorado por sus seguidores en redes sociales con varios mensajes

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Un grupo indígena emberá ingresó al Portal 80 sin pagar pasaje: también están ubicados en el Puente de Guadua

La Alcaldía reportó que varias decenas de miembros de la comunidad emberá permanecen en inmediaciones del puente de Guadua desde la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre de 2025

Un grupo indígena emberá ingresó

Gustavo Petro se enfureció con congresistas que apoyaron el archivo de la reforma tributaria y los acusó de odiarlo: “Tan parásitos”

El presidente de la República también se metió en la pelea por las elecciones legislativas de 2026 e hizo un llamado al “poder constituyente” para modificar el Congreso

Gustavo Petro se enfureció con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El testimonio de la mamá

El testimonio de la mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Todo lo hacía por su hijo”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

J Balvin compartió su reacción al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

Dani Duke reveló que se someterá a una cirugía urgente y alertó a sus seguidores: “Evita problemas mayores”

El nuevo rol de Shakira en el Mundial 2026: de los escenarios al consejo asesor de la FIFA

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Deportes

Daniel Muñoz recibe el apoyo

Daniel Muñoz recibe el apoyo de fanáticos del fútbol tras rumores que vinculaban al defensor en una riña en Londres: “Se merece una disculpa”

La FCF recordó los goles de James Rodríguez con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Los 14 cañonazos de James”

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El Colombiano Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina