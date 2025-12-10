Colombia

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Gabriel Díaz narró lo que ha vivido su defendida tras denuncias de procesos indebidos por parte de uniformados

Guardar
Estos videos fueron suministrados por la organización Cordepública - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Aunque la labor principal de las autoridades es cuidar a la población civil, en Colombia se han registrado casos en los que ciudadanía expone un comportamiento indebido por parte de uniformados.

En un caso de esta índole, el abogado Edwin Gabriel Díaz, de la organización sin ánimo de lucro Cordepública, denunció un presunto caso de abuso de autoridad que ha escalado hasta el punto de que una de sus clientes lleva seis meses presa por un caso que él afirma es un “falso positivo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para entender el contexto de la denuncia, Díaz explicó qué los hechos se registraron en el municipio de Granada, en el Meta, en donde los residentes fueron testigos de varios casos de abuso de autoridad en los que uniformados se sobrepasaban en su trato contra habitantes de calle de la zona.

En casos expuestos al respecto, un grupo de policías le habría cortado el cabello a una mujer consumidora; de la misma forma, a otro individuo lo habrían lanzado desde lo más alto de un puente vehicular, lo que provocó la indignación de varios residentes.

Estos son algunos de los procesos que la defensa afirma, fueron irregulares o se registraron casos de abuso de poder - crédito Suministrado a Infobae

Con ese contexto, en el que afirman que los uniformados tenían comportamientos similares de manera reiterada, la líder social Doris Andrea Pareja Cabrera, defendida del jurista que narró los hechos, decidió denunciar el accionar de los policías, que en ese momento recibían órdenes del capitán Luis Miguel Panqueva, que tenía un rol importante en la institución en el Meta.

Sin saberlo, exponer lo que pasaba en su municipio se convirtió en una pesadilla para Pareja, que desde ese momento afirma ser víctima de una persecución por parte del capitán Panqueva.

Además de exponer videos de los hechos denunciados sobre trato indebido a habitantes de calle, el jurista entregó a Infobae Colombia grabaciones de procesos protagonizados por la policía en contra de Andrea Pareja y algunos allegados, además de otros pobladores de la zona.

Pareja expuso que la persecución fue tal, que en un momento el uniformado le ofreció dinero al que era su pareja a cambio de dejar narcóticos en su vehículo y de esa forma poderla capturar.

Exponer casos de esta índole se ha convertido en una pesadilla para Andrea Pareja - crédito Suministrado a Infobae

Igualmente, anticipó en reiteradas ocasiones que tenía conocimiento sobre amenazas en contra de la líder social, a pesar de que ella asegura no tener enemigos en la zona.

Días más tarde, la mujer fue víctima de un intento de asesinato y terminó capturada por un asesinato registrado en la zona, en el que afirma que no tiene nada que ver.

Desde junio de 2025, Pareja está recluida en una estación de policía de la región, es acusada del asesinato de un habitante de calle y meses más tarde le añadieron una acusación más por un caso similar.

En su defensa, la mujer ha expuesto que en las jornadas mencionadas por las autoridades, ella estaba con un equipo de microfútbol del municipio en un torneo registrado a varias horas del lugar de los hechos, contando con múltiples testigos que confirman que se encontraban en el polideportivo en ese momento.

Estos son los videos de casos de abuso de poder que denuncia la organización sin ánimo de lucro - crédito Suministrado a Infobae

Desde la organización sin ánimo de lucro denuncian que la policía ha capturado a consumidores del municipio, a quienes los amenazan con inculparlos de diferentes crímenes si no afirman tener conocimiento de la responsabilidad de Pareja en los casos mencionados.

En ese sentido, el abogado afirma tener el testimonio de varios de ellos, que aseguran no tener conocimiento de los asesinatos ni de la responsabilidad de la mujer en los hechos; sin embargo, tienen preocupación con exponer el material porque, en otras ocasiones, mediante procesos ilegítimos, han denunciado irregularidades similares y los procesos han quedado estancados.

Mientras la mujer siga recluida en una estación, la preocupación de la defensa aumenta debido a que uno de sus testigos, que había sido vinculado a un delito mediante el mismo ‘modus operandi’, fue ultimado luego de haber recibido el beneficio de prisión domiciliaria.

Temas Relacionados

DenunciaGranadaMetaPolicía NacionalAbuso de poderPersecuciónColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

El club norteamericano realizará una gira que incluirá varios destinos durante la pretemporada de 2026

Messi jugará en Colombia, se

Serían 54 los menores que habrían muerto en bombardeos del Ejército y en enfrentamientos: “No sabemos si hay niños adicionales”

La congresista Catherine Juvinao advirtió sobre la falta de información oficial sobre los ataques

Serían 54 los menores que

Policía de Cartagena incautó una tonelada de cocaína con destino a Italia: Petro sacó pecho por el operativo

El presidente Gustavo Petro informó que el cargamento fue interceptado en la ciudad portuaria, donde los agentes lograron evitar víctimas durante la operación

Policía de Cartagena incautó una

Exdirector de Fedesarrollo advirtió sobre consecuencias para el bolsillo de los colombianos si el Gobierno Petro declara la emergencia económica

Luis Fernando Mejía explicó que la reforma tributaria propuesta representa un retroceso en competitividad y genera señales de inestabilidad que desalientan la inversión

Exdirector de Fedesarrollo advirtió sobre

Cathy Juvinao acusó al Gobierno Petro de favorecer a las disidencias de ‘Calarcá’: “¿Por qué?”

Durante la moción de censura contra Pedro Sánchez, la representante a la Cámara cuestionó la estrategia militar de la administración gubernamental, al acusar al Ejército de centrarse solo en el frente de “Iván Mordisco”

Cathy Juvinao acusó al Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Messi jugará en Colombia, se

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

Luisa Agudelo, bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali, dará el paso al fútbol internacional: esta es la lista de equipos interesados

Junior vs. Deportes Tolima: detalles de la preparación del estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama