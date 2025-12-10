Álvaro Uribe recordó a Miguel Uribe Turbay y destacó su trayectoria política: “Nunca superaré lo ocurrido”

El expresidente Álvaro Uribe recordó al precandidato Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 - crédito @MiguelUribeT/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez indicó que el asesinato de Miguel Uribe Turbay constituye un dolor persistente en su vida personal y en la historia política reciente.

Durante una entrevista concedida a La FM, el exmandatario relató diversos episodios relacionados con la trayectoria y el impacto que dejó el fallecido dirigente político, ocurrido el 11 de agosto de 2025.

Uribe Vélez sostuvo ante los micrófonos del citado medio que el crimen de Uribe Turbay marcó profundamente a quienes compartieron su camino político.

Álvaro Uribe Vélez sostuvo que el crimen de Miguel Uribe Turbay marcó profundamente a quienes compartieron su camino político - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Su asesinato es un profundo dolor que nunca desaparecerá. Juan Lozano fue un gran amigo de Luis Carlos Galán y, al igual que yo, lleva ese dolor consigo. Yo nunca superaré lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay”, expresó el exjefe de Estado.

A lo largo de la conversación, Uribe recordó las distintas actividades políticas en las que coincidió con Miguel Uribe Turbay y describió la huella que dejó su papel en la vida partidista.

Según su testimonio recogido por La FM, ambos protagonizaron recorridos por diferentes regiones del país junto con candidatas del partido, con el objetivo de impulsar propuestas y fomentar la participación de diversos sectores sociales.

Uribe destacó que buscaban “un sistema democrático con una gran participación de los sectores sociales y del sector privado, un estado muy reducido y unas victorias tempranas en mejoramiento de la salud y en educación alternativa”.

Cuestionado en La FM sobre el impacto político tras la salida de Miguel Uribe Londoño, Uribe reconoció que existieron momentos complicados a nivel interno.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010); Miguel Uribe Londoño, exprecandidato presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa/Sergio Acero/REUTERS

“Aquí se le negó la palabra a muchas personas porque no era tiempo. Ya a personas del partido, la doctora Nancy Patricia, el doctor Abelardo, porque el partido había cerrado el proceso, lo mismo el doctor Pinzón, etcétera”, mencionó el expresidente, y añadió que, tras conversaciones con las candidatas y con el propio Miguel Uribe Londoño, se tomaron decisiones difíciles dentro de la organización.

Álvaro Uribe Vélez matizó que no deseaba profundizar sobre los hechos ocurridos, remitiendo a las explicaciones ya ofrecidas por otros dirigentes del partido. “Son temas dolorosos para uno, decisiones que hay que tomar con respecto a este partido”, manifestó.

El expresidente también puso de relieve el legado de Miguel Uribe Turbay en el ámbito político y el ejemplo que representó para diferentes liderazgos internos del partido.

“Él llegó con un equipo muy bueno, se fue construyendo. Por ejemplo, ya estaba en el Centro Democrático Andrés Forero, una revelación. Ellos hicieron fórmula hace 4 años. Hoy Andrés es cabeza de lista al Senado”, rememoró Uribe.

Subrayó que Miguel Uribe Turbay “era un gran trabajador” y destacó su capacidad para conjugar la dimensión académica con la organización popular.

Álvaro Uribe señaló que Miguel Uribe Turbay “era un gran trabajador” y destacó su capacidad para conjugar la dimensión académica con la organización popular - crédito Colprensa

“Miguel era completo porque era de la academia y de la organización popular. Era el político de opinión y el político de organización”, detalló Uribe en diálogo con La FM.

El exmandatario recalcó la labor de estudio y análisis del excongresista, en especial respecto a los debates tributarios y las propuestas sobre salud en Colombia.

La jornada en la que ocurrió el atentado fatal al dirigente también fue referida por Uribe, quien relató los eventos previos.

“Estuve por la mañana en un evento de opinión con unos estudiantes universitarios extranjeros en el Metropolitan Club de Bogotá y por la tarde cuando el fatal atentado estaba haciendo organización popular en el sur de Venezuela. Miguel era un gran estudioso”, señaló.

En la entrevista, Uribe rememoró la intensidad de las campañas políticas recorridas junto a Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con lo declarado a La FM, el partido realizó giras por todo el país.

Al finalizar el diálogo con La FM, Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Centro Democrático mantiene el compromiso de “sumar y sumar con paciencia, pero sin pausa”, resaltando la importancia de continuar con el proyecto político que animó a varios líderes, entre ellos el propio Miguel Uribe Turbay.