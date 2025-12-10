Colombia

Álvaro Uribe recordó a Miguel Uribe Turbay y destacó su trayectoria política: “Nunca superaré lo ocurrido”

El expresidente de Colombia manifestó el impacto emocional que significó la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, resaltando el trabajo realizado conjuntamente en recorridos y foros partidistas

Guardar
El expresidente Álvaro Uribe recordó
El expresidente Álvaro Uribe recordó al precandidato Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 - crédito @MiguelUribeT/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez indicó que el asesinato de Miguel Uribe Turbay constituye un dolor persistente en su vida personal y en la historia política reciente.

Durante una entrevista concedida a La FM, el exmandatario relató diversos episodios relacionados con la trayectoria y el impacto que dejó el fallecido dirigente político, ocurrido el 11 de agosto de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe Vélez sostuvo ante los micrófonos del citado medio que el crimen de Uribe Turbay marcó profundamente a quienes compartieron su camino político.

Álvaro Uribe Vélez sostuvo que
Álvaro Uribe Vélez sostuvo que el crimen de Miguel Uribe Turbay marcó profundamente a quienes compartieron su camino político - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Su asesinato es un profundo dolor que nunca desaparecerá. Juan Lozano fue un gran amigo de Luis Carlos Galán y, al igual que yo, lleva ese dolor consigo. Yo nunca superaré lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay”, expresó el exjefe de Estado.

A lo largo de la conversación, Uribe recordó las distintas actividades políticas en las que coincidió con Miguel Uribe Turbay y describió la huella que dejó su papel en la vida partidista.

Según su testimonio recogido por La FM, ambos protagonizaron recorridos por diferentes regiones del país junto con candidatas del partido, con el objetivo de impulsar propuestas y fomentar la participación de diversos sectores sociales.

Uribe destacó que buscaban “un sistema democrático con una gran participación de los sectores sociales y del sector privado, un estado muy reducido y unas victorias tempranas en mejoramiento de la salud y en educación alternativa”.

Cuestionado en La FM sobre el impacto político tras la salida de Miguel Uribe Londoño, Uribe reconoció que existieron momentos complicados a nivel interno.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010); Miguel Uribe Londoño, exprecandidato presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa/Sergio Acero/REUTERS

“Aquí se le negó la palabra a muchas personas porque no era tiempo. Ya a personas del partido, la doctora Nancy Patricia, el doctor Abelardo, porque el partido había cerrado el proceso, lo mismo el doctor Pinzón, etcétera”, mencionó el expresidente, y añadió que, tras conversaciones con las candidatas y con el propio Miguel Uribe Londoño, se tomaron decisiones difíciles dentro de la organización.

Álvaro Uribe Vélez matizó que no deseaba profundizar sobre los hechos ocurridos, remitiendo a las explicaciones ya ofrecidas por otros dirigentes del partido. “Son temas dolorosos para uno, decisiones que hay que tomar con respecto a este partido”, manifestó.

El expresidente también puso de relieve el legado de Miguel Uribe Turbay en el ámbito político y el ejemplo que representó para diferentes liderazgos internos del partido.

“Él llegó con un equipo muy bueno, se fue construyendo. Por ejemplo, ya estaba en el Centro Democrático Andrés Forero, una revelación. Ellos hicieron fórmula hace 4 años. Hoy Andrés es cabeza de lista al Senado”, rememoró Uribe.

Subrayó que Miguel Uribe Turbay “era un gran trabajador” y destacó su capacidad para conjugar la dimensión académica con la organización popular.

Álvaro Uribe señaló que Miguel
Álvaro Uribe señaló que Miguel Uribe Turbay “era un gran trabajador” y destacó su capacidad para conjugar la dimensión académica con la organización popular - crédito Colprensa

“Miguel era completo porque era de la academia y de la organización popular. Era el político de opinión y el político de organización”, detalló Uribe en diálogo con La FM.

El exmandatario recalcó la labor de estudio y análisis del excongresista, en especial respecto a los debates tributarios y las propuestas sobre salud en Colombia.

La jornada en la que ocurrió el atentado fatal al dirigente también fue referida por Uribe, quien relató los eventos previos.

“Estuve por la mañana en un evento de opinión con unos estudiantes universitarios extranjeros en el Metropolitan Club de Bogotá y por la tarde cuando el fatal atentado estaba haciendo organización popular en el sur de Venezuela. Miguel era un gran estudioso”, señaló.

En la entrevista, Uribe rememoró la intensidad de las campañas políticas recorridas junto a Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con lo declarado a La FM, el partido realizó giras por todo el país.

Al finalizar el diálogo con La FM, Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Centro Democrático mantiene el compromiso de “sumar y sumar con paciencia, pero sin pausa”, resaltando la importancia de continuar con el proyecto político que animó a varios líderes, entre ellos el propio Miguel Uribe Turbay.

Temas Relacionados

Álvaro UribeMiguel Uribe TurbayMiguel Uribe LondoñoCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo después de que el presidente publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la labor de la Fiscalía en el proceso de paz

La fiscal general Camargo rechaza

Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

Uno de los jóvenes es un creador de contenido que aprovechó una supuesta alianza comercial con una marca para jugarle la broma a su mamá, que solo pudo reír y reír en medio del “viaje”

Así fue la reacción de

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La exprotagonista de novela insinuó una relación secreta entre la ‘influencer’ paisa y el creador de ‘La casa de Alofoke’, además de criticar su paso por el ‘reality’ y su reciente cirugía estética

Yina Calderón arremetió en contra

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Varias reconocidas figuras del entretenimiento compartieron en redes sociales cómo los tomó el sismo que despertó a Bogotá y otras ciudades

Así fue la particular forma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió en contra

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Estos son los personajes que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio a mejor jugador de la MLS en 2025, galardón que fue inaugurado por el ‘Pibe’ Valderrama en 1996

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”