Colombia

TikTok es la principal herramienta de grupos criminales para reclutar menores en Colombia: así funciona según ONG

La falta de restricción en los contenidos de esta red social facilita la captación de los menores de edad, que encuentran toda la información para el reclutamiento forzado

Guardar
En la investigación se evidencia
En la investigación se evidencia que TikTok es el principal canal de reclutamiento - crédito composición fotográfica

El reclutamiento forzado de menores a través de redes sociales se ha consolidado como uno de los desafíos humanitarios más urgentes en Colombia, según un estudio publicado por la ONG Vivamos Humanos.

La investigación, titulada El algoritmo en el conflicto armado, advierte que la pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta modalidad de captación, que opera en silencio, ha sido identificada como una nueva forma de violencia que afecta especialmente a las zonas de conflicto.

Durante la presentación del informe, el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, subrayó la gravedad de la situación al afirmar que “los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos” del Gobierno contra los grupos armados.

En estos videos se muestran entrenamientos, dinero, testimonios y presuntos actos de servicio de los frentes armados - crédito Vivamos Humanos

El estudio documentó cuarenta casos con evidencia directa de reclutamiento en TikTok y detectó 70 cuentas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales, inferidas a partir de las interacciones en los comentarios.

La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la organización, Lina Mejía, señaló que identificaron “falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia” para este tipo de casos. Además, advirtió que, aunque el contenido sea reportado, “continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más”.

El informe destaca que Tiktok es la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión masiva de los videos, las pocas restricciones en el contenido y la facilidad de búsqueda mediante etiquetas o palabras clave asociadas a los grupos armados.

El estudio de Vivamos Humanos revela que el reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes no se limita a TikTok, aunque esta es la principal red social utilizada para captar menores.

En las imágenes se evidencia
En las imágenes se evidencia que el reclutamiento en redes es constante - crédito Vivamos Humanos

También se identificaron actividades en Facebook, Instagram, Telegram e incluso en aplicaciones de videojuegos como Roblox. Los grupos armados ilegales aprovechan el alcance de estas plataformas, donde los videos pueden alcanzar 200.000 visitas y registrar más de 76.000 interacciones.

Entre los principales responsables de esta práctica figuran las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal del país. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por estos grupos armados.

El informe detalla dos modalidades principales de reclutamiento a través de redes sociales: la primera consiste en ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, mientras que la segunda se basa en engaños y otras formas de captación, como la utilización de correos humanos para efectuar la vinculación forzada de menores.

Las regiones más afectadas por el reclutamiento digital se concentran en zonas de conflicto, especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca en el suroeste, así como en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

Con videos como estos, los grupos armados llegan a los menores - crédito Vivamos Humanos

El estudio combinó la observación sistemática en entornos digitales, la documentación de casos verificables y la recolección de testimonios territoriales, identificando tendencias por grupo armado y región, con especial atención a Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cesar, Bolívar y Córdoba.

El seguimiento a TikTok permitió analizar variables como el tipo de contenido, la narrativa, las interacciones y las referencias a actores armados, lo que evidenció la magnitud del fenómeno y la urgencia de establecer mecanismos efectivos de denuncia y control en las plataformas digitales.

El informe también detalla que a pesar que el contenido se elimine este se termina replicando 3 o 4 veces más en cuentas que vuelven a subir los videos o que generan material similar.

Temas Relacionados

TikTokReclutamiento de menoresELNDisidencias de las FARCClan del GolfoColombia-Noticias

Más Noticias

Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por tomarse fotos junto al expresidente Álvaro Uribe: “No pierdan el tiempo”

La imagen compartida por la presentadora junto al exfutbolista y el líder del Centro Democrático desató reacciones encontradas, llevando a la bogotana a reflexionar públicamente sobre el respeto y la convivencia digital en Colombia

Jessica Cediel respondió a las

Estados Unidos incluye en la Lista Clinton a colombianos por reclutar mercenarios para pelear en Sudán

La administración estadounidense tomó medidas contra ciudadanos y empresas de Colombia y Panamá, señalados por facilitar la incorporación de combatientes a un grupo armado sudanés

Estados Unidos incluye en la

Lotería de Cundinamarca aumentó el premio mayor a $8.000 millones en una fecha específica

La Lotería de Cundinamarca anunció novedades para su sorteo de diciembre, con ajustes en los montos y condiciones para la edición especial de fin de año

Lotería de Cundinamarca aumentó el

Director de la cárcel La Picota contó detalles cómo se fugo un interno por ‘cambiazo’: hubo falla de una dragoneante del Inpec

Como Pedro David Nieves Mosquera fue identificado el procesado que purgaba una condena de 28 años de cárcel, pero se escapó

Director de la cárcel La

Empleo en Bogotá: hay más de 600 vacantes para colombianos y migrantes con sueldos de hasta $12 millones

La capital del paíz abrió nuevas vacantes laborales en diferentes sectores, dirigidas a bachilleres, técnicos y profesionales, con varias opciones salariales y mecanismos de postulación disponibles durante la semana

Empleo en Bogotá: hay más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel respondió a las

Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por tomarse fotos junto al expresidente Álvaro Uribe: “No pierdan el tiempo”

Mayra Ramírez fue vista enamorada junto a su pareja durante el concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio como parte de su receso con el Chelsea

Nórida Rodríguez advirtió sobre modalidad de fraude en la que cayó: “Me estafaron”

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu: “Ella sí bañaba”

La Barbie Colombiana respondió críticas por denunciar robo antes de postularse a ‘La casa de los famosos’: “Iban a decir que todo fue un drama”

Deportes

Este es el motivo por

Este es el motivo por el que la final de Junior vs. Tolima no se jugará un fin de semana: Dimayor explicó las razones

Mohamed Salah extraña a Luis Díaz: la salida del colombiano del Liverpool habría sido una de las razones por las que se molestó con Arne Slot

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Junior dio a conocer los precios de la boletería de la gran final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima : hay desde $50.000