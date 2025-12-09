TikTok es la principal herramienta de grupos criminales para reclutar menores en Colombia: así funciona según ONG

En la investigación se evidencia que TikTok es el principal canal de reclutamiento - crédito composición fotográfica

El reclutamiento forzado de menores a través de redes sociales se ha consolidado como uno de los desafíos humanitarios más urgentes en Colombia, según un estudio publicado por la ONG Vivamos Humanos.

La investigación, titulada El algoritmo en el conflicto armado, advierte que la pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales.

Esta modalidad de captación, que opera en silencio, ha sido identificada como una nueva forma de violencia que afecta especialmente a las zonas de conflicto.

Durante la presentación del informe, el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, subrayó la gravedad de la situación al afirmar que “los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos” del Gobierno contra los grupos armados.

El estudio documentó cuarenta casos con evidencia directa de reclutamiento en TikTok y detectó 70 cuentas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales, inferidas a partir de las interacciones en los comentarios.

La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la organización, Lina Mejía, señaló que identificaron “falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia” para este tipo de casos. Además, advirtió que, aunque el contenido sea reportado, “continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más”.

El informe destaca que Tiktok es la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión masiva de los videos, las pocas restricciones en el contenido y la facilidad de búsqueda mediante etiquetas o palabras clave asociadas a los grupos armados.

El estudio de Vivamos Humanos revela que el reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes no se limita a TikTok, aunque esta es la principal red social utilizada para captar menores.

También se identificaron actividades en Facebook, Instagram, Telegram e incluso en aplicaciones de videojuegos como Roblox. Los grupos armados ilegales aprovechan el alcance de estas plataformas, donde los videos pueden alcanzar 200.000 visitas y registrar más de 76.000 interacciones.

Entre los principales responsables de esta práctica figuran las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal del país. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por estos grupos armados.

El informe detalla dos modalidades principales de reclutamiento a través de redes sociales: la primera consiste en ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, mientras que la segunda se basa en engaños y otras formas de captación, como la utilización de correos humanos para efectuar la vinculación forzada de menores.

Las regiones más afectadas por el reclutamiento digital se concentran en zonas de conflicto, especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca en el suroeste, así como en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

El estudio combinó la observación sistemática en entornos digitales, la documentación de casos verificables y la recolección de testimonios territoriales, identificando tendencias por grupo armado y región, con especial atención a Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cesar, Bolívar y Córdoba.

El seguimiento a TikTok permitió analizar variables como el tipo de contenido, la narrativa, las interacciones y las referencias a actores armados, lo que evidenció la magnitud del fenómeno y la urgencia de establecer mecanismos efectivos de denuncia y control en las plataformas digitales.

El informe también detalla que a pesar que el contenido se elimine este se termina replicando 3 o 4 veces más en cuentas que vuelven a subir los videos o que generan material similar.