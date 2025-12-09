Colombia

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 8 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña se distingue como una de las más buscadas en el territorio nacional. Noche tras noche, quienes participan en este juego suman oportunidades para ganar premios de diverso valor.

A las 22:00 horas de cada noche, miles de colombianos esperan expectantes los resultados. El funcionamiento sencillo de esta lotería atrae tanto a los jugadores nuevos como a quienes ya tienen experiencia, ya que solo deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y determinar el monto de su apuesta.

Los billetes se pueden adquirir en los lugares habilitados, cuya ubicación exacta se encuentra publicada en la página web oficial de la Lotería Caribeña.

Seguidamente, encontrará los números ganadores correspondientes al sorteo de la noche del 8 de diciembre. Si resulta premiado, conserve su boleto, ya que es el único documento que le permite cobrar el premio.

Los números ganadores de este lunes 08 de diciembre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 3954

Quinta: 4

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Inpec reveló que más de 33.000 celulares han sido incautados este año en cárceles del país

En los últimos tres años han sido sancionados 600 funcionarios y se han iniciado investigaciones contra 2.800 empleados de la entidad que habrían favorecido el ingreso de celulares, módems, cargadores y simcards a los reclusorios

Inpec reveló que más de

Estrategias de Famisanar para agilizar trámites y reducir quejas en todas sus regionales del país

En una reunión con gerentes de distintas zonas del país, la EPS Famisanar definió nuevas acciones para fortalecer la atención, optimizar procesos internos y organizar la operación territorial

Estrategias de Famisanar para agilizar

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este martes

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy martes

Tenga en cuenta: Así regirá

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este martes 9 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar en la Villavicencio hoy martes

Pico y Placa: qué vehículos

Embargos a cesantías: las únicas excepciones legales que permiten retener este ahorro laboral en Colombia

En Colombia, las cesantías son un ahorro obligatorio protegido por ley, pero existen dos excepciones en las que un juez puede autorizar su embargo

Embargos a cesantías: las únicas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Deportes

La Dimayor anunció fechas de

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026