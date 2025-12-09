Renta Ciudadana: las razones por las que podría perder la ayuda de Prosperidad Social

El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 25 de septiembre y se extiende hasta el 13 de octubre - crédito Prosperidad Social

Renta Ciudadana es un programa del Gobierno nacional, implementado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que busca apoyar la superación de la pobreza en Colombia mediante la entrega de incentivos económicos a los hogares más vulnerables.

Para el 2024, el programa tuvo una serie de cambios que empezaron con el nombre, pues antes era conocido como ‘Familias en Acción’, además se implementaron las transferencias de manera gradual y progresiva por medio de diferentes líneas de intervención.

Para el 2025, las ayudas se centraron en la línea de Valoración del Cuidado que está dirigida a madres cabeza de familia a cargo de menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren de atención permanente.

La permanencia en este sistema requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos tanto para el titular como para el hogar beneficiario.

Las familias beneficiarias de Renta Ciudadana deben cumplir varias condiciones para mantenerse en el programa y evitar la suspensión de los pagos - crédito Prosperidad Social

Las condiciones de salida están definidas en la reglamentación de Renta Ciudadana y determinan los casos en los que un hogar pierde el derecho a recibir los incentivos que pueden ser de hasta $500.000 cada 45 días.

Razones por las que le quitarían Renta Ciudadana

Alcanzar la edad máxima estipulada por el programa para el acompañamiento de niños o niñas.

Que el hogar ya no cuente con niños o niñas que requieran acompañamiento.

Retiro voluntario de los beneficiarios.

La demostración de que las personas con discapacidad dejaron de necesitar cuidado o asistencia personal.

Requisitos para la permanencia

Para continuar como beneficiario de Renta Ciudadana, se deben cumplir múltiples requisitos:

1. No debe haber adolescentes o jóvenes vinculados al programa Jóvenes en Paz dentro del grupo familiar.

2. El titular y/o beneficiario debe tener su inscripción vigente en el Sisbén IV en categoría A o aparecer en los listados oficiales de población indígena.

3. La información aportada en los registros administrativos de Renta Ciudadana debe coincidir con la registrada en otras bases oficiales.

4. Los documentos de identidad de titulares y beneficiarios deben estar vigentes.

Razones como la falta de requisitos, cambios en la situación familiar o decisiones administrativas pueden generar la salida de un hogar del programa Renta Ciudadana - crédito Prosperidad Social

5. Las condiciones sociales y económicas del hogar tienen que ajustarse a los criterios establecidos por el programa.

6. Se debe acreditar la supervivencia tanto del titular como de los integrantes del hogar (niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad según la línea de intervención).

7. Es obligatorio suscribir el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad, cumpliendo con las exigencias en materia de salud y educación.

Prosperidad Social aclara que la suspensión inicial puede transformarse en la expulsión definitiva si no se subsanan las causas que originaron la medida. Además, el proceso formal asegura la imparcialidad, ofrece el derecho de defensa y de prueba para todos los involucrados.

Quienes pierdan el beneficio serán informados oficialmente por la entidad. El programa prioriza la transparencia y las garantías para los titulares y los miembros del hogar.

La participación en Renta Ciudadana requiere mantener actualizada la información y cumplir con los parámetros definidos en todos los componentes del programa y reclamar los dineros en las fechas asignadas para evitar retrocesos.

El no cumplimiento de alguno de estos requisitos resulta en la suspensión y posible perdida definitiva del subsidio otorgado por el Estado.

Anticipan los pagos de Renta Ciudadana

El Departamento para la Prosperidad Social anunció el inicio del sexto y último ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA del año.

Según el director, Mauricio Rodríguez Amaya, los pagos para participantes con cuenta bancaria arrancan el 4 de diciembre, mientras que quienes cobran por giro podrán hacerlo entre el 10 y el 21 de diciembre.

Prosperidad Social anuncia el cronograma de pagos de fin de año para Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Prosperidad Social

En este ciclo, la inversión asciende a314.979 millones de pesos y beneficia a 773.800 hogares, que incluyen 825.700 niños y niñas menores de 6 años. Para acceder a la transferencia, Prosperidad Social verificó el cumplimiento en vacunación, afiliación a EPS y matrícula escolar

Esta es la primera vez que el ciclo 6 se anticipa a inicios de diciembre, mejorando la oportunidad en la entrega de los recursos.