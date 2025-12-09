Colombia

Nuevo Liberalismo mantendrá su personería para las elecciones de 2026, según Juan Manuel Galán: tribunal negó tutela

Un fallo judicial desestimó los argumentos sobre supuesta confusión con el Partido Liberal y permitió que la colectividad siga vigente en el proceso electoral de 2026

Guardar
Declaraciones de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo - crédito @juanmanuelgalan/X

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela que pretendía forzar al Nuevo Liberalismo a cambiar su identidad visual y denominación para las elecciones de 2026, manteniendo la colectividad su reconocimiento legal y sus símbolos.

El fallo, comunicado por Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y director de la colectividad, descartó las reclamaciones del Partido Liberal Colombiano sobre una supuesta confusión entre ambas colectividades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tutela, impulsada por representantes liberales, sostenía que el uso del término “Liberalismo”, junto con los colores rojo y blanco, generaba confusión en el electorado y dificultaba la diferenciación entre los partidos al momento de votar.

El recurso afirmaba: “no existe duda que el nombre Liberalismo del Partido Nuevo Liberalismo se confunde con el Partido Liberal Colombiano, aunado que los emblemas y colores institucionales blanco y rojo son los mismos y se utilizan para identificar al Partido Liberal Colombiano, lo cual fácilmente permite hacer incurrir en error a los ciudadanos”.

La decisión del tribunal fue interpretada por Galán como un paso crucial para la vigencia democrática del Nuevo Liberalismo.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial
Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo - crédito Infobae Colombia

Según sus palabras, “esta decisión es una derrota para quienes intentaron revictimizar nuestra historia y desconocer el derecho que tenemos a existir como partido. No podrán borrar el legado de quienes entregaron su vida por la democracia. Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”.

La acción judicial fue presentada durante noviembre, poco después de que integrantes del Partido Liberal advirtieron que conservar los símbolos generaba violación a sus derechos políticos.

En ese contexto, la dirigencia del Nuevo Liberalismo expresó que la tutela ponía en riesgo la recuperación de la personería jurídica obtenida tras un proceso judicial de varios años.

El tribunal consideró que la tutela no era el mecanismo procedente para resolver disputas sobre emblemas partidistas y negaron las peticiones presentadas.

Juan Manuel Galán expresó que “ahora nos quieren negar el derecho fundamental a participar en política luego de una lucha de años para reabrir ese espacio. Es algo que no se puede entender”.

Juan Manuel Galán reaccionó a
Juan Manuel Galán reaccionó a la decisión del tribunal de declarar improcedente la tutela contra el Nuevo Liberalismo - crédito @juanmanuelgalan/X

Con el fallo, el Nuevo Liberalismo podrá utilizar su nombre, logo y colores institucionales en los próximos comicios legislativos y presidenciales. El resultado de este proceso aleja por ahora la posibilidad de un cambio en la identidad de la colectividad de cara a los comicios de 2026, asegurando su plena participación en el escenario político nacional.

Detalles de lo ocurrido

El 7 de noviembre de 2025, el Partido Liberal interpuso una acción de tutela con la que se buscaba que el Nuevo Liberalismo modificara su nombre y color antes de inscribir a sus candidatos.

En el documento se dejaba claridad de que la facción no podía utilizar la palabra “liberalismo” ni el color rojo, puesto que estos le pertenecen al liberalismo tradicional desde hace más de 100 años.

En el documento se dejaba
En el documento se dejaba claridad de que la facción no podía utilizar la palabra “liberalismo” ni el color rojo - crédito Colprensa

“Que en efecto, se ordene al Consejo Nacional Electoral, en aplicación de la Sentencia SU- 257 de 2021, que en el término improrrogable de 48 horas, ordene al Partido Nuevo Liberalismo que antes de inscribir sus candidatos al Congreso de la República para las elecciones que tendrán lugar el 8 de marzo de 2025 y/o el candidato a la Presidencia de la República para la elección que se celebrará el 31 de mayo de 2026, cumplan con lo ordenado en la Resolución No. 7822 del 28 de octubre de 2021, expedida por esa Autoridad Electoral”, indicaba la tutela.

En su momento, Juan Manuel Galán ofreció una entrevista con W Radio en la que indicó que es injustificable lo que se pide en la tutela, puesto que el Consejo Nacional Electoral ya aprobó el nombre y los colores.

“Se aprobaron los nuevos estatutos con las normas vigentes que rigen a los partidos en Colombia, el CNE los aprobó (incluidos el logo y la identidad del partido). El Partido Liberal insiste en que el logo confunde a la gente y debe cambiarse”, señaló Galán

Temas Relacionados

Nuevo LiberalismoJuan Manuel GalánPartido LiberalAcción de tutelaElecciones Nuevo LiberalismoNuevo Liberalismo y Partido LiberalColombia-Noticias

Más Noticias

Se reanuda tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado: cuáles son las diferencias entre senadores y Gobierno Petro

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional sigue sin aprobación definitiva, mientras persisten dudas sobre su sostenibilidad financiera y la presión política por parte del Ejecutivo

Se reanuda tercer debate de

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

La Tricolor debutará en la Copa Mundial de la FIFA del 2026 el 17 de junio en el estadio Azteca de la ciudad de México ante Uzbekistán, selección debutante en el campeonato

Este es el número de

Fiscalía radicó solicitud de imputación contra Álvaro Leyva por lío de los pasaportes: este es el delito que buscará endilgarle

El exministro de Relaciones Exteriores está bajo la lupa del ente investigador por haber declarado desierta una licitación que tenía como objeto garantizar el suministro de los documentos

Fiscalía radicó solicitud de imputación

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió sus listas al Congreso con más de 800.000 firmas: Juliana Gutiérrez encabeza la del Senado

Creemos confirmó la entrega de los respaldos ciudadanos ante la Registraduría para avalar la participación de sus candidatos al Senado y la Cámara en las elecciones legislativas de marzo de 2026

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió

Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

La modalidad de extorsión utiliza supuestos familiares o amigos para engañar a las víctimas con envíos internacionales, por lo que las autoridades recomiendan verificar la identidad del remitente

Gobierno se unió al llamado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate arremetió de nuevo

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu de acusaciones públicas

La Barbie Colombiana respondió críticas por denunciar robo antes de postularse a ‘La casa de los famosos’: “Iban a decir que todo fue un drama”

Carlos Torres reveló cuál ha sido la peor escena de cama que le ha tocado realizar y por qué

Nicolás Arrieta se refirió a su nueva apariencia con mensaje al presidente de El Salvador Nayib Bukele: “Se le hace agua la boca”

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

Deportes

Este es el número de

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Junior dio a conocer los precios de la boletería de la gran final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima

Partidos del Mundial 2026 se cruzarían con las elecciones presidenciales en Colombia, alertó Ramón Jesurún

Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia