Nuevo Liberalismo mantendrá su personería para las elecciones de 2026, según Juan Manuel Galán: tribunal negó tutela

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela que pretendía forzar al Nuevo Liberalismo a cambiar su identidad visual y denominación para las elecciones de 2026, manteniendo la colectividad su reconocimiento legal y sus símbolos.

El fallo, comunicado por Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y director de la colectividad, descartó las reclamaciones del Partido Liberal Colombiano sobre una supuesta confusión entre ambas colectividades.

La tutela, impulsada por representantes liberales, sostenía que el uso del término “Liberalismo”, junto con los colores rojo y blanco, generaba confusión en el electorado y dificultaba la diferenciación entre los partidos al momento de votar.

El recurso afirmaba: “no existe duda que el nombre Liberalismo del Partido Nuevo Liberalismo se confunde con el Partido Liberal Colombiano, aunado que los emblemas y colores institucionales blanco y rojo son los mismos y se utilizan para identificar al Partido Liberal Colombiano, lo cual fácilmente permite hacer incurrir en error a los ciudadanos”.

La decisión del tribunal fue interpretada por Galán como un paso crucial para la vigencia democrática del Nuevo Liberalismo.

Según sus palabras, “esta decisión es una derrota para quienes intentaron revictimizar nuestra historia y desconocer el derecho que tenemos a existir como partido. No podrán borrar el legado de quienes entregaron su vida por la democracia. Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”.

La acción judicial fue presentada durante noviembre, poco después de que integrantes del Partido Liberal advirtieron que conservar los símbolos generaba violación a sus derechos políticos.

En ese contexto, la dirigencia del Nuevo Liberalismo expresó que la tutela ponía en riesgo la recuperación de la personería jurídica obtenida tras un proceso judicial de varios años.

El tribunal consideró que la tutela no era el mecanismo procedente para resolver disputas sobre emblemas partidistas y negaron las peticiones presentadas.

Juan Manuel Galán expresó que “ahora nos quieren negar el derecho fundamental a participar en política luego de una lucha de años para reabrir ese espacio. Es algo que no se puede entender”.

Con el fallo, el Nuevo Liberalismo podrá utilizar su nombre, logo y colores institucionales en los próximos comicios legislativos y presidenciales. El resultado de este proceso aleja por ahora la posibilidad de un cambio en la identidad de la colectividad de cara a los comicios de 2026, asegurando su plena participación en el escenario político nacional.

Detalles de lo ocurrido

El 7 de noviembre de 2025, el Partido Liberal interpuso una acción de tutela con la que se buscaba que el Nuevo Liberalismo modificara su nombre y color antes de inscribir a sus candidatos.

En el documento se dejaba claridad de que la facción no podía utilizar la palabra “liberalismo” ni el color rojo, puesto que estos le pertenecen al liberalismo tradicional desde hace más de 100 años.

“Que en efecto, se ordene al Consejo Nacional Electoral, en aplicación de la Sentencia SU- 257 de 2021, que en el término improrrogable de 48 horas, ordene al Partido Nuevo Liberalismo que antes de inscribir sus candidatos al Congreso de la República para las elecciones que tendrán lugar el 8 de marzo de 2025 y/o el candidato a la Presidencia de la República para la elección que se celebrará el 31 de mayo de 2026, cumplan con lo ordenado en la Resolución No. 7822 del 28 de octubre de 2021, expedida por esa Autoridad Electoral”, indicaba la tutela.

En su momento, Juan Manuel Galán ofreció una entrevista con W Radio en la que indicó que es injustificable lo que se pide en la tutela, puesto que el Consejo Nacional Electoral ya aprobó el nombre y los colores.

“Se aprobaron los nuevos estatutos con las normas vigentes que rigen a los partidos en Colombia, el CNE los aprobó (incluidos el logo y la identidad del partido). El Partido Liberal insiste en que el logo confunde a la gente y debe cambiarse”, señaló Galán