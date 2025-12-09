Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify dio a conocer su conteo con los más escuchado en los podcast de Colombia, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en Colombia

1. LA DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

2. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

3. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

4. Más Allá del Silencio con Rafa Poveda

Más allá del silencio es más que un podcast.. es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete a nosotros en Más allá del silencio, donde la verdad no teme ser escuchada y las historias más impactantes son desentrañadas.Conviértete en un seguidor de este podcast: https:www.spreaker.compodcastmas-alla-del-silencio-con-rafa-poveda--6177497support.

5. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

6. Vamos pa' eso

Vamos Pa' Eso, su podcast, es una plataforma dedicada al análisis de casos de personas que han sido víctimas y se encuentran involucradas en un juicio o en algún proceso legal en curso. Estas personas comparten sus historias para explicar a la audiencia qué acciones se pueden tomar en este tipo de situaciones y cómo funciona el sistema legal en Colombia.

7. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

8. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

9. Dr. Mario Alonso Puig

Podcast Oficial Mario Alonso Puig

10. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la sexta temporada del pódcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos invita a profundizar en los grandes retos emocionales y psicológicos de nuestro tiempo, ofreciéndonos herramientas prácticas para vivir con mayor equilibrio y bienestar. Nos ayudará a superar las pequeñas batallas del día a día y a desarrollar la capacidad de aceptar y soltar aquello que no podemos controlar. Vivimos en una sociedad acelerada, marcada por la sobreexposición, la inmediatez, las malas noticias y la presión constante. Todo ello impacta directamente en nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. A lo largo de esta temporada, Marian abordará cuestiones tan actuales como la ansiedad social, la resiliencia, la gratitud, la soledad, el poder de la atención y la importancia de cuidar nuestras relaciones. Cada episodio será una invitación a detenerse, reflexionar y descubrir herramientas que nos ayuden a reenfocar nuestra vida, recuperar la calma y conectar con lo que de verdad importa. El pódcast de Marian Rojas Estapé es un pódcast exclusivo de Spotify. YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9w Instagram: https:www.instagram.commarianrojasestape Tiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficial Créditos: Guion y locución: Marian Rojas Estapé Producción: Editorial Espasa Coordinación: Sergio García Jáñez y Sara Ayllón Grabación: Margot Martín Edición: Sunne de Nación Podcast

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.