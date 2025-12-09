Colombia

Karen Sevillano reveló si tienes planes de convertirse en mamá próximamente y cuál es el sentimiento que tiene actualmente con el tema

La presentadora de ‘El after’ en ‘La casa de los famosos Colombia’ contó que, aunque no descarta ser madre, por ahora prefiere enfocarse en viajar, disfrutar de su carrera y cumplir metas personales

Karen Sevillano aclara rumores sobre
Karen Sevillano aclara rumores sobre maternidad y revela sus verdaderas prioridades para 2026 - crédito @karensevillano/IG

La creadora de contenido Karen Sevillano ha abordado abiertamente las especulaciones sobre su posible maternidad en 2026, dejando claro que, aunque no descarta la idea de formar una familia, sus prioridades actuales se centran en el crecimiento profesional y la realización de proyectos personales.

Durante una interacción reciente con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Sevillano explicó que, si bien se siente preparada en aspectos como la estabilidad emocional y económica, aún tiene metas por cumplir antes de considerar la maternidad, entre ellas viajar a Europa y continuar consolidando su carrera en los medios.

En sus declaraciones, la presentadora de El After en la senguda y tercera temporada de La casa de los famosos Colombia subrayó el impacto que este proyecto ha tenido en su trayectoria, posicionándola como una de las figuras más reconocidas en el ámbito digital del país y reconoció que asumir la maternidad en 2026 implicaría pausar sus objetivos a corto plazo, especialmente en un momento en el que su agenda laboral sigue expandiéndose.

No (tiene pensado ser mamá para el 2026 ni próximamente)... Yo sí quiero tener hijos últimamente. O sea, yo creo que la maternidad le empieza a dar a uno como después de los 30 las ganas de ser mamá. Hay días que yo me despierto y yo digo: ‘Quiero tener ocho hijos’. En serio. Quiero ocho hijos, parir y parir. Y parir y parir. Porque puedo, porque puedo. Pero hay días que yo digo: ‘Marica, ¿pa qué?’ A mí me gusta mucho viajar, todavía tengo muchos países por conocer. El año que viene voy a ver si por fin me voy para Europa, porque quiero conocer. Pero he tenido mucho trabajo también, gracias a Dios, y por eso no he podido irme, así como de viaje un mes, dos meses", explicó la presentadora.

Karen Sevillano revela por qué
Karen Sevillano revela por qué aplaza la maternidad - crédito @Karensevillano/IG

Durante su conversación no dudó en poner sobre la mesa el tema del empoderamiento femenino y lo que pueden lograr las mujeres en todos los aspectos, incluido, el convertirse en mamás, pero aseguró que no por eso es una prioridad en este momento de su vida.

En sus propias palabras: “Porque nosotras como mujeres somos la única especie que puede hacer. O sea, yo como mujer puedo hacer a otro humano. Un hombre no. O sea, mi novio no puede hacer a otro humano. Yo puedo hacer a otro humano. O sea, yo todo lo puedo”.

Además, la influencer compartió que disfruta de ciertos placeres personales que, según sus propias palabras, tendría que sacrificar si decide convertirse en madre próximamente, como por ejemplo, los tratamientos de belleza, los encuentros con amigos y su reciente afición por adquirir accesorios de oro, una pasión que ha aprendido a disfrutar plenamente.

“Hay días que yo digo: ‘No, yo no quiero tener ningún hijo’, pero yo quiero gastarme toda mi plata en mí, en extensiones, uñas, viajes, empresa, ropa de Shein, de Temu, de Prada, relojes en oro, oro, mucho oro, amo el oro. No sé. Y un hijo no me lo va a permitir”, confesó Karen Sevillano.

Los planes de Karen Sevillano antes de ser mamá - crédito @karensevillano/IG

Finalmente, Karen indicó que a pesar de que el 2026 no figura como el año en el que dará el paso hacia la maternidad, sí es un tema que tiene en mente con su pareja, reflejando una postura flexible y personal frente a la presión social y mediática.

La creadora de contenido enfatizó que su decisión de ser madre llegará en el momento que considere más adecuado para su bienestar y desarrollo, priorizando sus sueños y metas individuales.

La conversación de Sevillano con sus seguidores dejó ver su determinación de construir un futuro a su propio ritmo, lejos de expectativas externas, y reafirma su compromiso con el crecimiento personal y profesional.

