Karen Sevillano revela por qué se considera una ‘amiga cactus’: “Tengo mis detalles, pero no soy una amiga presente”

La creadora de contenido respondió a un seguidor por qué no es tan fácil ser amiga suya - crédito @rastreandofamosos/IG

Karen Sevillano, reconocida por su triunfo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales.

La creadora de contenido, famosa por su autenticidad, respondió abiertamente a una pregunta sobre su forma de ser como amiga, definiéndose como una “amiga cactus”, un concepto que ha generado debate entre sus seguidores.

La influencer confesó que con Neider llegaron a la decisión de que quieren ser padres de una niña - crédito @karensevillano/ Instagram

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, una seguidora le comentó: “Debe ser una chimbaaaaa ser tu amiga”.

Ante esto, la vallecaucana ofreció una respuesta directa y extensa sobre su estilo de amistad, y el porqué no es una persona fácil para entablar este tipo de relaciones.

“Y no, yo soy una amiga cactus. ¿Se acuerdan de que en el TikTok se puso de moda como el concepto de amiga bonsái y amiga cactus? Yo soy una amiga cactus. Chicos, si vos a mí no me llamas, a mí no me pasa nada. Si no me llamás, no me escribís, nada de eso, yo te dejo un mensaje: ‘Ay, hola, ve qué más, ah bien, bien, ah bueno, ya, ya, chau’. Y ya”, expresó Sevillano, dejando claro que su manera de relacionarse no sigue los patrones tradicionales de contacto frecuente.

Juan David Zapata y Karen Sevillano han mantenido una amistad cercana desde que salieron del programa en el Canal RCN - crédito @juandazapata07/IG

La creadora de contenido profundizó en su explicación, reconociendo que su presencia en la vida de sus amistades no se caracteriza por la constancia.

“Pero yo no soy una amiga que te llama, yo no soy una amiga que te busca si me entiendes, si estoy preocupada, si soy una amiga que se preocupa. Tengo mis detalles, pero yo no soy una amiga muy presente que digamos”, agregó, mencionando que, aunque se preocupa por quienes aprecia, no suele manifestarlo a través de llamadas o mensajes continuos.

Muestra de eso fue la relación de amistad que sostuvo con La Segura durante su paso por La casa de los famosos Colombia, con la que después de terminar el reality no se les volvió a ver juntas, pero en los reencuentros grupales es como si el tiempo no hubiera pasado e interactúan constantemente.

Karen Sevillano y La Segura tuvieron una buena amistad en 'La casa de los famosos' -crédito Canal RCN

El concepto de “amiga cactus” se ha popularizado en redes sociales para describir a quienes, pese a no mantener un contacto constante, conservan la solidez y el valor de la relación a lo largo del tiempo.

Estas amistades, como los cactus, resisten largos periodos sin comunicación, pero al reencontrarse, la conexión permanece intacta y sin resentimientos.

En contraste, la “amiga bonsái” representa a quienes requieren atención y cuidado frecuente, con interacciones regulares para que la relación se mantenga viva y no se deteriore.

Para Sevillano, la autenticidad radica en aceptar su preferencia por la independencia y el espacio personal, una postura que define su manera de vincularse con los demás.

Qué fue lo más duro de ‘La casa de los famosos’ para Karen Sevillano

Aunque contó que la adaptación a estar frente a las cámaras 24/7 y fue el principal motivo por el que bromeó sobre sus desnudos, algo que le dolió demasiado fue la eliminación de La Segura.

La creadora de contenido entre llantos se despidió de su mejor amiga - crédito Infobae

Esto la llevó a pensar si alguien o algunos cuantos no votaron para que se quedara en la competencia.

Johana Velandia: Karen, ¿qué fue lo que le pasó o lo que sintió que fue más denso de la casa?

Karen Sevillano: Obviamente, cuando eliminaron a La segura. No, sufrí, horrible... Hasta el sol de hoy yo no entiendo. ¿Quién no votó? (risas).

Johana Velandia: ¿Quién no votó? Sí.

Karen Sevillano: No entiendo qué estaba pasando afuera.

Durante la conversación, Karen habló sobre la posibilidad de volver a participar en un reality y se mostró dispuesta, aunque con condiciones claras.