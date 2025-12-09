Colombia

Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por tomarse fotos junto al expresidente Álvaro Uribe: “No pierdan el tiempo”

La imagen compartida por la presentadora junto al exfutbolista y el líder del Centro Democrático desató reacciones encontradas, llevando a la bogotana a reflexionar públicamente sobre el respeto y la convivencia digital en Colombia

La presentadora bogotana se refirió a las críticas que recibió por su fotografía junto a Álvaro Uribe - crédito @jessicacedielnet/IG

La reciente publicación de Jessica Cediel junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en redes sociales desató una oleada de reacciones que trascendieron el ámbito del entretenimiento entre sus seguidores así como de los detractores del exjefe de Estado.

Cediel, reconocida por su participación en programas como La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo, compartió unas fotografías en las que aparece sonriente y en actitud relajada junto a Uribe Vélez y el exfutbolista Freddy Guarín, acompañando la escena con un mensaje de gratitud y admiración al exmandatario.

Este gesto, lejos de pasar inadvertido, generó críticas y llamados a dejar de seguirla en su cuenta oficial de Instagram, pues para muchos de sus fans el país se encuentra polarizado con miras a las siguientes elecciones presidenciales.

La fotografía de Jessica Cediel
La fotografía de Jessica Cediel que abrió el debate en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/IG

En respuesta a la controversia, Cediel utilizó sus redes sociales para dirigirse a quienes cuestionaron su postura política y su cercanía con el expresidente.

En un mensaje enfático, la presentadora instó a sus seguidores a evitar los ataques personales y a priorizar el respeto por las opiniones ajenas.

Cediel expresó: “Cada quien brinda lo que tiene en el corazón. Si usted tiene veneno, eso es lo que usted va a compartir… si, por el contrario, usted tiene amor, eso es lo que va a dar a la sociedad. Mi gente, no pierdan el tiempo pensando o señalando la vida de alguien más, porque ustedes no conocen los fundamentos de esa persona o de esa familia”.

Jessica Cediel encendió las redes
Jessica Cediel encendió las redes con una sensual foto - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La presentadora también reflexionó sobre la importancia de enfocarse en el crecimiento personal y dejar de lado la crítica hacia terceros.

Cediel concluyó su intervención con un llamado a la introspección: “Enfóquense en ustedes, traten de ser la mejor versión de ustedes mismos, mentalmente, espiritualmente y emocionalmente… que sea un propósito dejar de hablar de la vida del prójimo”, concluyó.

La reacción de la presentadora, centrada en la defensa del respeto y la tolerancia, se suma a la discusión sobre los límites de la opinión pública y la convivencia digital en Colombia, provocando una serie de comentarios en la publicación, de los cuales se destacan: “Tengo 6401 razones que usted no entiende”; “grande el expresidente Uribe, que vuelva a ponerle el tatequieto al innombrable”; “ella se funa solita siempre, esa necesidad de hablar”, entre otros.

El hombre ideal para Jessica Cediel

Uno de los temas más recurrentes en la formulación de preguntas en las dinámicas que realiza Jessica Cediel en sus redes sociales, destacan siempre interrogantes sobre su situación sentimental.

La presentadora bogotana expuso las
La presentadora bogotana expuso las cualidades que debe tener su hombre ideal - crédito @chismescalientescol/IG

En medio de las preguntas frecuentes sobre su situación sentimental, Cediel recalcó:

“Estoy soltera por voluntad propia y estoy esperando a un hombre de Dios. ¿A mí qué me derrite? Me derrite un hombre de Dios, un hombre que se respete, que se guarde, que se ame, tanto como lo estoy haciendo yo. Un hombre que ame ver prédicas, que nos sentemos a hablar de Dios, que me diga un domingo: ‘Vamos al servicio’... Es una tarea difícil, pero no imposible cuando estamos de la mano de Dios.”

Al detallar el proceso con el celibato, Cediel sostuvo que al enfocarse en su desarrollo interior y su vínculo con la fe, percibió transformaciones positivas: “Me siento más bella y más sana”, aseguró. Explicó que, al priorizar estos aspectos, notó una diferencia significativa en su estado general.

La presentadora extendió su mensaje a quienes permanecen solteros, sugiriendo la posibilidad de explorar la abstinencia voluntaria y sus beneficios, sin limitarse a quienes estén comprometidos: “Guardarse para la próxima pareja, incluso para los solteros, el hecho de evitar el sexo... verán grandes cambios”, recomendó Cediel, resaltando así el efecto constructivo que, en su experiencia, puede resultar de esta opción personal.

