Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

Las extorsiones en temporada navideña suelen incrementarse. Las autoridades piden denunciar todos los casos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Defensa de Colombia advirtió en su cuenta oficial de X sobre la modalidad de extorsión relacionada con el envío de supuestas encomiendas desde el extranjero.

Especialmente en temporada decembrina, la autoridad instó a la ciudadanía a mantener una actitud de “desconfianza” ante solicitudes de favores por parte de supuestos familiares o amigos, especialmente cuando se trata de recibir paquetes desde otros países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las recomendaciones comunicadas, el Ministerio sugirió cuestionar si la persona que realiza el contacto ha solicitado favores similares anteriormente y verificar la información con otras personas antes de compartir datos personales.

También recomendó evitar el envío de información sin corroborar plenamente la identidad del remitente y buscar alternativas, como realizar videollamadas, para confirmar la identidad del supuesto familiar o amigo.

El Ministerio instó a bloquear inmediatamente al remitente que realice este tipo de contactos y a denunciar de manera anónima cualquier intento de extorsión a las líneas 165 y 147. La entidad destacó que la reserva de la denuncia es absoluta y reiteró el mensaje “Yo no pago, yo denuncio”.

Estas acciones hacen parte de las campañas preventivas y #YoNoPagoYoDenuncio y #NoMeDejoExtorsionar, impulsadas por el Ministerio de Defensa.