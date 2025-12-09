Colombia

Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

La modalidad de extorsión utiliza supuestos familiares o amigos para engañar a las víctimas con envíos internacionales, por lo que las autoridades recomiendan verificar la identidad del remitente

Las extorsiones en temporada navideña
Las extorsiones en temporada navideña suelen incrementarse. Las autoridades piden denunciar todos los casos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Defensa de Colombia advirtió en su cuenta oficial de X sobre la modalidad de extorsión relacionada con el envío de supuestas encomiendas desde el extranjero.

Especialmente en temporada decembrina, la autoridad instó a la ciudadanía a mantener una actitud de “desconfianza” ante solicitudes de favores por parte de supuestos familiares o amigos, especialmente cuando se trata de recibir paquetes desde otros países.

Entre las recomendaciones comunicadas, el Ministerio sugirió cuestionar si la persona que realiza el contacto ha solicitado favores similares anteriormente y verificar la información con otras personas antes de compartir datos personales.

También recomendó evitar el envío de información sin corroborar plenamente la identidad del remitente y buscar alternativas, como realizar videollamadas, para confirmar la identidad del supuesto familiar o amigo.

El Ministerio instó a bloquear inmediatamente al remitente que realice este tipo de contactos y a denunciar de manera anónima cualquier intento de extorsión a las líneas 165 y 147. La entidad destacó que la reserva de la denuncia es absoluta y reiteró el mensaje “Yo no pago, yo denuncio”.

Estas acciones hacen parte de las campañas preventivas y #YoNoPagoYoDenuncio y #NoMeDejoExtorsionar, impulsadas por el Ministerio de Defensa.

