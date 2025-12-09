Colombia

Estrategias de Famisanar para agilizar trámites y reducir quejas en todas sus regionales del país

En una reunión con gerentes de distintas zonas del país, la EPS Famisanar definió nuevas acciones para fortalecer la atención, optimizar procesos internos y organizar la operación territorial

EPS Famisanar - crédito
EPS Famisanar - crédito Famisanar EPS/Facebook

En un encuentro convocado por el agente interventor Germán Darío Gallo, los equipos directivos de 15 regionales de Famisanar revisaron los ajustes que se implementarán para mejorar la experiencia de los afiliados.

La sesión, registrada por EL TIEMPO, reunió a representantes de departamentos del norte, centro, sur y occidente, con énfasis en alinear criterios operativos y fortalecer la organización interna.

La EPS continúa en un proceso de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, vigente desde septiembre de 2023 y prorrogado hasta 2026.

Según la información citada por EL TIEMPO, la compañía enfrenta un aumento en indicadores de quejas y retos financieros que demandan acciones más estructuradas.

En ese escenario, la reunión con los gerentes regionales se centró en definir medidas que permitan avanzar en procesos más ágiles y en una atención con mayor capacidad de respuesta.

Famisanar EPS | crédito cortesía
Famisanar EPS | crédito cortesía Famisanar y Catalina Olaya/Colprensa

Durante la jornada, Gallo expuso la necesidad de consolidar una presencia territorial más efectiva, orientada a una gestión que reduzca los obstáculos que encuentran los afiliados en distintos trámites. También destacó que una ejecución más precisa de las políticas de la intervención contribuirá a disminuir los tiempos de atención y a reforzar los vínculos con la red contratada.

El agente interventor señaló que las mejoras administrativas deben enfocarse en detectar fallas en rutas internas y en desarrollar mecanismos que permitan respuestas más oportunas. Hizo énfasis en que la disminución de PQRS es una prioridad, por lo que cada regional tendrá metas definidas para ajustar procesos de acuerdo con particularidades locales. De acuerdo con lo reportado por EL TIEMPO, esta orientación busca orientar recursos hacia actividades que permitan aumentar la oportunidad en consultas, medicamentos y procedimientos.

Regional Sur: ajustes en atención y gestión farmacéutica

crédito cortesía Famisanar
crédito cortesía Famisanar

La Regional Sur, que agrupa siete departamentos, presentó un balance de proyectos en ejecución. Su gerente, Claudia Camacho, expuso estrategias como visitas con “cliente incógnito” en puntos farmacéuticos para revisar tiempos, disponibilidad y rutas de entrega. También compartió avances en equipos de atención primaria en áreas rurales del Huila y articulaciones con unidades hospitalarias para reforzar la respuesta en servicios de alta complejidad.

Camacho explicó que la región prioriza una red más robusta y coherente con la demanda, con comités técnicos que apoyan decisiones centradas en el uso adecuado de recursos. Su equipo ha promovido alianzas con instituciones públicas y privadas para ampliar la capacidad resolutiva en zonas con mayor presión asistencial.

Regional Norte: trabajo en contratos y reducción de quejas

La Regional Norte, conformada por cinco departamentos, expuso su estrategia orientada a la actualización de contratos y revisión de tarifas, con el propósito de mejorar la cobertura y reducir reclamos. El gerente José Luis Barraza señaló que gran parte de los afiliados se concentran en Santander, donde se reforzarán convenios y ajustes operativos para disminuir demoras en autorizaciones y trámites administrativos.

Barraza, según reseñó EL TIEMPO, indicó que su experiencia le ha permitido potenciar el diálogo con prestadores y avanzar en acuerdos que permitan restablecer la confianza institucional. La regional trabaja en la consolidación de un modelo de seguimiento que evalúa de manera periódica los compromisos con la red prestadora.

Bogotá: control de recursos y acuerdos con IPS

La región más grande de Famisanar, con más de un millón de afiliados, presentó avances en nuevos acuerdos contractuales con IPS para asegurar continuidad en tratamientos. Su gerente, Diego Fernando Cárdenas, expuso que se están adoptando mecanismos de control sobre cápitas y techos presupuestales, con el fin de ordenar la demanda y evitar cargas que generen litigiosidad. Cárdenas destacó que estos ajustes buscan proteger el derecho a la atención y priorizar rutas que requieren mayor oportunidad.

Regional Centro: enfoque en territorios dispersos

La Regional Centro, integrada por Boyacá, Cundinamarca y Meta, centra su estrategia en fortalecer el vínculo con los usuarios y reducir barreras en territorios extensos y con limitaciones geográficas. Su gerente, Alfredo Bernal, explicó que la gestión del riesgo en salud es fundamental para orientar decisiones que mejoren el aseguramiento. Señaló que la región trabaja en protocolos para ampliar la accesibilidad en áreas rurales y en coordinar acciones con instituciones locales para garantizar una red más equilibrada en su cobertura.

